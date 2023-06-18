髮型教學｜無髮圈也能梳髻、低馬尾！必學4方法頭髮不再沾食物

髮型教學｜隨著炎熱的天氣，不時都會紮頭髮，減少黏笠不適感。但有時身邊沒帶髮圈，頭髮只好放下，忍受著悶熱。其實，即使不用髮圈，也能打造不同髮型，以下的4個做法，不僅可以固定頭髮，減輕被髮圈束緊的疼痛，而且方便在進食時使用，不讓髮絲沾到食物。



不用髮圈的髮型教學一：簡易10秒低馬尾

最簡單的做法，莫過於低馬尾，不會過於拉扯頭髮，而且散發自然知性氣息，做法亦超級簡單，不需10秒就做到，非常適合看書或吃飯時紮起。先將所有頭髮抓起，然後在上方抽起一小撮髮絲，再將整把頭髮穿進空隙內，最後將該撮髮絲向外扭轉，以形成一個「髮圈」，讓頭髮套進去，這樣髮型便會更為穩固。

髮型教學｜最簡單的做法，莫過於低馬尾，不會過於拉扯頭髮，而且散發自然知性氣息，做法亦超級簡單，不需5秒就做到。(YouTube@ESTHER__PARK)

+ 1

不用髮圈的髮型教學二：長髮必學髮髻

髮髻則較整潔優雅，髮絲不會被黏到頸上，適合拍照或出門約會時弄。先將手放在頭髮約中間位置，然後抓住扭轉，剩下的髮尾繼績纏在頭髮上，再打開手指，以撐開「髮圈」，最後抓著上面頭髮的中間位置，並拉出「髮圈」外，形成一個髮髻。這髮型較適合長髮女生，打造出整潔的感覺。

不用髮圈的髮型教學三：優雅知性髮髻

另一個紮髻方法，即使頭髮長度約在胳肋底位置，也可以做到。將整把頭髮束起，然後順時針不斷旋轉，直至頭髮感到繃緊，便順方向繞出一圈，並將髮尾塞進內，稍為用力拉出來，以造出一個髮結。

髮型教學｜另一個紮髻方法。(YouTube@SOONSIKI)

不用髮圈的髮型教學四：顯知性的低馬尾造型

將頭髮梳起，然後拉出兩邊髮絲，把右側髮絲疊在馬尾上，順著方向扭轉，以做出「髮圈」，最後只要在部分打圈的頭髮內，穿過髮尾，就可以穩定頭髮。另一邊也以相同做法完成。除了低馬尾，也可試試用相近方法，做出半馬尾或公主頭。

髮型教學｜除了低馬尾，也可試試用相近方法，做出半馬尾或公主頭。(YouTube@SOONSIKI)

+ 1

資料來源：YouTube@ESTHER__PARK、1분쇼츠、SOONSIKI