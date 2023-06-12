眼紋消除｜舒淇美艷亮相卻被指一處敗筆？4減眼紋法：5穴道踢浮腫

眼紋消除｜舒淇即使明年步入半百，外表依然看來年輕，日前出席上海電影節紅地毯時，以黑色低胸禮裙，搭襯珠寶品牌Bvlgari的Diva’s Dream系列，展現出高雅大方的氣魄。雖然美艷全場，但有網民則表示過譽，指部分未經美化而流出的照片，可見出其眼尾出現魚尾紋，並非完全沒瑕疵。隨年月飛逝，肌膚難免稍會轉差，但若想改善眼紋，也不是沒有辦法，曾學中醫的台灣YouTuber「77老大」，早前曾拍片分享4個做法，大家可以參考一下。



眼紋消除｜舒淇即使明年步入半百，外表依然看來年輕，日前出席上海電影節紅地毯時，以黑色低胸禮裙，搭襯珠寶品牌Bvlgari的Diva’s Dream系列，展現出高雅大方的氣魄。(視國中國)

女生最易透露年齡的地方，「77老大」認為是雙眼，表示只要超過30歲，眼周肌膚會更薄，膠原蛋白亦會流失，形成各種細紋和黑眼圈，因此需要好好護理。

眼紋消除法一：女神電眼湯水

飲食佔保養重要一環，因此「77老大」推薦兩款湯水，讓雙眼消除浮腫，展現精神活力狀態。第一款材料簡單，為10克玉竹、各5克麥門冬、茯苓、桃仁及3朵玟瑰，加進小布袋後，再放進約600毫升水內煮滾，並用細火煲15分鐘。他表示玉竹可以深層滋潤保濕，對肌膚有很好的功效；麥門冬能夠養陰滋潤，讓眼周肌膚非常滑順和透亮，而桃仁則富含維他命E及B6，有效促進血液循環，助眼周提拉。

眼紋消除｜飲食佔保養重要一環，因此「77老大」推薦兩款湯水，讓雙眼消除浮腫，展現精神活力狀態。(YouTube@77老大)

第二款湯水則可以去除黑眼圈，材料包括6克丹參、6克牡丹皮、3克白茯苓和3克山茱萸，其後同樣放進袋內，然後加水煮滾，再細火煲15分鐘。這杯茶有效促進循環，改善眼周暗沉問題，而且味道甘甜，較易入口，除了經期以外，都可以每日喝一杯。

眼紋消除｜第二款湯水則可以去除黑眼圈，材料包括6克丹參、6克牡丹皮、3克白茯苓和3克山茱萸，其後同樣放進袋內，然後加水煮滾，再細火煲15分鐘。(YouTube@77老大)

眼紋消除法二：合歡花萃取改善鬆弛

市面上有大量眼霜產品，「77老大」表示試過多款後，推薦其中兩款。他表示，Clarins全能緊緻眼霜蘊含合歡花、加納葉萃取及天然咖啡因，塗抹10分鐘後，可感受到眼周變緊緻，特別適合改善魚尾紋及淚溯位置鬆弛的人。另一款推介則為True Tisane多重胜肽人蔘緊緻眼霜，內含具抗氧功效的維他命B及E，以及燕麥萃取，特別針對鬆弛問題，而且能夠淡化眼周暗沉。

眼紋消除法三：靠5個穴道按摩

要發揮眼霜更大功效，可以利用按摩，增加肌膚吸收，同時提升眼周血液循環。 「77老大」表示，按摩雙眼的手法不能太複雜，若然弄得不當，或會造成拉扯，導致形成細紋。因此，他教授5個護眼的穴道，包括眉頭的攢竹穴、眉峰的絲竹空穴、眼頭的睛明穴、眼底正中央的承泣穴及眼尾的瞳子髎穴，只要運用指尖力，按位置順時針用力按壓約10次，就能刺激經絡、淡化黯沉，同時撫平細紋。

眼紋消除｜77老大教授5個護眼的穴道，包括眉頭的攢竹穴、眉峰的絲竹空穴、眼頭的睛明穴、眼底正中央的承泣穴及眼尾的瞳子髎穴，只要運用指尖力按壓，就能刺激經絡、淡化黯沉。(YouTube@77老大)

眼紋消除法四：改正日常不良習慣、3大食物踢走熊貓眼

日常生活作息也會影響眼睛狀態，故「77老大」認為要從根本對症下藥。他建議，每天要喝足2,000毫升清水，補充肌膚水分，同時加快血液循環。他亦指出，不少女生眼妝較濃，因此需要以柔和的手法，來徹底卸妝。此外，捽眼、眨眼和瞇眼等或會用眼過度，加重眼紋問題，故需減少這些動作。

他特別提到3種有效去除眼眼圈的食物，包括蕃茄，當中的茄紅素能促血液循環；牛油果則能滋潤保濕，提升肌膚彈性；而芝麻富含維他命E，為眼周提供豐富營養。

眼紋消除｜捽眼、眨眼和瞇眼等或會用眼過度，加重眼紋問題，故需減少這些動作。(IG:sqwhat)

資料來源：YouTube@77老大