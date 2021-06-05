化妝貼士｜皮膚易出油4大防溶妝貼士　夏日精選20款控油美妝好物

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-05 18:00

防溶妝｜夏天如何防止溶妝？一出汗便容易出現粉底斑駁、眼線暈染等情況，不少人以為隨便掃幾下蜜粉，就能抑制油光，維持妝容，事實上還要配合妝前保濕、粉餅及定妝噴霧等方法，定妝步驟正確，便可避免溶妝尷尬。

防溶妝不止用蜜粉一種方法，還有哪些有效防溶妝的好用產品呢？（goodal_official@IG）

4招防溶妝方法

夏日出汗易產生油脂，溶妝會破壞妝容，上妝前若忽略保濕步驟，肌膚缺水更易出油，影響底妝效果。正確方法是先為皮膚保濕，讓底妝貼服，但留意保濕後別立即上妝。

另外，也有人一盒蜜粉「走天涯」，其實，要因應肌膚情況，敏感肌別以「掃」的方式上蜜粉，不但易推開底妝，也有機會引起敏感。想要有效防止溶妝，須先了解正確的上妝方法。

▼▼▼【4招防溶妝方法：妝前保濕不容易卡粉，保濕後待多久才上妝最好？敏感肌忌「掃」蜜粉，這個手法更有效防溶妝？】▼▼▼

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編輯精選20件防溶妝好物清單

上妝方法固然要注意，另外，不少粉餅、蜜粉等具控油效果，令妝容更持久。《01女生》精選20款防溶妝美妝好物，大家入手前不妨參考。

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