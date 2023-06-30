47歲台女靠5招養出不老膚質如27歲少女！一家三姊妹都是凍齡美女

台灣KOL及服裝品牌主理人許路兒現年47歲，其凍齡美貌一直驚艷不少人，有「台灣第一美魔女」之稱，日前她妹妹許維恩誕下女兒，榮升做姨媽。許路兒擁有精緻的五官、白滑的肌膚及良好體感，從外表看來就像20多歲的少女，讓人難以相信已47歲。在凍齡保養方面，她在日常飲食和運動方面都是花了不少心機，一起來看看她是如何做到不留一點歲月的痕跡！



許路兒與兩位妹妹許維恩、許菲菲也是保養得宜，三姐妹都是擁有精緻凍齡美貌（IG@sharon701111）

許路兒會在網絡上迅速走紅，是因她的妹妹是台灣女星許維恩，而且她另一位46歲妹妹許菲菲也是保養得非常好，三姐妹都是擁有精緻凍齡美貌，讓不少女生留意和想知道她們的保養方法！而許路兒的凍齡美貌更誇張，是曾經被英國、韓國媒體爭先報導。

凍齡方法1. 戒含糖飲品、多喝水 黑咖啡助消水腫（IG@lurehsu）

凍齡方法1. 戒含糖飲品、多喝水 黑咖啡助消水腫

含糖的手搖飲是不少女生的最愛，但含糖的飲品會導致脂肪囤積變用，而且攝取過糖分還會令膚況越來越差，所以許路兒會避免喝含糖飲品。許路兒曾說會在早上睡醒後，就喝一杯1000ml的溫水，幫助身體加速新陳代謝，有助燃燒脂肪。而飲料的話她會喝黑咖啡，可以來幫助消除水腫。

許路兒曾分享過自己不會以節食方法來瘦身（IG@lurehsu）

凍齡方法2. 不使用節食來減肥 容易致肌膚變差

為了快速減目瘦身，會有女生選擇節食，但是許路兒曾分享過自己不會以節食方法來瘦身，因為當身體沒有攝取到足夠養分，來進行每天的代謝的話，吃下去的食物很容易轉化為脂肪。而且靠節食減肥，會容易導致肌膚變得暗沉無光，膚況會每況越下，所以比起節食減肥，許路兒更注意均衡飲食，再配合運動來維持良好體態。

許路兒也會避免吃加工食物和重口味醬料（IG@lurehsu）

凍齡方法3. 不吃加工食品

許路兒也會避免吃加工食物和重口味醬料，盡量選擇「原型食物」，飲食偏清淡，以免攝取過多油脂。因為加工食物和重口的醬料，通常都是有加鹽、油、糖或其他添加物，會有較高的熱量，容易導致體重增加。

許路兒會控制在7點吃完晚餐（IG@lurehsu）

凍齡方法4. 7點完成晚餐 吃飯不喝湯

在飲食方面，許路兒會控制在7點吃完晚餐，她說因為半夜是身體好好休息的時間，所以要在入睡前，讓身體完成消化及代謝食物熱量的活動，避免囤積脂肪。假如真的想吃想吃東西，她選擇吃低熱量的水果增加飽腹感。

此外許路兒還有一個飲食小技巧，就是吃飯不喝湯，因為湯水是高熱量及高鈉，尤其是加入勾芡的湯水，易造成身體水腫。這時她會選擇多喝水，避免攝取過多熱量。、

許路兒會勸於運動維持體態及年輕（IG@lurehsu）

凍齡方法5. 運動維持體態及年輕

運動不僅是為保持身材，也是保持年輕的一大方法，許路兒也是勸於運動。她會每天固定做50個仰臥起坐，保持腰部線條緊緻，平日也會多走路，在家閒時也會多做抬腿和深蹲來維持身材。此外，許路兒還曾分享自己會在吃飯前運動，因為運動後補充足夠碳水化合物和蛋白質，有助肌肉增長和不易長胖，但運動後就千萬別選擇含高糖分的食物，會容易發胖！