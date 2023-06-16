專櫃美妝護膚限時優惠減至$96起！La Mer、CLARINS、Miu Miu香水

不少專櫃品牌都紛紛推出年中優惠，絕對是為化妝枱補貨的好機會！集合全球逾800個美妝品牌的美妝網站Strawberrynet，推出了「Mid-Year Madness Sale 年中瘋狂促銷」，將一系列女生們最愛的護膚化妝品，以優惠價發售﹐包括Dior、Clarins、Guerlain、La Mer、Shiseido、SK-II 等。此外還有加價優惠，以及消費滿$1,000可再享9折，優惠日期由即日起至6月30日，大家萬勿錯過！



Strawberrynet推出「Mid-Year Madness Sale 年中瘋狂促銷」（Strawberrynet）

指定護膚、化妝品每日限定閃購

Strawberrynet每日都會推出指定美妝好物，以優惠價發售，包括La Mer精華面霜、Clarins賦活雙精華、Skin Ceuticals濃縮維他命CE FERULIC精華、SK-II神仙水、ESTEE LAUDER升級再生基因修護露等，其中低至$96.39，超抵優惠不能錯過！

精選護膚、化妝品優惠1. La Mer精華面霜（奇蹟面霜）60mL $1,287.9（原價$3,010）

購買方法：Strawberrynet【$1,287.9 優惠指定日期：2023年6月16日】

La Mer奇蹟面霜是品牌長期暢銷產品之一，面霜蘊含豐富海洋成份、維生素和必需成份，質地細滑，能迅速滲透肌膚，滋注同時保存細胞內的水份。使肌膚變得柔軟幼滑、回復活力。

精選護膚、化妝品優惠1. La Mer精華面霜（奇蹟面霜）60mL $1,287.9（原價$3,010）（Strawberrynet）

精選護膚、化妝品優惠2. CLARINS 賦活雙精華 30mL $364.5（原價$700）

購買方法：Strawberrynet【$364.5 優惠指定日期：2023年6月17日】

CLARINS的賦活雙精華甫推出就大受歡迎，採用獨特的雙式活膚精華，產品結合20種最強大的抗衰老植物精華和薑黃精華，有效抗衰老，回復年輕肌膚。使用後明顯減少粗大毛孔、皺紋和細紋，令肌膚緊致光滑，充滿彈性和光澤。

精選護膚、化妝品優惠2. CLARINS 賦活雙精華 30mL $364.5（原價$700）（Strawberrynet）

精選護膚、化妝品優惠3. SKIN CEUTICALS 濃縮維他命CE FERULIC精華 $1,126.71 （原價$1,580）

購買方法：Strawberrynet【$1,126.71 優惠指定日期：2023年6月18日】

SKIN CEUTICALS的濃縮維他命CE FERULIC精華，是一款高效三重抗氧化面部精華，配方含有維生素C和E，都是具有抗氧化特性。有效防止肌膚出現過早衰老跡象，促進膠原蛋白生成，同時減少色素沉著，使肌膚更緊緻、更柔軟、具彈性以及更健康。

精選護膚、化妝品優惠3. SKIN CEUTICALS 濃縮維他命CE FERULIC精華 $1,126.71 （原價$1,580）（Strawberrynet）

精選護膚、化妝品優惠4. ESTEE LAUDER 升級再生基因修護露（小棕瓶） $322.38（原價 $930）

購買方法：Strawberrynet【$322.38 優惠指定日期：2023年6月22日】

ESTEE LAUDER的小棕瓶一直是品牌的皇牌護膚品，產品採用獨家的Chronolux™技術，增強天然膠原蛋白增長，促進皮膚細胞更新。修護露含高水平透明質酸，能72小時鎖緊水分，為肌膚即時提亮飽滿，減少細紋毛孔，以及保持肌膚緊緻光滑、具彈性，時刻年輕健康。

精選護膚、化妝品優惠4. ESTEE LAUDER 升級再生基因修護露（小棕瓶） $322.38（原價 $930）（Strawberrynet）

精選護膚、化妝品優惠5. SK-II 護膚精華神仙水 300mL $1,093.5（原價$2,330）

購買方法：Strawberrynet【$322.38 優惠指定日期：2023年6月22日】

逆齡首選！SK-II的神仙水能使肌膚回復青春，促進細胞的新陳代謝，令肌膚回復活力，為肌膚補充水份和養份，淡化面上瑕疵，令膚色明亮均勻，防止細紋和皺紋形成。

精選護膚、化妝品優惠5. SK-II 護膚精華神仙水 300mL $1,093.5（原價$2,330）（Strawberrynet）

護膚、化妝品加購優惠 消費滿指定金額享折扣

Strawberrynet的「Mid-Year Madness Sale 年中瘋狂促銷」，除了每日限定閃購優惠，還有加購禮遇，在下單時可以以$100、$300或$500，將指定化妝品、護膚品、香水等，以超抵價入手！其中就包括Shiseido墨繪纖畫細緻眼線筆、Jane Iredale睫毛滋養刷、Cargo修容盤、一生之水淡香水噴霧、Miu Miu香水噴霧等，此外消費滿$1,000可再享9折，絕不容錯過！