短髮造型｜羊毛捲、眉上瀏海不減齡反顯老！有這6特徵更不宜剪短

短髮造型｜近年趨向短髮造型，以清爽俐落的感覺，打造出活力年輕氛圍。不過，短髮造型不是所有人都能駕馭，早前有時尚達人拍片分享，表示可以透過身體比例，判別是否適合短髮，並列出不適合的6種人，認為剪短或會自暴其短！她同時亦舉出3款顯老的短髮造型，會讓整個人更顯俗氣。



不少女生剪短髮，便會一去不回頭，如女星宋智孝、高俊熙及許瑋甯等，甚至愈剪愈短，展現出型格的一面。部分女生適合短髮，但也有不少「炒車」事例，居日女生Kan Kan日前便透過YouTube頻道「KanKanChannel」，分享5類不適合剪短髮的人，同時列出3大顯老髮型，特別不適合年齡較大的女生嘗試。

短髮造型｜居日女生Kan Kan日前便透過YouTube頻道「KanKanChannel」，分享5類不適合剪短髮的人，同時列出3大顯老髮型。(YouTube@KanKanChannel)

短髮造型不適合的類型1. 由面長和肩寬比例來判定

髮型可以影響身體比例，因此可以利用軟尺，並採用3個量度方法，來測出是否適合短髮。第一個方法是量度耳垂至下巴的距離，若然長度多於5.7厘米，短髮會突顯下巴位置，使面型比例看來更長。此外，可以量度頭部的寬度，再除以肩膊闊度，得出來結果若小於0.47，也不適合短髮，而下巴至鎖骨窩的長度小於5厘米或多於9厘米，也是傾於適合長髮。

短髮造型不適合的類型2. 臉圓女生易過於蓬鬆

對於髮量多的女生而言，由於頭髮本身較厚重，剪短後或會形成上重下輕的感覺，頭部或會看來很圓。因此Kan Kan認為需要將頭髮拉直，以減輕蓬鬆感覺，或以中長髮取替。相反，髮量少的女生，由於長髮會貼住頭皮，令面部看來很大，因此更為適合短髮，「反顯頭髮蓬鬆，髮量看來也增多。」

短髮造型不適合的類型3. 五官不夠立體較適合長髮

不同頭髮長度，視線焦點都會不一樣。Kan Kan指出，看著長髮女生時，重點都會放在嘴巴至鎖骨位置；看著短髮女生的話，則會集中在眉毛至鼻頭位置。因此，若擁有水靈雙眼或高挺鼻子的女生，如傳奇女星柯德莉夏萍，不妨嘗試剪短髮，以突顯自己的優勢，整體看來活力漂亮。

短髮造型｜短髮造型還會取決於髮質，她指出，可以取出一小撮髮尾，然後向上屈起，若然髮尾依然挺直舉起，代表髮質粗硬，也許不適合短髮。(《飛起來吧,蝴蝶》劇照)

短髮造型不適合的類型4. 髮質太粗硬易顯蓬鬆

短髮造型還會取決於髮質，她指出，可以取出一小撮髮尾，然後向上屈起，若然髮尾依然挺直舉起，代表髮質粗硬，「也許不適合短髮。」相反，若然髮尾即時塌下，表示髮質柔軟，不會顯得蓬鬆，可嘗短髮的造型。

短髮造型不適合的類型5&6. 鎖骨不顯眼、頭圓的女生

若然擁有漂亮的鎖骨、頸部細長，她認為短髮可以露出這些位置，突顯原來的優勢。而頭型較扁的女生，也可嘗試短髮，利用蓬鬆感提升頭形的立體感，並讓層次感遮住頭型的缺陷。

雖然合適短髮造型，但並非表示所有髮型，都可以完全駕馭。Kan Kan便列出3款髮型，更容易顯老，特別強調35歲以上的女生，儘量避免嘗試。

不減齡短髮造型1. 羊毛捲短髮

近年流行羊毛捲，利用直徑較小的曲髮夾，把頭髮誇張地捲曲，感覺具層次和復古。不過，Kan Kan表示這類髮型「瞬間讓你看似中老年，無論穿什麼衣服都難減齡。」

短髮造型｜可在髮尾位置微捲曲，以增添層次和立體感，減少密集感覺。(《逃避雖可恥但有用》劇照)

不減齡短髮造型2. 齊耳短髮

當適應短髮時，不少女生都會嘗試再剪短，長度約在耳下5厘米左右。Kan Kan認為，這髮型非常考驗面形和五官，雖然顯乾淨利落，但日常不易打理，若缺少蓬鬆感，「就會進入老年階段，瞬間流失優雅的氣質。」她建議，可在髮尾位置微捲曲，以增添層次和立體感，減少密集感覺，「對面部五官要求便不需太高。」

短髮造型｜將眉上瀏海轉為斜瀏海，可以遮住眉毛長度，把重心放在髮尾，使面形更顯小，還帶有溫柔感覺。(《無法成為野獸的我們》劇照)

不減齡短髮造型3. 眉上瀏海短髮

對於40歲以上的女生，Kan Kan認為頭頂若過於蓬鬆，會顯得浮誇和老土，「有種特意扮年輕的感覺」，如果搭以眉上齊瀏海，就顯得老氣橫秋。她建議將眉上瀏海轉為斜瀏海，可以遮住眉毛長度，把重心放在髮尾，使面形更顯小，還帶有溫柔感覺。

短髮造型｜微捲髮可增加適量的蓬鬆感。(《無法成為野獸的我們》劇照)

顯老短髮造型4. 全頭捲曲的中長髮

雖然這髮型能顯髮量多，但Kan Kan認為同時易顯雜亂，「對於40歲後，髮型需要利落。」取而代之的，她建議微捲髮，增加適量的蓬鬆感，如果髮量少的話，更要積極護髮，不能讓髮質顯毛糙。

資料來源：YouTube@KanKanChannel