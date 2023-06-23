4大夏日防水妝方法　持久不溶妝！附記者實試「眉毛雨衣」效果

夏日防水妝｜夏日天氣又濕又熱，在室外走一走，妝容也幾乎融化得七七八八，加上炎炎夏日，到海灘暢泳及大玩水上活動絕對是指定節目，想避免脫妝及靚住打卡，一個防水妝就變得尤其重要！《01女生》記者今次就為大家分享4大防水妝容重點，而且最近更親身實試了防水妝秘密武器「眉毛雨衣」！



實試5款防水遮瑕膏 透薄貼服打造無瑕底妝 含保濕配方乾肌必試

夏日防水妝｜4大夏日防水妝容重點！（rositakpyy@IG）

夏日防水妝容重點1：省略遮瑕

為了完美遮蓋臉上的瑕疵，不少女生都會在粉底上疊加遮瑕產品，因為當遮瑕碰到水後容易結塊，加上疊加遮瑕會令妝感顯得厚重，更加劇脫妝情況，如果臉上真的出現痘痘、雀斑等不遮不可的瑕疵，建議改用遮瑕度較高的粉底，能遮蓋臉上大部分瑕疵之餘，亦無需再額外使用遮瑕膏！

夏日防水妝容重點1：省略遮瑕（《Doctors.》劇照）

夏日防水妝容重點2：善用眼影打底膏

除了要選對防水眼影、眼線、睫毛膏外，原來最重要的一步，是上眼妝前先用「眼影打底膏」。眼影打底膏不但能提升眼影的顯色度，同時可以避免眼皮上的油脂融化眼影，並化身成「防水膜」，不讓水氣沾附眼皮，抵禦汗水與出油問題，沾水後也不易脫妝！

夏日防水妝容重點2：善用眼影打底膏（《來自星星的你》劇照）

夏日防水妝容重點3：定妝噴霧

要做到妝容防水又持久，定妝噴霧絕對是必備之物！上妝的最後一步，就是在全臉噴上定妝噴霧，形成一個均匀細緻的薄膜，而且市面上不少定妝噴霧產品都具有防水、抗汗水、抗皮脂的成分，令妝容持久不脫妝。

夏日防水妝容重點3：定妝噴霧（《女神降臨》劇照）

夏日防水妝容重點4：眉毛雨衣

常說眉部是整個妝容的關鍵，要加強眉部定妝，就需要用到秘密武器「眉毛雨衣」。筆者今次實試了日本BCL BROWLASH EX 24小時眉毛持久定型液。畫眉後，在其中一邊眉塗上一層「眉毛雨衣」，待乾後用水沾濕化妝棉，分別輕抹兩邊眉，發現在相比之下，使用上「眉毛雨衣」的那邊並沒有脫妝，另一邊的脫妝情況就頗為嚴重，證明了「眉毛雨衣」防水、防脫妝效果顯著。

為了增加說服力，筆者也在日常妝容上塗上了眉毛雨衣，並跟大家分享一整日後的脫妝情況！在眉妝上塗上一層薄薄的「眉毛雨衣」，猶如在眉上加添了一層防水膜，近日天氣潮濕炎熱，在街上逛逛以及進行戶外活動後，甚至爆汗爆得汗流浹背，眉毛依然完整無缺，未見脫妝問題，可見這款「眉毛雨衣」的防水、防汗及持妝效果確實不錯。