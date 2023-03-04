染髮｜2023日韓5大熱門短髮髮色　暖茶棕顯白2度、青木灰沉穩知性

短髮熱潮到了今年依舊是髮型圈的重點，不過若妳看膩了枯燥乏味的黑髮色，那麼今年不妨嘗試從髮色上玩新變化！



這次同樣身為短髮控的儂編便為女孩們整理出，今年在日韓最盛行的五款「短髮髮色」提案，不只不挑膚色、顯氣質，不論溫柔女孩亦或者個性女孩都好駕馭呢！

2023年5大短髮必染髮色，白皮、黃皮、小麥膚色也適合！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 玫瑰棕

短BOB頭（台譯：鮑伯頭）今年再次回歸主流，而想要讓低層次短髮不那麼呆板、厚重，首先可以試試這款玫瑰棕！玫瑰棕延續了去年的粉棕色系元素，但在彩度呈現上更內斂、沉穩，透過棕色系的打底條上一點紅調，不會過於張狂，同時又很襯膚色呢！

2. 亞麻棕

若妳的膚色屬於白皙，亦或者健康小麥色兩種極度反差的類型，今年短髮髮色的選擇上請大膽嘗試：亞麻棕！不同於過往帶冷綠調的亞麻色，今年的亞麻棕呈色上更溫柔一點，淺棕色與亞麻巾的調和，不會過於泛黃卻又能展現髮絲的霧感層次，加上捲度更好看喔！

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3. 奶茶棕

奶茶色從前兩年開始就是髮型圈的熱門造型，然而若妳害怕奶茶色與短髮結合會顯黑，那麼今年不妨從色調細節上做調整！今年的奶茶棕帶點粉霧感，奶油棕色與偏紅的暖棕色系調和，呈現茶感較重的奶茶色調，搭配極短髮、中短髮都很適合！

4. 暖茶棕

亞洲女孩注意了！要讓黃皮膚顯白，不只有黑髮這個選項！深髮色直到今年仍是趨勢重點，而除了可可色、深棕色之外，這款帶點栗子色調的暖茶棕，在日韓也相當受歡迎！深棕色裡保留一點粉霧感，讓色澤不那麼死板有層次性，溫柔有氣質的髮色，最適合配上一頭短BOB！

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5. 青木灰

最後一款髮色，也是儂編今年想嘗試的新挑戰！如果妳也是萬年黑髮，又害怕茶棕色系有地雷，今年則可以選擇這款青木灰！以冷灰色作為基底，並強調髮色的面質感，深淺灰調的變化，讓髮色好像有一點不同，卻又保留了黑髮色的沉穩感，特別推薦與短髮造型相襯呢！

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