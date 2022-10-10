日本人氣6步淡眼按摩法去眼紋、黑眼圈　附@cosme眼霜Top 5推薦

在疫情人人都要戴口罩的情況下，眼睛就成了看人的第一印象，因此要好好保養這個靈魂之窗。不少女生都會受到眼紋、黑眼圈等問題困擾，近期就有網民分享了在日本爆紅的零成本「淡眼按摩法」，只需簡單6個步驟就可以令眼睛回復明亮動人。



淡眼按摩法│第1步：按摩降眉肌



女生可以先按摩兩眼中間的降眉肌，用兩根手指先橫向按壓再縱向按壓，有助眼動脈的血液流通。

淡眼按摩法│第2步：捏眉毛附近肌肉與眼周肌肉



可用雙手輕輕捏並提拉眼周圍肌肉，從而鍛鍊眼周肌肉。提提大家，輕捏肌肉時只需輕輕捏起便可，不要拉扯到皮膚。

淡眼按摩法│第3步：向上推動眼輪筋



都市人經常看電腦，不時有眼壓過高問題，大家可將大拇指放在眼窩上方用力向上推動，有助緩解眼部壓力。

淡眼按摩法第1步至第3步（小紅書＠濃郁梨）

淡眼按摩法│第4步：按摩提拉眼輪肌



想緊緻眼周肌膚提拉下垂肌肉，可以靠按摩提拉眼輪肌。女生可利用食指帶動眼部肌肉，在眼角兩側施加壓力，當中，要注意按摩時並非以手指帶動眼皮，而是應以手指帶動眼部肌肉。

淡眼按摩法│第5步：按壓眼眶周圍肌肉



想解決煩人的黑眼圈問題，可將三指放在眼眶周圍用力按壓肌肉，促進黑眼圈處的血液流通。

淡眼按摩法│第6步：按摩兩眉之間鼻根肌



最後一步，則是用三根手指將鼻根肌的肌肉稍微向上推，以緩解眼部壓力。

淡眼按摩法第4步至第6步（小紅書＠濃郁梨）

除了以上的「淡眼按摩法」，想加快改善眼部問題的女生可以雙管齊下，使用眼霜保養脆弱的眼周肌膚。以下就為大家整理了@cosme香港的眼霜及眼部精華排名Top 5，女生們可以參考。

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