8款櫻花香水推介 瓶身都散發浪漫！Guerlain精緻、L'OCCITANE甜美

櫻花香水推介｜浪漫櫻花季即將來到，但沒空來一趟櫻花之旅？不妨入手一瓶櫻花香水，讓留在香港的你仍然能捕捉到櫻花，將香氣和景象留下來，而淡雅怡人的花香也能助你趕走日常的煩躁。《01女生》精選了8款櫻花香水，不僅香氣浪漫怡人，還包裝精巧細緻，看見心情都變好！



櫻花香水推介1. L'OCCITANE 櫻花荔枝淡香氛 HK$510/50ml

櫻花香水推介｜L'OCCITANE 櫻花荔枝淡香氛 HK$510/50ml（L'OCCITANE）

L'OCCITANE的櫻花荔枝淡香氛，不僅將浪漫的櫻花呈現，更將荔枝的甜美亦融入其中，猶如春日美好的心動邂逅。淡香氛以以青檸、小荳蔻及小柑橘明亮的花果香調作為前奏，就猶如曖昧時期的酸澀；中調蘊含天竺葵、荔枝及櫻花香氣，則是熱戀期的回憶；而這一次浪漫甜美的香氣最後回歸至柔和安穩的木調及麝香中。

前調：青檸、小荳蔻、小柑橘

中調：天竺葵、荔枝、櫻花

基調：木調、麝香



櫻花香水推介2. FURLA AUTENTICA EAU DE PARFUM HK$790/100ml

櫻花香水推介｜FURLA AUTENTICA EAU DE PARFUM HK$790/100ml（FURLA）

提到FURLA最先想起的定必是手袋，但其實這款AUTENTICA EAU DE PARFUM亦受不少女生喜愛，而且這款香水的瓶身是以品牌經典手袋作靈感，再配以柔美的粉色和精緻的金色，將時尚融入香水其中。而這款香水以酸酸甜甜又多汁的柑橘、覆盆子及梨子作前調，代表著即將踏入的春夏；再以柔和的櫻花香氣夾雜著牡丹和鈴蘭兩種傳統的花香香調，形成了新穎與傳統的組合；最後再以羊絨木、廣藿香及麝香，讓香氣回歸至安閒舒適的木調中。

櫻花香水推介3. Guerlain全新別注版縷金粉櫻（淡香氛）HK$6,200 (125ml蜂印瓶及20ml 精緻便攜式香氛瓶)

櫻花香水推介｜Guerlain全新別注版縷金粉櫻（淡香氛）HK$6,200 (125ml蜂印瓶及20ml 精緻便攜式香氛瓶)（Guerlain）

最先想起的賞櫻地點絕對是日本，今年Guerlain將自家經典櫻花香水換上全新限量瓶身，由巴黎著名刺繡工坊將浪漫的櫻花景象，帶至品牌經典的蜜蜂瓶，將柔和、粉紅色的淡香氛由視覺到嗅覺一同綻放。而且Guerlain的別注版縷金粉櫻淡香氛每一瓶皆為手工打造，每支纖細的櫻花樹枝均勻人手打造，獨一無二，全球限量3000瓶，非常值得收藏。

櫻花香水推介4. ACQUA DI PARMA Signatures Of The Sun Sakura淡香水 HK$1730/100ml

櫻花香水推介｜ACQUA DI PARMA Signatures Of The Sun Sakura淡香水 HK$1730/100ml（ACQUA DI PARM）

將日本東京賞櫻的回憶帶回家，ACQUA DI PARMA以香氣為你把沐浴在溫暖陽光下賞櫻的畫面留著。淡香水以酸澀、明亮的香檸檬和黃柑橘為前調，拉開春夏序幕；再來就是浪漫美好的櫻花香及沙巴茉莉，甜美怡人香氣，美好畫面再次帶到眼前。

前調：香檸檬、黃柑橘、粉紅胡椒

中調：櫻花香調、沙巴茉莉

主調：麝香



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櫻花香水推介5. ACCA KAPPA 櫻花淡香精 HK$640/50ml

櫻花香水推介｜ACCA KAPPA 櫻花淡香精 HK$640/50ml（ACCA KAPPA）

在櫻花季節最浪漫的事，定必是與愛人漫步在日本街頭，ACCA KAPPA的櫻花淡香精就這個美好畫面定格在香氣中。以清新的橙花和水梨花，作為甜蜜氣息的開端；再以柔和櫻花香、小蒼蘭、玫瑰及荷花，編織出馥郁的花香；最後以麝香、香水草及檀香，將漫天飛舞的櫻花結合在和暖的陽光和微風中，美好又浪漫。

前調：梨花、橙花

中調：小蒼蘭、睡蓮、玫瑰、櫻花

基調：洋茉莉、檀香、麝香



櫻花香水推介6. DIOR SAKURA Fragrance HK$960/40ml

櫻花香水推介｜DIOR SAKURA Fragrance HK$960/40ml（DIOR）

每逢櫻花季節，四周景象猶如染上了淡粉紅色，DIOR的SAKURA Fragrance就以這美好色彩呈現。這款香水以櫻花脆弱的外觀及強烈的香氣為靈感，也將這種對比展現於香氣中。在純淨明亮的花香中，混合著淡淡的杏仁香氣，使香氣層次感更明顯，也更襯托出櫻花的芳香，更帶出絲絲的玫瑰幽香，柔和又細膩。

櫻花香水推介7. Salvatore Ferragamo Signorina In Fiore EDT 淡香水

櫻花香水推介｜Salvatore Ferragamo Signorina In Fiore EDT 淡香水

Salvatore Ferragamo的Signorina In Fiore EDT淡香水是以溫暖香甜的獨特氣息，展現女孩浪漫動人的一面，花漾媚態令人著迷！而瓶身則以品牌經典的雙層粉色Vara Bow羅紋緞帶與珠寶般的玫瑰金圓蓋，展現出這款香氛的活潑俏皮感。 淡香水以新鮮多汁的日本雪梨和石榴揭開清新的序幕，再以櫻花及茉莉花的甜美及清新，帶領大家遊走在櫻花路上，最後以檀香與白麝香作結尾，將這份獨特氣息升華。

前調：石榴、日本雪梨

中調：茉莉花、櫻花

基調：檀香、白麝香

櫻花香水推介8. Masaki PARIS 浪漫櫻花女性淡香精禮盒(節慶限定版) NT$ 2,350/40ml（約港幣602）

櫻花香水推介｜Masaki PARIS 浪漫櫻花女性淡香精禮盒(節慶限定版) NT$ 2,350/40ml（約港幣602）（Masaki PARIS）

Masaki PARIS的浪漫櫻花女性淡香精，是以櫻花優雅綻放及其精緻的美感，比喻作女生像一朵準備綻放的優雅櫻花為靈感。而香水瓶的外型亦相當可愛，以獨特的圓形松香瓶配上霧面質感，充滿氣質的淡粉紅色瓶蓋，簡約又精緻。這款淡香精以甜美的荔枝和多汁的梨，配上優雅的櫻花，甜蜜中透出絲絲浪漫，猶如戀愛中的少女。

前調：荔枝、梨

中調：櫻花、香豌豆

後調：廣藿香、水晶麝香

