10大粉色美妝春日必收！ 防曬、香水、眼影換上春日感粉嫩包裝

粉色美妝推介2023｜春日是充滿粉嫩色彩的季節，就連美妝產品也當然要換上粉色包裝的，增添儀式感吧！《01女生》為大家盤點10大春日粉色包裝美妝產品推介，入手一套迎接春日，心情秒變好！



粉色美妝推介2023｜NARS 限量版Orgasm系列

NARS推出了以法式粉紅包裝設計的限量版Orgasm系列，這個系列產品包括ORGASM RISING EYESHADOW PALETTE眼影組合、四色胭脂組合、多功能彩妝膏等等，助女生們打造出充滿無盡創意的妝容。

粉色美妝推介2023｜NARS 限量版Orgasm系列（NARS 提供）

粉色美妝推介2023｜YSL 限量版高訂皮革明彩輕透亮肌氣墊粉底 HK$665

YSL限量版高訂皮革明彩輕透亮肌氣墊粉底採用了全新皮革包裝，粉紅色包裝設計高貴優雅，相當迷人。氣墊粉底含有豐富天然成分，包括錦葵及萬壽菊提取物，有助即時舒緩肌膚，打造出24小時自然水潤光澤底妝。

粉色美妝推介2023｜YSL 限量版高訂皮革明彩輕透亮肌氣墊粉底 HK$665（YSL 提供）

粉色美妝推介2023｜ettusais 深邃雙色眼影 HK$115；極幼柔滑眼線筆 HK$105

ettusais 的深邃雙色眼影，推出了全新色調「14 粉紅罌粟」，一盒具有亮澤及啞緻2種質感，可以做到自然漸變效果，打造出迷人眼妝。另外，極幼柔滑眼線筆也推出了全新色調「14粉紅罌粟」，眼線筆採用極幼筆芯，質感柔滑，能自然地突顯眼型輪廓！

ettusais 深邃雙色眼影

購買方法：Watsons HK 屈臣氏網店

ettusais 極幼柔滑眼線筆

購買方法：Watsons HK 屈臣氏網店

粉色美妝推介2023｜ettusais 深邃雙色眼影 HK$115；極幼柔滑眼線筆 HK$105（ettusais 提供）

粉色美妝推介2023｜Jo Malone London 限量版櫻花古龍水 100ml HK$1,420

Jo Malone London 推出官網獨家全新限量版櫻花系列，其中的櫻花古龍水採用淡淡的櫻花清香作為主調，配合清新佛手柑為初調，及融入溫暖柔和感的白麝香與玫瑰木，呈現出初春櫻花盛放的夢幻氛圍，加上粉嫩霧面的精緻瓶身，實在令人難以抗拒！

粉色美妝推介2023｜Jo Malone London 限量版櫻花古龍水 100ml HK$1,420（Jo Malone London 官網）

粉色美妝推介2023｜Estée Lauder Pure Color Envy 高清純色魅惑修護唇油 HK$320

在眾多護膚步驟之中，唇部護理最容易被遺忘！Estée Lauder 這款高清純色魅惑修護唇油，絲滑的修護唇油有助修復唇部表面，幫助減少細紋，唇油中更注入了精油，有助於補充水分，拯救乾燥、乾裂的嘴唇！

購買方法：Estee Lauder HK

粉色美妝推介2023｜Estée Lauder Pure Color Envy 高清純色魅惑修護唇油 HK$320（Estée Lauder 官網）

粉色美妝推介2023｜Jurlique 水漾玫瑰保濕乳液 50ml HK$370

Jurlique 的水漾玫瑰保濕系列向來大受女生歡迎，這款水漾玫瑰保濕乳液，含品牌獨家水漾玫瑰萃取，做到深層滋潤，更能達到長達24小時的補濕滋潤效果！

購買方法：Zalora

粉色美妝推介2023｜Jurlique 水漾玫瑰保濕乳液 50ml HK$370（Jurlique 官網）

粉色美妝推介2023｜ELEMIS 骨膠原玫瑰卸妝膏 HK$520

ELEMIS的卸妝膏向來都是品牌的人氣商品，這款骨膠原玫瑰卸妝膏揉合了多種英國玫瑰精華，再配合玫瑰精油，淡淡清香相當療癒，在溶解彩妝及清潔肌膚的同時，也能滋潤肌膚。

購買方法：Zalora｜Sephora｜Look Fantastic

粉色美妝推介2023｜ELEMIS 骨膠原玫瑰卸妝膏 HK$520（ELEMIS 官網）

粉色美妝推介2023｜M‧A‧C 經典啞光唇膏 /丘比特限定版 HK$200

M‧A‧C的丘比特限定系列，為經典啞光質地的唇膏換上甜蜜粉紅和心心壓紋包裝，單看包裝已經充滿浪漫甜美感，配合奶油色啞光質感和高顯色度妝感，打造出誘人唇妝。

購買方法：M‧A‧C Cosmetic HK

粉色美妝推介2023｜M‧A‧C 經典啞光唇膏 /丘比特限定版 HK$200（M‧A‧C 官網）

粉色美妝推介2023｜FANCL 全效美白防曬套裝 HK$750 / 套（原價$1,438）

夏日將至，又是時候要在防曬上花多點工夫！FANCL 推出全新限量版全效美白防曬套裝，一盒6款亮白產品，其中包括全新「亮肌祛斑精華」、「亮肌祛斑面膜」、「高效淡斑精華棒」、「透亮淨肌軟膜」等等，可以幫助女生修復紫外光傷害，同時亮白祛斑！

粉色美妝推介2023｜FANCL 全效美白防曬套裝 HK$750 / 套（原價$1,438）（FANCL 提供）

粉色美妝推介2023｜THREE 漫漫舞櫻眼采盒 HK$625

THREE的漫漫舞櫻眼采盒，採用了6種色彩及質感演繹出櫻花的多樣風情，品牌更特意找來藝術家邀請藝術家渡辺尚幸設計這款包裝，採用水彩畫呈現櫻花漫舞的春天光芒、風與聲音，充滿春日感！

粉色美妝推介2023｜THREE 漫漫舞櫻眼采盒 HK$625（THREE 提供）