粉底暗沉氧化、出油脫妝的3個原因！英國化妝師多做1步驟輕鬆解決

早上出門才畫好美美的妝，怎麼到中午就崩落甚至氧化暗沉？



相信愛化妝的姊妹們都曾遇過相同的困擾！到底該如何避免粉底暗沉？英國知名化妝師Goss就傳授了超級簡單又有效的小技巧，而且成本超低！一起來看看！

粉底暗沉的3個原因及改善小技巧，打造完美底妝！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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為什麼粉底會暗沉？

先來了解一下，為什麼剛畫完妝很美、出門沒過多久粉底卻變暗沉？原因就在「出油氧化」，可能形成的原因有3個：

1. 本身就是油性肌或混和肌，出油量大。

2. 妝前保養步驟使用太多含油脂的產品。

3. 粉底液本身油脂含量太多。

當油脂與空氣接觸後隨著時間拉長就會引起氧化暗沉，讓臉色泛灰又蠟黃，天氣熱時出油量增高更容易發生，無論是柔霧款粉底或光澤型粉底，都含有不同比例的油脂，若有防曬或高遮瑕功能，粉底裡添加的金屬礦物也容易引起氧化反應。

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Goss大神傳授超簡單防氧化小技巧

英國知名化妝師同時也是人氣youtuber Goss大叔，每次傳授的化妝小秘訣都實用又有效，在小紅書非常火紅！最近他就分享了自己視為「最高機密」的防止底妝氧化小技巧，他說：「這技巧非常簡單，而且適合油性肌，我自己也經常用。」使用道具只需要一塊海綿粉撲、一張紙巾即可，不須任何產品，成本超級低廉！

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簡單有效！防粉底氧化暗沉這樣做

Goss大叔示範如何防止粉底氧化暗沉，做法是用紙巾將海綿粉撲包起來，上完粉底在使用蜜粉之前，將包了紙巾的海綿粉撲輕輕拍打全臉，這樣做可以吸收多餘的油脂和粉底，帶走多餘油脂後，才能最大程度地避免底妝因出油而氧化！最後再使用蜜粉/散粉/碎粉）定妝。Goss大叔說：「這樣小小一個動作，就可以讓底妝長效持久，防止粉底暗沉變色或變得油膩易脫妝，這個技巧真的非常簡單，但每次都超級管用！」

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