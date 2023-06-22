經痛舒緩｜保養子宮靠6個簡單瑜伽運動！有助減經痛、調經、凍齡

經痛舒緩瑜伽運動！凍齡方法有哪些？怎麼做女性保養？女生需要精心護理的部分及心思的確不少，面部保養、身體保養、私密處保養等等。若果想留住青春、最佳的狀態，單靠外敷外用保養品之外，更要健康飲食、食療、進食保健食品等，原來適當的運動亦可以幫助凍齡！



都市人工作繁忙、飲食不衡、食無定時，加上「報復性捱夜」，常見的潛在健康問題：例如便秘、多胃氣、痛經等都是反映出只得身體機能日漸老化，可見只單靠表面維持健康並不長久。

不少實驗研究都有指出適當的運動有助提升血液循環，可以有效預防、改善及舒緩經期不適，同時可以減緩月經期間所產生的負面情緒。近日亦有網民「果子Lin」分享6個簡單瑜伽動作，居家、懶人可做，特別能夠針對女生骨盆區域伸展，有助靈活骨盆，以改善月經不調、經痛舒緩等問題！

保養子宮運動：1. 三角伸展式

先將雙腿打開，雙腿約三步的距離，然後將左腳向橫伸展轉向，另一邊腳則保持向前方站。記緊要調整呼吸，伸直全身，再將雙手作「大字形」張開，然後慢慢將身體向左方傾倒，左手碰小腿或腳踝位置，右手則保持向上；過程中要注意身體不要扭轉、側歪，感覺骨盤向前伸展才是有效的。

保養子宮運動：2. 半月式

承接上一個動作，屈膝成一個前後弓步，大家可以靠牆而做，又或者使用瑜伽磚、書本或水樽作輔助。先將原本分散的重心，放在左腿上，再慢慢提起右腿，而當身體不穩時，大家可以稍稍曲起腳，再將腳尖踮起。以上兩個動作可以一起進行，先進行左邊身體訓練，慢慢站好後再完成右邊。

保養子宮運動：2. 半月式（RED@「果子Lin」）

保養子宮運動：3. 花環式

完成好三角伸展式、半月式的左右邊身體訓練後，將雙腳距離收窄為與膊頭相約，然後作一個「山式站立」，將雙腿微微向外，屈曲雙腿，將上半身向下蹲，膝頭最好與上身併靠，屁股盡量不要碰到地，如果不能保持平衡的則伸直背部，稍以手部借力作輔助；若果能夠保持平衡的試試將雙手合十。

保養子宮運動：4. 坐角式

首先坐下，伸直背部，再將雙腿向兩邊分開，大家可以個人程度的柔軟度向外伸展，感覺到有拉扯感即可。然後將雙手放於身後，腳尖踮起，盡量將雙腿壓平。若果可以加強拉伸的話，可以加配將上半身向前靠。

保養子宮運動：5. 梨式

躺下之後，半曲雙腿，緊記要腳面踩地！然後再以腹部發力，緩慢地將雙腿提起，主要運用臀部肌肉帶動動作，以免用錯腰間發力。雙腿盡量曲過頭部，再以腳尖踮地，維持動作，背部盡量與地面保持垂直，再用力合十雙手，如果可以的話盡量維持動作3分鐘左右。當完成動作後，慢慢放低雙腿，再雙手抱膝、向左右微擺以放鬆後腰、後背。

保養子宮運動：6. 蝴蝶束角式

最後一個動作，坐立之後盤腿，伸直背部，雙腿再上下輕擺，仿似蝴蝶擺翼般動態。30秒的蝴蝶式過後，可以將上半身向前靠，盡量將頭部壓向地面，以加強骨盆區域伸展。

以上6個保養子宮運動，大家可以平日多加練習，每個動作以30秒作單位，能夠訓練骨盆區域伸展，靈活、穩定的髖部不僅可以幫助平衡、令運動動作更穩定，同時能夠促進盆腔內血液循環，對於提升女生盆腔健康是很有益處！