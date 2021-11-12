黑眼圈遮瑕半日就溶妝　全因做錯一個小步驟　化妝師教你三個技巧

每天早上化了漂漂亮亮的妝容，到了下午東奔西跑後卻原形畢露，妝脫了、黑眼圈現形、痘疤瑕疵通通浮上來⋯⋯難道只能不停補妝補妝再補妝嗎？



彩妝師Leslie Yang楊立行說：「想要讓底妝不輕易脫妝，除了選擇合適的粉底外，用對工具和手法也能幫助底妝延長妝效。」因此，若是容易出油脫妝的人，不妨在化妝時嘗試以下3個不脫妝的小秘訣：

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1.三文治遮瑕法

其實遮瑕膏只上一次是不夠的，若不想臉部瑕疵過沒多久就露面一次，可以在打底時先在瑕疵部位按壓些許遮瑕膏，接著在全臉輕撲粉餅後，再用一點點遮瑕膏重複使用剛剛的部位，你會發現遮瑕膏在不同質地上層層疊擦後，是可以延長遮瑕的持久度。最後，再用蜜粉輕壓再容易掉妝的部位定妝。

2.要用三根手指頭拿住海綿

Leslie老師表示，脫妝很大的原因是因為臉部吃妝比例不同；因此，拿海綿的手法也要很講究。首先，用三根手指頭壓在海棉背後，大拇指和小拇指輕靠在兩側穩定，讓海綿的二分之一都沾到均勻的粉量，接著一次選擇一個部位上妝，先是額頭到太陽穴，再來是鼻子到鼻梁，眼睛下方，最後是全臉頰。

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3.上完底妝後海綿反過來用

女孩兒們都知道，底妝用量越少越薄透越好，記住上妝四字訣「輕薄量少」，輕輕地將粉底推勻。若害怕脫妝，可以在上完底妝後，將海綿反過來使用乾淨的那一面，垂直按壓臉上的底妝，確保每一粒粉末都與肌膚緊密接合。 Leslie老師說，海綿的選擇也很重要，因為製作過程會導致海綿的氣泡孔大小不一，導致海綿每次的沾粉量不均。所以最好購買發泡氣孔大小一致的海綿，更能延長整體妝容的持久度。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：三明治遮瑕法 造就不脫妝3秘訣】