2023短髮造型｜日韓髮型師推薦5款女生短捲髮　髮量倍增、易打理

短髮風潮從前兩年開始便成為髮型圈的主流，不論韓國、日本亦或者歐美，短髮的百變模樣更為女孩們創造更多兼具個性與性感的新選項～不過若妳屬於溫柔系女孩，那麼今年可有福了！



2023年短髮燙髮造型該怎麼選？亞洲女生捲度、長度怎麼搭配最顯小臉？日本、韓國髮型師推薦五大人氣款，妳想試試哪一款呢？

5款日韓短髮人氣電髮造型，黑髮也不無聊！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. C字空氣捲

繼《黑暗榮耀》中宋慧喬一頭黑短髮再次帶起Bob頭（鮑伯）熱潮後，去年開始Bob短髮便讓髮型師們剪到手軟！然而Bob頭最重要的造型元素，就是圓弧、立體、低層次，甚至在今年妳還得注意，線條弧度可以更明顯一點，且別忘了輕薄處理！像是這款著重於髮尾大弧度的C字空氣捲，就很適合與Bob頭搭配呢～

2. 日系波紋燙

水波燙、蛋捲燙這類型的紋理性燙髮造型，到今年依舊是流行重點！不過別於前兩年弧度立體且密集的款式，今年在短髮的處理上，則可以溫柔一點！像是在日本許多女孩會嘗試這種弧度柔軟、慵懶的波紋燙，並且搭配齊短髮、抓一點濕潤感，更有空靈氣質！

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3. 短雲朵燙

若妳屬於輕熟齡的知性小姐姐，那麼儂編則很推薦這一款！雲朵燙的彈性感、圓潤線條，在幾年前開始竄紅，然而到了今年，妳還可以做點小改變融入短髮裡！剛好切齊肩膀的中短髮，透過雲朵燙帶點不規則的流線型曲線，讓髮型更鬆軟、顯小臉。

4. 鬆軟氣墊燙

再來看到韓妞們的最愛！韓式氣墊燙從去年紅到今年，著重的是髮根的蓬鬆，與髮絲柔軟、自然的曲線，而氣墊燙不光能展現在長髮上頭，和短髮搭配更能讓髮型更有層次感，且線條明顯不扁塌！當然了，想要更加分，別忘了增添一些深淺變化的深色系刷染髮色，會更顯白有氣質喔！

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5. 韓系層次燙髮

自去年起，高層次感的個性髮型默默深受女孩們的喜愛，而不光透過剪裁可以打造高層次比例的修飾性，結合燙髮元素也能蹦出新火花！今年的燙髮重點之一：層次燙，就是強調於高層次髮型髮尾處的線條與弧度變化，當髮型層次更多變、捲度的表現也會更加豐富有趣喔！

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