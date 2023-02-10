淚溝型黑眼圈｜必學乾濕分離遮瑕法　4步遮蓋眼袋不浮粉、顯眼紋

明明有畫過妝，但看起來還是老又累？



很多人其實都有黑眼圈、淚溝的問題，有些人甚至是合併為淚溝型黑眼圈，每次狂往這些瑕疵處疊加遮瑕產品，看鏡子不僅沒遮住，反而還大卡粉甚至放大缺點，真的太慘了！小紅書博主這回創造了「乾濕分離遮瑕法」，比傳統先用遮瑕膏再上粉底更容易上手，且持久度也更長，趕快跟著學！

乾濕分離遮瑕法的4個步驟，拒絕無效遮瑕！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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淚溝V.S.黑眼圈判別

所謂的乾濕分離遮瑕法，指的是黑眼圈「濕遮」、淚溝「乾遮」，在學如何有效遮淚溝型黑眼圈前，得先來認識到底什麼是淚溝、什麼是黑眼圈？這樣才能對症下藥！首先，先做一個皮笑肉不笑的表情，這時看鏡子，從內眼角開始由黑色色素圍成一圈，有兩個像香蕉的條狀物在下緣，就是標準的淚溝型黑眼圈，而香蕉的下緣就是淚溝。

接著放鬆表情，除了剛剛指出的淚溝之外的地方，哪裡黑哪裡就是黑眼圈。不管是棕色、青色、紫色的黑眼圈，都能靠接下來的乾濕分離遮瑕法有效修飾。

1. 吸油脂

在遮瑕開始前，先使用乾淨的粉撲沾取蜜粉餅，先在眼下輕輕按壓，吸取多餘的油脂。

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2. 眼影遮瑕

根據黑眼圈的顏色，沾取對應的眼影色。棕的黑眼圈選粉色眼影、青紫色黑眼圈塗橙色眼影，哪裡有顏色（黑眼圈）就塗哪裡。

3. 粉底中和

擠出少量的粉底液在手背上，以指腹沾取極少量的粉體，以由下往上的手法逆著皮膚紋理輕輕揉進去，再用粉撲拍開，就不容易浮一層粉底在眼下。

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4. 乾遮淚溝

淚溝要用乾遮，但剛剛遮完黑眼圈眼下是濕的，千萬別直接開始遮淚溝！得先用粉餅以「按壓」的方式定妝，讓眼下成乾的狀態。接著選擇一個米白色的眼影，在淚溝的位置來回刷上，就能順利遮住淚溝了。

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