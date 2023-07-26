灰甲｜港女疑受染指甲變黃啡色！消委會警告1動作恐增染灰甲風險

許多女生有定期美甲的習慣，為了打扮得美美，不惜花費大量金錢。一名女生日前到美甲店美甲，不久後發現手指變了紫灰色，懷疑是受到細菌感染造成灰甲。美國曾有研究指出，美甲時所使用的照射燈，有紫外線輻射，嚴重或致細胞突癌， 容易引致皮膚癌。



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港女疑受細菌感染指甲變黃啡色 誓不再光顧

一名女網民於Facebook群組「美甲黑店大全」發帖文，指自己日前於美甲店美甲後，不久後發現拇指變了紫灰色。初時一度以為是指甲油變色，打算下次換款拆甲就回復正常，故一直沒有理會。

港女疑受細菌感染指甲變黃啡色 誓不再光顧！(FB@《美甲黑店大全》截圖)

殊不知意外美甲甩掉，「無諗過唔小心整甩左隻gel甲之後係真甲變色（黃啡色）」，網民即時聯絡有關美甲店，對方則回答「入水」並非灰甲，更表示不時都會遇到類似情況，甚至認為是事主久久未有換甲而引致。

港女疑受細菌感染指甲變紫灰色 誓不再光顧！(FB@《美甲黑店大全》)

要求美甲店退錢遭拒 奉勸慎選美甲店

由於拇指變了紫灰色，使事主擔心其他指甲都受到細菌感染，就請有關美甲店幫忙拆卸其餘的gel甲，惟對方指，「我地好full，同埋你拆完會好樣衰嫁喎 我地無時間幫你做款上色 」 ，最終表示要收取$80拆甲費才幫忙拆卸。

要求美甲店退錢遭拒 奉勸慎選美甲店(FB@《美甲黑店大全》)

要求美甲店退錢遭拒 奉勸慎選美甲店(FB@《美甲黑店大全》)

其後，事主要求取回餘下會員費的錢，但對方則以「不設退款」來拒絕事主的請求。事主再追問美甲店的負責人「你覺得呢個做法無問題？」對方毫不猶豫及認為並非自己責任，最後事主只好無奈地離開，等待升降機期間卻聽到有關美甲店的人議論及侮辱她。

要求美甲店退錢遭拒 奉勸慎選美甲店(FB@《美甲黑店大全》)

幸好，拆卸其餘的gel甲發現都沒有出現「黃啡色」的情況，但她表示自己已經多次光顧該店，「2020年7月開始係佢到整睫毛 有時貪方便係佢到整埋甲 唔超過10次 」，惟首次遇到這個情況，藉此奉勸眾女生們美甲前，務必要慎選美甲店，否則後悔當初。

帖文引議事主反被狠批：正常3-4星期要換！

帖文一出隨即引來熱議，不少網民都建議事主盡快求醫，「入咗水先咁，其實正常半個月就需要整一次，仲要生左咁多」、「似真菌灰甲，建議睇醫生」、「發霉呀、保持乾爽 過一排無事」、「正常3-4星期要換 隻甲系撲起左 然後入左水 耐左就會發毛變左甘既色」。

消委會警告：1動作恐增染上灰甲風險

2022年消委會曾就美甲潛在的危機作出提醒，光療機會破壞皮膚表面，指甲過度照曬後亦會變得脆弱，因而並不建議消費者經常進行美甲。

此外，不少女士美甲過程會把指甲邊的死皮（指甲溝）剪去，但指甲溝對手指有保護作用，能減少手指受到細菌感染的機會。若過分修剪，會增加真菌滋生的機會，甚至會有染上甲癬、灰甲或甲溝炎的風險。

消委會警告：1動作恐增染上灰甲風險（《德魯納酒店》劇照）

根據香港衛生署資料顯示，本港常見的治療癬的藥物分為幾種，十一烯酸及其鋅鹽 (undecenoic acid and undecenoate) 和苯甲酸及水楊酸 (benzoic acid and salicylic acid)；內服藥常用的是灰黃霉素 (griseofulvins)，主要用於甲癬（灰甲），或外用藥物無效的體癬。