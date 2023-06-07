增髮｜禿頭女生必看！6習慣改善脫髮、養出強健髮質　變髮量王者

擁有一頭濃密的秀髮，真的是每個女孩的夢想啊！



烏黑亮麗的頭髮除了能更顯年輕，還能讓顏值更上一層樓。看看明星們的髮量，著實羨慕，多想體驗一把頭髮多的感覺，不僅好看還能顯臉小。不像現在的我們，還沒脫單，就先脫髮啦！今天為大家整理了6個增髮小技巧，只要認真實踐，養成習慣，絕對能讓頭髮瘋狂地長起來~

增加髮量的6個生活習慣，這樣養髮髮量翻倍！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 堅持梳頭

堅持梳頭能夠促進頭皮的血液循環，有助於頭髮的生長。每天梳頭200次，激活一下頭皮，因為頭部集中了很多種重要的穴位。勤梳頭，可以舒活經絡，暢通氣血，防止頭髮營養不良等問題，久而久之頭髮營養不良所造成的白髮、黃髮和脫髮就能解決啦。

2. 勤勞浸腳

熱水泡腳刺激穴位和反射區，促進腳部乃至全身的血液循環，使血流更加順暢，從而促進身體的新陳代謝，抑制脫髮。另外，泡腳還可以緩解頭髮油膩，改善頭皮油脂的分泌。

3. 保證充足睡眠

保證充足的睡覺也就是保證身體和頭髮有足夠的修復時間。簡單來說就是不熬夜，經常熬夜可是會導致大量脫髮，身體的維他命被破壞，導致我們毛髮、毛囊功能減退。因此，改掉熬夜的壞習慣，有利於身心健康，防脫固髮。

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4. 多吃「黑色食物」

多吃點黑色的食物，比如黑芝麻、黑豆、黑棗、黑木耳等，能夠補益肝腎，這樣頭髮也能健康生長。髮量王者范冰冰曾在小紅書上分享她的生髮小，只要每天一杯黑芝麻、黑豆、黑米、核桃、用熱牛奶衝成糊，喝完就能感覺頭髮瘋狂生長。另外，海裡的黑色食物比如海藻類的海帶、紫菜等等，也可使頭髮更有光澤。

5. 多補充蛋白質

缺乏蛋白質會導致髮質變差變細和脫髮，這是因為蛋白質是保持頭髮秀麗的基礎之一，是頭髮的助長劑。每天攝取充足的蛋白質，比如牛奶，豆類、雞蛋、海鮮等可給頭髮補充蛋白質，讓頭髮光澤有健康，養出好髮質。

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6. 改變洗頭方式

正確的洗頭方式能夠更好的保護頭皮，在洗頭時千萬不要用指甲去扣頭皮，而是用指腹去按摩頭皮，把頭皮表面的油脂清洗乾淨。長指甲的女生建議使用頭皮按摩器去清洗，這樣才能事半功倍。另外，不要用太熱的水洗頭，因為水溫太高會對頭皮產生刺激，進而傷害毛囊。最後，在擦乾頭髮時，也千萬不要大力摩擦，使用毛巾對頭髮輕輕按壓水分即可，以免對頭髮造成損傷。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】