初老7大徵兆眼尾下垂蘋果肌消失？編輯精選5款$800內高分除皺眼霜

初老｜愛美是天性，皮膚暗啞，眼尾多了細紋，便不禁想辦法「還原」靚樣；歲月在臉上留痕跡，往往無聲無息，皮膚科醫生提出7種初老徵兆，出現時便要提高警覺，多加保養，防衰老要及時。



年齡是女人最大敵人。（《閨蜜》劇照）

眼周側臉可看出初老徵兆？

說起老化，第一個想起的是皮膚鬆弛。台灣皮膚科醫生莊盈彥指初老有7種跡象，最明顯是眼周及下顎線。因為眼皮是沒有支撐的部位，隨年紀老化眼尾會下垂，黑眼圈或淚溝變深就是初老表現；脖子、下巴也容易看出老化跡象，年輕時側臉線條明顯，脖子往內縮，下巴往上拉，下顎線開始變不明顯，都是初老表現。

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塗抗老護膚品次序是關鍵？

「凍齡」秘訣不外乎保養，可以從日常生活著手，例如不熬夜、飲食健康及保持運動量，若想靠護膚品「補救」，莊醫生指有不少人花了錢卻未必功效大，原因或因步驟錯了，令護膚品功效打折扣。

塗護膚品要跟正確次序才能發揮最大功效。(IG@laneige_kr)

莊醫生指，護膚程序應先洗臉，再輕拍化妝水或柔膚水，接下來分子越小、越有功效性的護膚品就要先塗，例如抗氧化產品、精華液、眼霜，最後才塗抹質地較厚重的保濕霜，這樣就不會阻隔吸收。

眼紋顯老 如何揀眼霜？

眼部皺紋向來是女生最擔心，怕眼紋易顯老，市面不少眼霜聲稱改善細紋及除皺，搽眼霜做錯反而易增細紋。同場加映：夜瞓出眼紋 編輯精選5款$800以下高分除皺眼霜

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眼霜如何正確使用？有些人塗抹眼霜時用力過度，拉扯到眼周脆弱的肌膚，導致眼周細紋增多；眼霜應塗抹的正確區域是哪裡？使用方法對，才能更有效發揮眼霜作用，做錯反而易增細紋。同場加映：消委會評測｜8款眼霜去皺紋實測有效？ 眼霜正確步驟做錯增細紋

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