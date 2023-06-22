香水推薦4大夏季必買！海洋調/森林系一聞就愛上　附不生異味技巧

香水推薦4大夏季必買！隨著氣溫升高，悶熱感也隨之而來，而清爽的乾淨系的香氣，是驅走炎夏的首選。然而在夏季香水較其他季節揮發得快，但「過多」又會易生厚重感，而太甜、太濃厚的香氣與汗水融合，也容易產生奇怪氣味，所以在挑選要特別小心！筆者這次就分享簡單用香小技巧，以及4款夏季愛用香水，都是清爽乾淨又充滿活力的香氣！



記者分享4款清澈乾淨系香水，包括：ISSEY MIYAKE Parfum、narciso rodriguez Parfums、Jo Malone London以及Atelier Cologne（許秀麗 攝）

夏天香水小技巧及挑選香水

夏季氣溫高，假如把香水噴在手腕或頸部脈搏位，香氣很容易隨體溫散去，所以不妨將香水噴在髮絲或衣服上，但天然纖維和白色衣服就要避免，易留下痕跡，此外亦要要謹記「少量多次」原則。

夏季或多或少會留汗，要避免噴香水在容易出汗的位置；假如打算補香水，一定要先將汗水擦乾再噴。雖然香水是香香的，也不當作止汗劑，這樣不僅做香氣變厚重，也會與汗水融合成奇怪氣味。

夏季香水推薦1. ISSEY MIYAKE Parfum A DROP D'ISSEY EAU DE PARFUM 90ml HK$1,030（許秀麗 攝）

香水推薦1. ISSEY MIYAKE Parfum A DROP D'ISSEY EAU DE PARFUM 90ml HK$1,030

雨滴、草地、天空、陽光等大自然元素，都是夏季不能或缺的。ISSEY MIYAKE Parfum的這款香水，以陽光透過樹木間的水滴蒸發作為靈感，它有會雨滴香氣、輕盈濕潤的木蘭和丁香花，在夏日微風中交織一起的舒適香氣。最後香氣會回歸在麝香香調作為終結，猶如潔白的雲朵飄在蔚藍天空中，再透出絲絲陽光。

香氣純淨清透，每一次使用都能感受到綠意盎然的氣息，再帶有淡淡花香，會有一種夏季行山時經過溪間的香氣，寧謐舒適。加上品牌該系列標誌的水滴形香水瓶，配上漸變綠色的瓶身，是一款清新乾淨的夏系香水。

夏季香水推薦2. narciso rodriguez Parfums NARCISO cristal淡香精 50ml HK$840（許秀麗 攝）

香水推薦2. narciso rodriguez Parfums NARCISO cristal淡香精 50ml HK$840

純淨細膩的香氣，能驅走炎夏悶熱感。narciso rodriguez Parfums的NARCISO cristal淡香精，以清新的佛手柑、淡雅的玫瑰和純潔的白花香調，輕柔又誘人的花香，非常療癒人心。最後被品牌經典的麝香包裏著，優雅的木質香、感性的雪松木和開司米木烘托下，香氣別具魅力。

這款香水是很溫柔的木質調香水，淡淡的花香被柔和的木質香襯托下，為自身氣質加分不少，就算是第一次入手木質調香水也不出錯！香水瓶是品牌經典的方瓶，以瑰粉色調清透水晶瓶身，配上高雅的霧面石英粉色瓶蓋，與清澈乾淨的香氣互相烘托。

夏季香水推薦3. Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭古龍水 100ml HK$1,405（許秀麗 攝）

香水推薦3. Jo Malone London 英國梨與小蒼蘭古龍水 100ml HK$1,405

清新、甜美、好感度高，幾乎都是形容Jo Malone London的英國梨與小蒼蘭古龍水，是品牌經典古龍水之一。這款古龍水是筆者每當想不到噴甚麼香水時都會選擇它，很百搭。古龍水是由飽滿多汁的梨子、清爽的白色小蒼蘭及沉穩的廣藿香，使輕柔的清甜中氣息中帶有一絲微酸，是一款充滿魅力讓人忍不住親近的香氣。

此外，這款古龍水很適合與其它古龍水層層疊加，創造出更豐富立體的香氣，且香氣也更持久。像是Jo Malone London每年夏季限量版古龍水，像是去年推出的Forest Moss溪谷樹苔香水，是一款中性的木質香氣，疊噴後會營造出猶如一縷陽光穿過參天樹木的森林香氣，是一種來自大自然的療癒舒適的氣息！

香水推薦4. Atelier Cologne Lemon Island 茉雨心檸古龍水 30ml HK$625

Atelier Cologne的茉雨心檸古龍水，是一款充滿陽光與夏日海洋氣息的香水，是很清新又充滿活力的香水！這款香水採用的用料亦很獨特，包括來自印度隱世小島的羅德里格斯島檸檬、印度茉莉以及馬達加斯加香草精萃昇華，使香氣清新乾淨又帶點鹽味，名符其實的海洋香水。