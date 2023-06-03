超簡易髮型推薦：4個簡單編髮造型　記者實試1物令整體造型感加強

夏天適合什麼髮型？綁頭髮髮型？踏入夏天，清爽造型少不免，除了要換上夏裝：小背心、薄紗上衣等，頭髮造型又不想剪短的話，不妨考慮簡易編髮吧！編髮造型選擇多，梳起頭髮，令人倍感清爽，另外亦可以展露頸部線條，顯瘦十足。



綁髮、編髮造型固然需要些許小技巧，若果手不太靈敏的女生，簡單高馬尾、三手辮亦可以感覺時尚，只需一些小配件點綴簡單造型，這次記者就實試了用絲巾去加強整體造型感，天氣日漸炎熱，你也試試看吧！

髮型推薦：1. 絲巾作髮帶

髮型推薦：1. 絲巾作髮帶（黃寶盈 攝）

當放頭髮感覺苦悶時，不如加上髮帶令髮型加添新鮮感吧，只要將絲巾放左頭的中間、偏後位置，再在後腦勺打結即可，整個過程只需10秒，可謂懶人造型加分之選！筆者建議大家可以用較窄身的絲巾（Twilly），這樣才不會過於厚重、難以駕馭，一手亦可以掌握好。

髮型推薦：2. 絲巾作髮飾

髮型推薦：2. 絲巾作髮飾（黃寶盈 攝）

想令到高馬尾變得不一樣？除了用上不同材質的髮帶、髮夾之外，亦可以綁好高馬尾之後，將髮絲拉鬆，加添慵懶感。再將絲巾加在馬尾上，綁成活結再綴以一個大大的蝴蝶結，造型馬上由平凡變得可愛又知性！

髮型推薦：3. 變奏版高馬尾

髮型推薦：3. 變奏版高馬尾（黃寶盈 攝）

對於中長頭髮的女生而言，高馬尾加上大髮飾的造型其實略顯單調？不妨嘗試一下變奏版高馬尾，將絲巾融入馬尾造型，在搖晃頭髮之餘加點不一樣！這次照舊綁出一個高馬尾，然後為了加強絲巾的固定性，可以在馬尾的頂端中挑一個空間，讓絲巾穿過馬尾。其後，將馬尾的髮量分成兩邊，再將絲巾與頭髮捲曲一起，又或者以三手辮的方式捲曲，為了加強絲巾的固定性可以以小髮帶綁住。兩邊完成後再將兩邊結合，可以左右重疊捲曲，最後綁住整條馬尾，在尾端更可綁上一個小蝴蝶結，感覺俏皮又可愛！

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髮型推薦：4. 法式編髮造型

法式編髮盤髮的造型你又試過沒有？看似很複雜，但其實只需簡單鬢辮再加以些許變化即可，工具更是只需3樣：髮帶、髮夾以及絲帶！首先將頭髮分為兩邊，以麻花辮的方法綁起，再將絲巾像髮帶般綁在頭上，然後就是編髮造型的關鍵，將麻花辮以「S」形套進絲巾上，當頭髮套得差不多時就可以以髮夾固定，兩邊重複後，大家可以選擇將餘下絲巾捲好又或者綁一個蝴蝶結在頭側，顯露法式優雅、可愛感。