髮型｜經典Bob頭回歸！黑短髮6大造型指南　宋慧喬同款頭年輕顯瘦

韓劇女王宋慧喬又帶上新劇回歸！Netflix話題戲劇《黑暗榮耀》不只找來了明星編劇操刀，宋慧喬更領銜主演，挑戰陰鬱腹黑的復仇者，從眼神、演技到肢體語言都有著亮眼突破！



不過最讓人驚喜的是，喬妹這頭「黑色Bob短髮」（鮑伯短髮），也因為這齣劇成為近日髮型圈的熱門點名款！妳也想嘗試「黑短髮」嗎？2023年六大造型指南給妳參考！

黑短髮6大造型指南，超有個性！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 耳下黑短髮經典回歸

從韓國流行至全球的「Bob」短髮，最大的重點元素，除了剛好切齊耳下的長度之外，還有那規矩的髮尾弧度與澎度！不過這樣的造型也容易使髮型看起來厚重、呆板～但隨著宋慧喬新劇的復出，這款經典黑短髮再次被時髦女孩們點名，輕盈感多一點、長度、捲度加一點變化、甚至瀏海換以中分、法式瀏海搭配，單調髮型也能玩出新花樣！

2. 韓系層次剪

妳也和儂編一樣懶惰照顧髮色嗎？又或者屬於適合黑髮色的完美臉蛋？這款也帶點復古感的層次剪短髮，也是今年韓國姊姊間的熱門款！保留髮尾的C字弧度，讓髮型更圓潤、有份量，而多層次的髮尾小心機，則讓視覺更輕巧、有個性。

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3. 溫柔梨花燙

溫柔女孩注意了！從2022年延續至今年，韓系梨花燙依舊是款百搭不失誤的好選擇！不論是落於耳下的長度，抑或者其切鎖骨的中短髮，於頭髮中段至尾段處燙上一點大輪廓的水波弧度，並借助髮蠟抓鬆，而後搭配法式瀏海，溫柔且很顯女人味呢！

4. 日系蘋果頭

深髮色顯白且凸顯五官立體度，是亞洲女孩的良配～不過該怎麼剪得不過於無聊？今年也可將日系蘋果頭收入清單中！日系蘋果頭著重於後腦杓的圓潤弧度，同時借助長瀏海的修飾，黑髮色的加乘特別顯小臉！

5. 慵懶水波捲

想在捲度上多點變化，今年濕潤線條的水波捲依舊是流行重點！從日本紅進亞洲的水波捲短髮，強調於細小捲度堆疊出的層次感與線條，一點隨意、凌亂感，再加點濕潤感，不論是搭配黑髮色還是區塊染都很亮眼！

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6. 極短Bob

最後一款，則是儂編私心推薦～相較於長捲髮有明顯的流行感，極短髮由於性格強烈，反而不怕退流行！不過在今年想嘗試極短髮的女孩，也別忘了掌握幾個重點，俐落剪裁、低層次、厚實感！透過乾淨的切裁手法去創造髮型的層次輪廓，當然了搭配上一個眉上瀏海，既有個性又不失性感！

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