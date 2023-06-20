台灣化妝師教4招超簡單方法化妝不溶妝！夏天也不再脫妝、浮粉

如何不脫妝？夏天不脫妝方法？ 夏日炎炎，最怕就是精心化妝後溶妝，眼妝溶在眼底變成黑眼圈、底妝變得班駁、鼻翼兩側出油、兩頰卡粉，相信都是不少女生的化妝惡夢！若果不想精心化妝變得面目全非，又該怎麼辦呢？



在夏天化妝，難道只能用上厚重的化妝品，東遮西蓋又或是只在冷氣地方出沒嗎？其實只要化妝手法得宜，即使夏天不停進出冷熱地方，又或者經歷了太陽直曬的戶外挑戰，「大爆汗」過後妝容都可以安然無恙！想知道夏天溶妝浮粉怎麼辦的話，不妨了解一下台灣YouTuber Astor 以及化妝師 Mike分享的夏日化妝貼士！

如何不脫妝？夏天不脫妝方法？ （《太陽的後裔》劇照）

夏日化妝貼士：1. 妝前護理清爽為主 海棉加以吸收

不論什麼季節，化妝前都要做好打底，讓皮膚像海棉般濕潤、吸收好，才能令其後的化妝品更好的抓在臉上。 化妝師 Mike分享他的妝前護理，通常會以單純保濕功效的化妝水打圈輕抹臉龐，然後再加上質地較輕盈、好推的乳液。

保養過後，當中的關鍵去分辯妝前護理夠否清爽，就是以手摸臉，要感覺不黏稠；假若臉上感覺「油膩」，妝前護膚品仍有不少的話，可以用海棉、化妝蛋等輕拍加以吸收。

夏日化妝貼士：1. 妝前護理清爽為主 海棉加以吸收（YouTube@ Astor《不怕爆汗上妝技巧 彩妝師教你補妝啦！大脫妝怎麼辦？》）

夏日化妝貼士：2. 輕薄底妝 光澤關鍵在底妝前的一個步驟！

不少女生都對原生肌、奶油肌等妝感十分嚮往，這些妝感的重點除了無瑕的底妝，更是水潤、光澤感。同時大家都會擔心夏天出油後，光澤感與油光碰撞，整個感覺都變得像個大油煎餅。其實兩者可以並存的，化妝師 Mike指夏天需要輕薄底妝，但完美肌膚妝感、光澤關鍵就在底妝前的一個步驟：用帶有微珠光、調色作用的底霜，塗在需要打亮、突出的臉部位置，例如鼻子、面中等。

另外對於底妝的選擇，化妝師 Mike提醒大家可以選擇具一定遮瑕能力但偏光澤、水潤的粉底，先上光澤粉底之後壓蜜粉就可以打造出輕薄底妝。若果挑選了具遮瑕能力同時偏霧面的底妝就很容易顯得厚妝。

夏日化妝貼士：2. 輕薄底妝 光澤關鍵在底妝前的一個步驟！（YouTube@ Astor《不怕爆汗上妝技巧 彩妝師教你補妝啦！大脫妝怎麼辦？》）

夏日化妝貼士：3. 「三文治遮瑕法」少量多次

當底妝做好後，面上仍有紅點、痘痘等小瑕疵？這時就可以用上遮瑕重點處理，化妝師 Mike提醒大家遮瑕時要用上輕拍、點上的手法，若果用化妝掃的話則可以選擇較鬆的化妝掃。而夏天的時候，除了要將瑕疵遮蓋好，更要用上「三文治遮瑕法」才能不易脫妝，遮瑕要少量多次，先上遮瑕再以蜜粉定妝，不夠遮瑕力就再次重覆動作。

夏日化妝貼士：3. 「三文治遮瑕法」少量多次（YouTube@ Astor《不怕爆汗上妝技巧 彩妝師教你補妝啦！大脫妝怎麼辦？》）

夏日化妝貼士：4. 溶妝浮粉救法 不要只靠粉餅補妝！

雖然做好一切準備，不過濕熱悶焗的天氣仍相當挑戰妝容，鼻翼少許出油又或者流鼻涕或出汗時拉扯，帶走妝容都是無可避免的。假若出現溶妝、浮粉，普遍人都會用上粉餅補妝，不過這樣很容易令妝容「一撻撻」，補妝的地方白得明顯，甚至乾紋盡出。

化妝師 Mike指這時可以用乳液又或是微帶油份的護膚品，以棉花棒輕點些再在溶妝的地方轉動，將溶妝帶走，之後再以「三文治遮瑕法」重新補救，這樣的妝感才會自然又好看！