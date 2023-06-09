10款ZARA香水獲大讚？ 內地網民力推：百元內入手的高品質香水！

10款ZARA香水！香氣產品眾多，有蠟燭、香水、香氣噴霧等。女生對於香氣產品一向都會多花心思，因為香氣產品除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色。想入手香氣產品的女生，眼花撩亂之際，不妨入手一些價格親民的香水，先嘗試香味看看吧。



近日內地社交平台「小紅書」有不少博主分享有關ZARA香水，更有噴完ZARA香水前往專櫃櫃台查詢，亦成功令櫃姐混淆，誤以為自家產品的分享。可見ZARA香水獲得不少內地網民親測力推，大讚「價格親民，學生都可以負擔到」、「必買推薦」，更有網民分享指ZARA香水香味類似大品牌香水，為此《01女生》就特選出以下10款網民力讚熱門、好用ZARA香水推薦！

網民推薦ZARA香水：1. ZARA LIGHTLY BLOOM 30ml HKD$99

ZARA 這款以花香味作調的香水，融合了荷花、牡丹和麝香的香氣，一噴上就倍增知性、女性柔美感覺。不少內地網民指這個香味與Gucci Bloom花悅女性淡香精的很為相似，兩者都有相當濃郁的花香調，不過Gucci Bloom的白花香更為強烈，當中晚香玉與茉莉的留香較長久。

網民推薦ZARA香水：1. ZARA LIGHTLY BLOOM 30ml HKD$99（ZARA）

網民推薦ZARA香水：2. ZARA NUDE BOUQUET 30ml HKD$99

喜愛花香調香水的女生，除了LIGHTLY BLOOM外，這支不用一百元的春夏時光，以甜美花香為主的NUDE BOUQUET亦是一個好選擇。這款香氣會帶點甜美果香，就像口嚐糖果般能使你融化，因為當中融合了櫻桃、牡丹和香草，內地網民指這支與Miss Dior 花漾甜心女士淡香水的感覺很類近，因為Miss Dior中都有不少花果香調成份：例如大馬士革玫瑰、牡丹、卡拉布里亞佛手柑與白麝香。

網民推薦ZARA香水：2. ZARA NUDE BOUQUET 30ml HKD$99（ZARA）

網民推薦ZARA香水：3. ZARA GARDENIA 30ml HKD$89

果香的俏皮感十分適合夏天，而這支ZARA GARDENIA則以多種果香合成：白花、桃子、覆盆子、橙花，更加入沉穩、平衡的咖啡香氣，令整個果香更為有個性，仿似品嘗著一杯相當順口的咖啡。就著這種混合性，內地網民指這款感覺與YSL黑鴉片女士香水的咖啡與果香感很接近。

網民推薦ZARA香水：3. ZARA GARDENIA 30ml HKD$89（ZARA）

網民推薦ZARA香水：4. ZARA RED TEMPTATION 30ml HKD$129

花香與香料混合，會是什麼感覺呢？這支RED TEMPTATION就展覽出疊積出溫暖而富層次的花香，藏紅花、香菜香料、苦橙、茉莉花、果仁糖等淡甜香氣與濃郁的苔蘚、琥珀打造出具層次的麝香。如此豐富層次，就令人聯想起Maison Francis Kurkdjian中的經典創作MFK 540（水晶之燄），當中亦是以多種花香配合木香調的琥珀、苦杏仁、麝香、龍涎香去營造出層次感。

網民推薦ZARA香水：4. ZARA RED TEMPTATION 30ml HKD$129（ZARA）

網民推薦ZARA香水：5. ZARA EBONY WOOD 40ml HKD$199

有留意香氣界的朋友，應該都會知道ZARA與調香師Jo Malone CBE女士於2020和合作，CBE女士所創立的「Jo Loves」與 ZARA 合作，以多款獨特、經典香料創造出小資女生、學生黨也能負擔的香水。而這支 EBONY WOOD 以粉紅胡椒、丁香、烏木合製而成，被內地網民大讚留香度很好，更與MAISON MARGIELA的By The Fireplace有著不謀而合的成份：粉紅胡椒與木調，令人仿似冬天坐在正煙燻的火爐邊，身上充斥著溫柔的木質熏烤感覺。

網民推薦ZARA香水：5. ZARA EBONY WOOD 40ml HKD$199（ZARA）

網民推薦ZARA香水：6. ZARA NUIT 180ml HKD$199

被內地網民力推性感香氣之選的ZARA NUIT，濃郁的變化層次更令人不其然地聯想起Dior Hypnotic Poison 紅毒藥女性淡香水，兩者噴上後都帶有溫暖、濃烈的女人味。而NUIT以佛手柑、桃香作為前調，隨後散發出鳶尾花、鈴蘭花香，令花香、果香融入木質與麝香當中，疊加後的琥珀配上香草香氣令人難忘。

網民推薦ZARA香水：6. ZARA NUIT 180ml HKD$199（ZARA）

網民推薦ZARA香水：7. ZARA PINK FLAMBÉ 90ml HKD$79

這款ZARA PINK FLAMBÉ屬於一款有趣、大膽的香水，當中甜美的花香與溫暖的木調碰撞，玫瑰、茉莉花、蘭花與香草及木香琥珀相映成趣。更有內地網民指這款的香味跨度很豐富，像極了Giorgio Armani Sì Passione的清新果香與粉紅胡椒的辛香碰撞，後調又仿似VICTORIA'S SECRET TEASE CANDY NOIR 微甜的高級香氛感。

網民推薦ZARA香水：7. ZARA PINK FLAMBÉ 90ml HKD$79（ZARA）

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