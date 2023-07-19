Angelababy首度公開愛用護膚品！$59起10大好物：抗老、美白牙齒

Angelababy護膚愛用好物分享！現年34歲的Angelababy（楊穎）每次現身大眾視野都精緻打扮，甚至偶爾的機場粉絲拍下的原圖直出近照，都是能看出她的好膚質，猶如少女般！早前Angelababy受邀接受了中國網紅李嘉格的訪問，亦是首次公開她的愛用護膚好物，由潔面產品到隱形眼鏡都逐一公開，而且當中有不少高CP值的平價品牌，大家可以放心無痛入手！



Angelababy受邀接受了中國網紅李嘉格的訪問，亦是首次公開她的愛用護膚好物（小紅書@李嘉格）

Angelababy愛用好物1. VALMONT 輕柔之泉潔面泡沫 150ml $560

購買方法：Zalora

潔面泡沫質感輕盈，不用擔心洗面時會拉扯到肌膚，導致細紋出現。VALMONT的潔面泡沫更是溫和高效、輕柔地潔淨肌膚，而且不含硫酸性成分，有效潔淨肌膚之餘，亦不傷害肌膚天然的保護層，豐盈的泡沫帶來絲滑般輕柔的觸感，溫和呵護面部及雙手肌膚。

Angelababy愛用好物1. VALMONT 輕柔之泉潔面泡沫 150ml $560（VALMONT）

Angelababy愛用好物2. Clé de Peau Beauté 鉑鑽柔膚潔面泡沫 $480/125ml

購買方法：01mall｜Sasa

除了VALMONT的潔面泡沫外﹐Angelababy還很愛用Clé de Peau Beauté的鉑鑽柔膚潔面泡沫，看來她真的很喜歡用潔面泡沫！這款潔面泡沫除了能徹底清除肌膚上的污垢、污染物及老化角質，深層滋潤細胞，和提升肌膚細緻度外，還配合了品牌的超凡抗氧力智慧食物-覆盆子精華，具特強抗氧力，打造透亮好膚質。

Angelababy愛用好物2. Clé de Peau Beauté 鉑鑽柔膚潔面泡沫 $480/125ml（Clé de Peau Beauté）

Angelababy愛用好物3. Guerlain 御庭蘭花卓能煥活精粹水 125ml $1,200

購買方法：Zalora｜Strawberrynet

作為潔膚後的第一步，Angelababy亦是相當重視這一步。Guerlain的御庭蘭花卓能煥活精粹水，結合了爽膚水的清爽質感及護膚精華的水潤和強大護膚功效，有效活膚、全面深層保濕、增強肌膚底層的水分，使肌膚由內到外回復豐盈飽滿﹐為後續護膚步驟打好底。

Angelababy愛用好物3. Guerlain 御庭蘭花卓能煥活精粹水 125ml $1,200（Guerlain）

Angelababy愛用好物4. EviDenS de Beauté 三重膠原肌底柔膚水 200ml $950

購買方法：Harrods

除了Guerlain的精粹水外，Angelababy還很喜歡法國護膚品牌EviDenS de Beauté的產品，其中三重膠原肌底柔膚水就是愛用好物之一。在卸妝和潔面後，肌膚容易乾燥，而這款膠原水就有效提升肌膚水潤度，還富含品牌的獨家抗衰老成分三重膠原蛋白，達到護膚同抗老。

Angelababy愛用好物4. EviDenS de Beauté 三重膠原肌底柔膚水 200ml $950（EviDenS de Beauté）

Angelababy愛用好物5. EviDenS de Beauté 三重膠原超級面膜 50ml $1,138（原價$2,350）

購買方法：01mall

Angelababy還很喜歡用EviDenS de Beauté的三重膠原超級面膜，她會先用同品牌的膠原水打底，再塗抹上薄薄一層的面膜，20分鐘後面膜會逐漸變透明，再以打圈方式把肌膚上的老廢角質帶走。最後她會再用膠原水浸濕化妝棉把剩餘面膜擦拭掉﹐即有光滑亮澤的肌膚。

Angelababy愛用好物5. EviDenS de Beauté 三重膠原超級面膜 50ml $1,463（EviDenS de Beauté）

Angelababy愛用好物6. Aveeno 嬰兒天然燕麥沐浴洗髮露 $103.13/532ml

購買方法：屈臣氏網店｜iHerb

身體護膚亦很重要，Angelababy就愛用Aveeno的嬰兒天然燕麥沐浴洗髮露，產品蘊含天然燕麥、天然精油和滋養成分，能幫助補充水分，讓肌膚更柔嫩光滑，很適合敏感肌膚使用。

Angelababy愛用好物6. Aveeno 嬰兒天然燕麥沐浴洗髮露 $103.13/532ml（Aveeno）

Angelababy愛用好物7. SABON 白茶清韻身體磨砂 600g $440

購買方法：01mall｜Zalora

SABON的身體磨砂產品，是許多女生的愛用物，Angelababy也不例外。Angelababy就喜歡SABON的白茶清韻身體磨砂，香味更純淨清新和優雅，而身體磨砂產品則是結合了純天然以色列死海鹽和巴西亞馬遜熱雨林的優良精油，有效溫和地去除肌膚老化角質，讓肌膚回復柔軟亮澤。

Angelababy愛用好物7. SABON 白茶清韻身體磨砂 600g $440（SABON）

Angelababy愛用好物8. Kérastase 逆時光至臻修護浴髮乳 250ml $320

購買方法：Sasa｜Zalora

Angelababy一頭烏黑亮麗的長髮，也是她細心呵護之一。她就很喜歡用Kérastase的逆時光至臻修護浴髮乳，蘊合活性海源精華、透明質酸及維他命E，持續使用髮絲有效變得強韌、保濕及增強頭皮抵抗力，是專為乾燥受損髮質而設，很適合時常燙染髮的女生使用。

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Angelababy愛用好物9. Crest 專業美白牙膏 110g $54.90

購買方法：屈臣氏網店｜百佳網店

擁有甜美笑容的Angelababy，也是很注意的牙齒的美白，所以她愛用Crest的專業美白牙膏。這款牙膏根據品牌的研發數據，有效5天去除最高達95%的牙漬，亮白牙齒。牙膏泡沫溫和，有效深入及清潔難刷部位牙漬，達到美白牙齒的效果﹐同時減低蛀牙機會，不傷琺瑯質。

Angelababy愛用好物10. ACUVUE DEFINE 每日拋棄型彩色隱形眼鏡 #閃亮金Natural Shine 30片 $220

戴上彩色隱形眼鏡，可讓眼神看起來更耀眼動人，而Angelababy也很喜歡戴彩色隱形眼鏡。這次她在影片中就分享了ACUVUE DEFINE彩色隱形眼鏡中的色號#閃亮金，鏡片配色是專為亞洲女性的眼睛而設計，加上品牌的手繪設計花紋，讓眼睛有自然放大效果，可時刻保持雙眼精靈有神。