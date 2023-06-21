61歲松田聖子凍齡4大秘訣　肌膚嫩白飽滿全靠飲1物　還能排毒淡斑

想必提到松田聖子，大家應該都會知道她是誰吧！



出道之今演唱過多首膾炙人口的歌曲，曾是1980年代日本歌謡曲全盛時期時最紅的歌星，更是日本唱片銷量最高的偶像歌星之一。除了歌聲驚人之外，松田聖子從出道至今的白皙皮膚，也是許多人讚嘆與羨慕的！而她也曾大方分享過，她的美白與凍齡秘訣全靠這些......

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1. 防曬很重要

松田聖子的白皙肌膚，是連日本人也超級羨慕的好膚質！雖然她是天生肌膚就白，但後天的保養也是一點都不馬虎。她分享自己只要不工作就不化妝，即使素顏在家也會抹防曬，因為室內也會有些微的紫外線，為了要全面美白，一定要防曬！

2. 每天一杯紅蘿蔔蘋果汁

比起外在的塗塗抹抹，松田聖子的美容法比較偏食補方面的！每天早上她都會喝一杯紅蘿蔔蘋果汁來開啟一天，紅蘿蔔蘋果汁中含有豐富的膳食纖維跟礦物質，所以可以幫助促進腸胃蠕動，淨化腸胃，紅蘿蔔中豐富的維他命A，也有強化肌膚改善肌膚粗糙與黑斑的作用。

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3. 日式飲食為主

除了喝方面很講究之外，松田聖子說自己並不會特別節食但是飲食方面都會以日本料理為主，日式料理通常烹煮方式都比較清淡，同時也會有較多的蔬菜，因此想要少油少鹽的飲食，吃日式料理是一個很好的選擇。

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4. 膚況有問題就看皮膚科

松田聖子還分享過自己因為很護膚，所以只要肌膚發生一些不舒服或者有過敏等，都會直接去看皮膚科，比起自己在家變換保養品來改善肌膚問題，直接去看皮膚科找出皮膚的問題，抹上正確的藥物，反而才能養出好肌膚。

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