周末約會必學5大鯊魚夾髮型！1分鐘打造隨性氣質　不再有師奶感！

鯊魚夾髮型｜夏日炎炎，女生們都會束髮消暑，同時為造型多添個性。不少女生在周末約會時，都會花很多時間化妝，並相對騰較少時間去弄頭髮，因此便利的鯊魚夾，便是件超好用的頭飾。但若隨便夾上鯊魚夾的話，或會予人頹廢感覺，看來就像個「師奶」，有台灣髮型師便在網上分享5個鯊魚夾髮型，讓大家透過簡單做法，向約會對象展現與別不同的魅力和感覺。



就筆者而言，平日挺喜歡使用鯊魚夾，特別在上班的時候，若然趕時間出門，沒時間弄頭的話，只要簡單夾起來，便很有造型感，而且不會扯到頭髮，非常舒適。台灣髮型師芙蘿拉（Flora）早前以《五款鯊魚夾快速髮型》為題，於網上分享鯊魚夾造型教學，相較凌亂的師奶感覺，髮型全都看來整齊企理，予人精神感覺，大家不妨參考一下。

鯊魚夾髮型｜麻花捲法式包頭 (YouTube@Flora_ Kung)

鯊魚夾髮型一：麻花捲法式包頭

將頭髮左右分成兩束，然後不停扭轉至髮尾，再提起頭髮，在髮尾的一半位置，再扭轉向下，最後用鯊魚夾包住整個髻。芙蘿拉表示，這款較適合長髮或髮厚的女生，透過扭轉的手法，讓頭髮收起，看來更為整齊。

鯊魚夾髮型｜法式低馬尾 (YouTube@Flora_ Kung)

鯊魚夾髮型二：法式低馬尾

在頭部較低的位置，將頭髮分成左右兩邊，然後扭轉兩下，再調整髮型，並以鯊魚夾替代橡筋，夾起所有頭髮，最後於兩側稍為拉出髮絲，以營造隨性的感覺。

鯊魚夾髮型｜公主包頭(YouTube@Flora_ Kung)

鯊魚夾髮型三：公主包頭

相較全部紮起，公主頭更顯柔和溫婉感覺。首先將頭髮分成上下兩部分，然後將上面頭髮向上扭轉，再折回下方，若髮尾很長的話，可以重覆動作，直至完全將頭髮收進內，最後用鯊魚夾固定位置。這造型較為顯眼，看來更有個性，適合日常工作時弄。

鯊魚夾髮型｜經典公主頭(YouTube@Flora_ Kung)

鯊魚夾髮型四：經典公主頭

這款則較為低調，約會時可配搭連身裙，展現出知性魅力的一面。同樣將頭髮分成上下兩部分，然後把上方頭髮扭轉兩下，再貼到頭上，向上推至頭部突出的位置，這樣頭型看來會更好看。在調整完頭髮後，可以選擇中型鯊魚夾固定頭髮，並拉出兩側髮絲，以打造出空氣感覺。

鯊魚夾髮型｜經典法式包頭 (YouTube@Flora_ Kung)

鯊魚夾髮型五：經典法式包頭

將頭髮順時針扭轉，然後垂直拉起，再在左邊折回向下，期間不要鬆手。在向下折的頭髮頂部，用手指將其向右扭一下，使剩餘髮絲向內收起，最後利用鯊魚夾，將整個髮髻夾起。這款偏向法式造型，搭襯白恤衫可以展現出知性魅力。

資料來源：YouTube@Flora_ Kung