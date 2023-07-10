韓韶禧驚現禿髮危機？髮量少女生必學！髮型師教5分界解頭髮稀疏

【脫髮｜韓韶禧】憑韓劇《夫妻的世界》獲封「最美小三」的韓韶禧，近期接下多個代言和劇集，忙得不可開交。不過或因沉重的工作壓力，韓韶禧的精神狀態，一直引人關注，日前有當地網民更在論壇轉發圖片，展示韓韶禧髮線稀疏的問題，引起網民熱議。其實，不少長髮女生也曾遇髮線分界明顯問題，有台灣髮型師使便曾分享5個分界髮型，可以減少稀疏或禿頭感覺，而且做法非常簡單。



【脫髮｜韓韶禧】韓韶禧早年曾在機場上，被拍到髮量稀疏，頭皮清晰可見，近日照片再被網民放到論壇「Pann」上討論。(Twitter@Mandy1118)

韓韶禧早年曾在機場上，被拍到髮量稀疏，頭皮清晰可見，近日照片再被網民放到論壇「Pann」上討論。不少人替韓韶禧感憂心，表示「是否壓力太大？」但也有人認為是「燈光問題」，估計其因長期固定頭髮，「使分線更明顯。」雖然引起廣泛討論，不過韓韶禧近日出席活動後回國，可見髮量較為濃密，但分界仍然略明顯。

【脫髮｜韓韶禧】韓韶禧近日出席活動後回國，可見髮量較為濃密，但分界仍然略明顯。(Twitter@black_in_soxee)

對髮量少的女生而言，分界易顯頭髮稀疏，台灣髮型師「粘阿彬」早年透過YouTube，分享5個減少分線明顯的問題，做法超級易學。他表示，每個人都有獨特的髮流，故要最先觀察頭髮的生長方向，「可將頭髮往後梳，如果它是往右跑的，那你的髮流就是往右長」，這樣分界線就要定在右邊位置，讓髮根能夠支撐，以造出空氣感。

增髮量分線法1. 外斜線

以髮流方向為右邊為例，可以利用尖尾梳，在鼻樑右邊位置垂直分界，然後再斜線向後劃分，讓左邊髮量保持蓬鬆感。「粘阿彬」表示，這種分界有引導視覺的效果，讓人不會注意到分線，這樣便可減少稀疏感覺。

增髮量｜「粘阿彬」表示，外斜線分界有引導視覺的效果，讓人不會注意到分線。(YouTube@粘阿彬)

增髮量分線法2. 大Z型

這類型分為兩款做法，先將頭髮往後梳，以減少刻意感，然後利用尖尾梳，在頭頂上畫個大「Z」字，完成後挑起頭髮，以另一隻手將兩邊頭髮分開，這樣就能修飾髮線。

增髮量｜在頭頂上畫個大「Z」字，能修飾髮線。(YouTube@粘阿彬)

增髮量分線法3. 小Z型

若然想看來較為低調，可將尖尾梳平放，再在中間位置左右移動向後，最後同樣以另一手分開頭髮，這樣就可模糊髮線。

增髮量｜小Z型分界可模糊髮線。(YouTube@粘阿彬)

增髮量分線法4. 圓弧線

先將頭髮向後梳，利用尖尾梳在中間位置，慢慢以弧形向後劃至耳上位置後，再往內劃進去，並把頭髮撥向另一邊。這做法跟外斜線差不多，分別在於圓弧線看來會較蓬鬆，髮量更顯多。

增髮量｜圓弧線可增加蓬鬆感。(YouTube@粘阿彬)

增髮量分線法5. 內斜線

相較於外斜線，內斜線則是向著頭髮中央打斜，讓視覺上只有瀏海位置是蓬鬆的，以避免過多的蓬鬆感。

增髮量｜內斜線分界視覺上只有瀏海位置是蓬鬆的。(YouTube@粘阿彬)

資料來源：YouTube@粘阿彬