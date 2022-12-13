脫妝卡粉超尷尬！日女教「3分鐘懶人急救」萬能底妝護膚一下換皮

不足兩星期聖誕節就來臨了！大家計劃好了假日之旅沒有，跟男友約會或外出遊玩怎能不打卡呢？！但打卡前一定要換上絕不脫妝的妝容，冬天寒風冷冽，皮膚容易乾癢導致難以上妝，剛上完妝的時候明明貼服又細膩，過一段時間妝容變得不均勻、一塊一塊的，顯得整張臉顏色不均勻。要妝容帖服不脫妝，當然妝前保濕是重要一環，做好這一步包保可避免脫妝的尷尬。



【淚溝改善｜淚溝解決】日本爆紅的「去淚溝按摩法」。（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

曾於日本任職美容師的Coco經常在個人YouTube頻道分享大量日系護膚彩妝的美容資訊，除了不同的按摩技巧，也會不定時分享護膚心得。不少網民都參考她的教學後，大讚其教學相當有效，而且有明顯的改善。

3分鐘告別卡粉、脫妝問題 「靚」住迎接聖誕

首先調整表皮角質，美容師解釋底妝不貼服原因是因為角質不夠完整，但是上妝前緊急去角質是對皮膚造成頗為傷害。藉此美容師親授了一個獨創的去角質方法，溫和兼天天使用都沒問題。

調整表皮角質（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

第一步：乳液塗臉 靜置30秒



首先將乳液厚厚地塗上臉上，大家毋須均勻地塗上，而是愈厚愈好，因此選擇質地厚重的乳液效果更理想。之後大概保持30秒，再用熱水浸泡的化妝棉在臉上敷30秒左右，切記溫度不要太熱。最後用化妝棉把剛剛塗上的乳液擦掉，這樣簡易而溫和的去角質就完成了。

第二步：臉部除毛



美容師表示，日本女生不時都會為臉部除毛，而且有研究指出皮膚表面的毛是十分影響底妝的貼服度。在除毛前先用化妝水稍微按壓在臉上，這樣會減低敏感情況出現，建議敏感肌的人士使用專用化妝水。正式除毛先由額頭開始，往下方向把額頭的毛除去，然後太陽穴、蘋果肌、臉頰至下巴位置，臉頰的話隨著臉部方向就可以了，記得鼻子的毛都也是往下除掉。

臉部除毛（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

臉部除毛後必須要用面膜進行濕敷，有助避免臉部出現泛紅或過敏情況。面膜方面都是挑選一些溫和清爽型，由於除毛後皮膚是處於敏感時期，因此面膜方面一定不要使用功能性面膜，如抗衰老、美白類等等。

臉部除毛後必須要用面膜進行濕敷（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

4大上妝避雷小技巧

美容師最後亦分享了幾個上妝小技巧，第一早上妝前護膚切勿過厚，由於過厚化妝品難以抓住皮膚，這樣會增加脫妝機會及持妝不久的情況；第二臉側邊位置容易脫妝的話，有可能是因為把多餘的護膚品塗在這位置，導致護膚品過厚的情況，同樣也是令到底妝難以貼服；第三在護膚及上底妝中間最好有一定間隔，如塗上護膚品後，可隔5分鐘再上底妝；最後就是不要使用精華油之類的產品，由於過多油脂跟底妝粉合二為一，這樣會導致妝感十分髒。

4大上妝避雷小技巧（Youtube@coco熊貓在東京喲 截圖）

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