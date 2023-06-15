47歲林心如親授5大凍齡秘訣　飲四物湯補氣血　馬甲線要靠戒澱粉

林心如真的維持太好了！！本人狀態完全看不出來47歲了！



演藝圈著名「與時光逆行」的凍齡女星林心如，去年繼《華燈初上》後，又擔任實境秀《光露營就很忙了》總製作人，下一季又開寵物民宿錄製《光開門就很忙了》，工作真的超滿檔！今年再接下Labelle拉蓓養生茶代言，出席活動一襲白色V領開衩貼身長禮服，完全沒有贅肉，整個人狀態極～好，真的看不出來已經47歲了，到底私底下是怎麼體態控管的？這次不藏私有問必答！

林心如維持身材5大秘訣，養生又瘦身！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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林心如身材維持秘訣

1. 重視漢方調理

出席活動整個人氣色極佳，偏愛中醫養生派的林心如透露，從小就受到媽媽的影響，對於中藥調理很重視，像是轉大人時期媽媽會燉煮四物，也會用紅棗、黨參、枸杞、黃耆幫助補氣補血，自己每次都會煮一大鍋冰在冰箱，要喝的時候再加熱，尤其是冬天容易手腳冰冷，就很適合喝上一碗。

2. 檸檬水消腫

女明星最怕的就是上鏡會水腫，林心如分享自己消水腫的方式，早上喝黑咖啡是一定要的，也會喝大量的檸檬水、青瓜水，但她提醒還是要看個人的體質，因為檸檬水偏酸，有些人喝多了肚子會不舒服。現在還會喝拉蓓養生茶，不需要自己熬煮，瓶裝的設計很方便，在拍實境《光露營就很忙了》時，她就扛了一整箱去分大家喝。

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3. 少吃澱粉

這陣子工作行程都告一個段落，林心如坦言都有在運動，但因為「活動量」變少，幾乎都宅在家看電視，雖然沒有吃什麼零食，但因為身心太放鬆，導致一個月體重就胖了2公斤。維持身材的飲食秘訣，她透露平常沒特別有禁忌，但為了以清瘦的狀態出席活動，前幾天就有認真的調整飲食，主要是晚餐少吃、減澱粉，盡量拉長空腹的時間，然後要大量的喝水，她分享要瘦身，飲食還是比運動更重要的，更自豪表示想要減肥就是少吃自己煮的，因為太好吃了！

4. 戒掉熬夜習慣

為了養生這件事，林心如分享最近在生活作息也做了些改變。以前喜歡在全家人都睡著後，自己到客廳看個劇、小酌享受Me time，但現在已戒掉這個習慣，晚上九點多哄小孩睡覺時，自己也會故意不起來跟著睡，早上大概七點起床。她表示以前可能晚睡，隔天雖然也起得晚，但起床後身體還是會有疲累感，現在早睡早起整個人的身體狀態明顯變很好。

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5. 維持運動習慣

即使當了媽媽後，林心如一直維持纖瘦的身材，還有讓人羨慕的馬甲線。她表示養成運動的習慣很重要，自己一個禮拜至少會安排3～4天運動，會有重訓、瑜伽，有時候還會和老公霍建華互打拳擊，也是一種夫妻間的小情趣跟舒壓方法。

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