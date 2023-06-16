粉底液推薦2023！實試分享4夏日愛用：NARS護膚、CPB妝感如原生肌

粉底液推薦2023必買！挑對粉底液，可以帶來一整天的完美貼服、無瑕的底妝。而在選擇粉底液往往要根據自身膚質、膚色來挑選。這次《01女生》4位不同膚質的記者，分享各自在夏天的愛用粉底液，包括Clé de Peau、NARS、shu uemura以及Hourglass，讓無論是乾性肌還是敏感肌的你，都能入手到好用粉底液。



《01女生》4位記者實試分享夏天愛用粉底液，包括NARS、shu uemura、Clé de Peau以及Hourglass，各品牌的粉底液都各具特色及優秀之處，大家在選購時都可以參考下！

記者實試分享夏天愛用粉底液，包括NARS、shu uemura、Clé de Peau以及Hourglass（黃寶盈攝）

記者 朱加曦：妝感透亮自然 遮瑕力不錯

粉底液推薦1. shu uemura unlimited 無限輕透持妝粉底液 HK$480

購買方法：01mall｜Zalora｜Strawberrynet｜Sasa｜Yesstyle

粉底液一直得到不少好評，於是趁轉季更替化妝品時試用，效果出乎意料，甚至一試愛上，難怪一直是品牌的皇牌！粉底液質感順滑易推，只需一泵就可塗勻全臉，而且色調貼近膚色，不會有太大色差之餘，妝感更顯透亮自然。

特別喜歡粉底的遮瑕力，以化妝掃輕抹後，約七成毛孔、紅印等瑕疵，都可被遮掉，較深的黑眼圈和色斑，則可再沾一點粉底，然後逐層輕點上去覆蓋。整個妝感霧面帶點光澤，即使上班一整天，也依然細緻，沒有浮粉問題，非常值得推薦。若要在雞蛋中挑骨頭，由於粉底質地較水潤，用後需清潔泵頭，以防殘餘粉底弄髒瓶身和瓶蓋。

（黃寶盈攝）

記者 許秀麗：妝感如原生肌！遮瑕度、持妝度高

粉底液推薦2. Clé de Peau 鑽光柔霧修護粉底液 35ml #B00 HK$1,050

購買方法：01mall

Clé de Peau的鑽光柔霧修護粉底液，是品牌最熱門及具眾多好評的產品。這款粉底液獨特之處是融合護膚功效，蘊含了品牌獨有成分智慧亮肌精華，及賦活光感技術，所以即使此粉底液是註明啞緻霧面妝感，但筆者在使用後，會覺得妝感更接近是原生肌的輕盈霧光，很自然，且底妝是很細緻貼服。

入手數月，筆者已經試過夏日超高溫、整天留在冷氣地方、持妝十多小時等多種情，底妝的持妝度很出色，幾乎不用補妝。而遮瑕度屬於偏中上，大部分瑕疵都能遮蓋，唯一小缺點就是價格偏高，但每次看到如此自然貼服又細緻的底妝，就覺得很值得！

記者 許秀麗：Clé de Peau 鑽光柔霧修護粉底液妝感如原生肌！遮瑕度、持妝度高（黃寶盈攝）

記者 李樂瑤：上妝同時護膚！

粉底液推薦3. NARS LIGHT REFLECTING 原生光亮肌粉底液 HK$470

購買方法：Sephora｜Zalora｜Strawberrynet

要對付夏天濕熱悶焗的天氣，粉底液除了要透薄之餘，亦要具一定遮瑕能力，要不然在出入冷熱地方、嚴苛的太陽雙重攻擊之下，就會將底妝融解。NARS作為夏天法寶，不單透薄同時護膚，更因為他們獨家的「光遮瑕」技術，可以令折射光線，令皮膚仿似自攜反光鏡，輕易打造天生皮膚光亮、好氣息，筆者偏愛原生光亮肌粉底液搭配NARS的原生光蜜粉餅一起使用，控油持妝效果更佳。

NARS的原生光亮肌粉底液具中度遮瑕，痘印、紅印及膚色不均等都可以輕鬆解決。結合護膚、化妝的雙重功效，質地輕盈亦可以疊塗使用，再增加遮瑕度，能夠即時平滑肌膚、達至柔焦美肌的效果。而且當中含有護膚成分，可以抵禦藍光、抗污染，用後感覺到皮膚有比較透亮，化妝同時變美！

記者 李樂瑤： NARS LIGHT REFLECTING 原生光亮肌粉底液可上妝同時護膚！（黃寶盈攝）

記者 石欣桐：透薄易推開！自然無瑕底妝

粉底液推薦4. HOURGLASS Ambient 柔光輕透粉底液 HK$500

購買方法：Sephora｜Net-A-Porter

Hourglass 這款粉底液質地順滑易推開，筆者平日會配合品牌推出的粉底掃上妝，易推效果更覺顯著，上妝後更有助均匀膚色，妝感透薄不卡粉，加上持妝度高，上班前上妝後，基本上不用怎樣補底妝也沒有明顯脫妝情況。

薄薄塗上一層即可打造自然底妝，不俗的遮瑕度有助遮蓋臉上大部分瑕疵，例如最困擾筆者的痘印、雀斑等，都能透過這支粉底液輕微修飾，同時有助提升肌膚亮澤感，妝效更加是相當自然！

（黃寶盈攝）