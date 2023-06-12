Hermès 10大不能錯過美妝：新品自帶浪漫氣息、甜美潤唇油、胭脂

Hermès手袋，我們不一定能擁有一個，但不妨礙對它的追求，指的是品牌旗下的美妝系列。Hermès美妝系列是於2020年秋冬登場，短短3年間，由唇膏系列到胭脂、指甲油等，已成功搶佔市場，成為Hermès第四大業務。其中自帶浪漫氣息的Rose Hermès系列，近日加入新成員，由包裝到產品都美不勝收，一起來看看Hermès美妝所帶來的新驚喜以及多款人氣產品。



Hermès化妝品推介1. Rose Hermès系列 #27Rose Confetti HK$620

Rose Hermès系列2023春夏新品，推出了全新色調#27Rose Confetti，靈感來自於品牌的Milo小羊皮，打造柔軟舒適的唇膏。這款唇膏質地如護唇膏般細緻潤滑，蘊含白桑果萃取精華、芝麻籽和覆盆子籽油，滋潤雙唇同時撫平唇紋，輕輕一塗即有淡雅粉紅光澤色彩，即時提升好氣色。

Hermès化妝品推介1. Rose Hermès系列 #27Rose Confetti HK$620（Hermès）

Hermès化妝品推介2. Rose Hermès系列系列胭脂（#35 Rose Doré、#47 Rose Ambré、#58 Rose Cuivré）HK$660

Rose Hermès系列新品，還有3款全新色調胭脂，包括：#35 Rose Doré、#47 Rose Ambré及#58 Rose Cuivré，胭脂散發著由Hermès專屬調香師Christine Nagel所特別創作的山金車、檀香木和綠茶香氣，相當清新和具活力。胭脂質地輕盈，輕輕一抹即有透亮好氣色，#35 Rose Doré色調是高貴的玫瑰金；#47 Rose Ambré是略帶米色的粉色，為肌膚帶來自然好氣色；#58 Rose Cuivré則是帶光澤感的銅彩粉色。

Hermès化妝品推介3. Hermès Plein Air系列潤色隔離霜 HK$780

Hermès Plein Air系列的潤色隔離霜，定必是化出偽素顏妝的必備好物，融合了粉底液及素顏霜的優勝之處，更加顯透薄貼服。這款隔離霜具有潤色功效，且配方含有玻尿酸及月見草萃取物成分，可為肌膚帶來保濕與抗污染保護，持妝８小時仍能具亮澤妝感。潤色隔離霜推出12款色調，即使是亞洲人膚色，同樣能尋到合適色號。

Hermès化妝品推介3. Hermès Plein Air系列潤色隔離霜 HK$780（Hermès）

Hermès化妝品推介4. Hermèsistible系列滋養潤唇油 HK$495

Hermès的Hermèsistible系列滋養潤唇油，將美妙色彩與香氣集合，共6款水果般甜美色調，再配上由品牌調香師Christine Nagel所創作了6款獨特香味，與色彩互相呼籲。而潤唇油含97%天然的成分，敷上雙唇即形成滋養保護膜，散發出晶瑩亮澤、自然色彩和誘人果香。

Hermès化妝品推介4. Hermèsistible系列滋養潤唇油 HK$495（Hermès）

Hermès化妝品推介5. Hermès Plein Air系列H Trio三色珠光礦物蜜粉餅 HK$885

Hermès Plein Air系列H Trio三色珠光礦物蜜粉餅，靈感源自大自然的三大要素：空氣、太陽和大地，務求為肌膚帶來晶瑩妝感，質地是高飽和的珍珠光。蜜粉餅上帶有仿如真絲斜紋面料般的細小條紋，同時呈現Hermès的經典標誌「H」字母。這款蜜粉餅共推出兩色，分別沙漠玫瑰色調的#01Rose Atacama，以及沙漠珊瑚調的#02Corail Mojave，兩款色調在肌膚上都能呈現細膩光彩。

▼▼▼【按圖看】更多Hermès化妝品推介｜包括Hermès Plein Air系列蜜粉餅、Les Mains Hermes系列指甲油、Poudre d'Orfevre系列金光粉餅等，都是又美又好用的Hermès化妝品！【按圖看】▼▼▼