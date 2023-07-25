四季經是卵巢早衰警號？4初老徵狀　公開抗老舒壓精油配方、穴道

抗衰老2023｜隨著時代演變，不少人都認為，現時年輕人較早熟，與此同時，大批女生的初老問題，亦相較提早出現，引起眾人的關注。要抵抗衰老，除了積極護膚，亦可從身心健康著手，有台灣芳療師日前聯同醫生，上載影片分享，初老的4大徵狀，以及紓緩衰老的香薰配方和穴位，讓大家都可以保持年輕感覺。



每逢臉上長出一小道細紋，女生們更會注意肌膚初老問題，感嘆歲月不饒人。不過，到底只是肌膚缺水？還是出現早衰？台灣芳療師Ariel日前透過YouTube頻道「精油姐妹說」，邀請葉立群醫師，一同拍片《醫師聊芳療》，分享初老心得，並歸納出4大需關注的身體徵狀，以緩慢初老的問題。

抗衰老2023｜台灣芳療師Ariel（圖右）日前邀請葉立群醫師（圖左），一同拍片分享初老心得，並歸納出4大需關注的身體徵狀。(YouTube@精油姐妹說)

初老4大徵狀：四季經或是警號？

由於日常太多不良習慣，部分女生的生理周期，或出現不定時的情況，如「四季經」、量多等，葉立群醫師指出，這等於體內賀爾蒙撩亂，「可能是卵巢早衰的一個警號。」他表示，女性在更年期的時候，雌激素的水平會下降，卵巢功能亦逐漸減退，因此若發現經期異常，最好多加注意。

初老4大徵狀：出現與年齡不乎的斑點

另一明顯的初老徵狀，便是肌膚的問題，Ariel指出，不同年紀都有相對的肌膚狀態，但若突然出現與年齡不相稱的斑點，就需特別關注，而皺紋明顯多於同年齡層的話，也是反映出身體出現初老問題。

抗衰老2023｜若然易感疲倦的話，或與初老有關？(《現正分手中》劇照)

初老4大徵狀：吃不胖體質消失

隨年紀身體機能減慢，Ariel亦嘆步入30歲後，有感代謝變差，「因為我以前算是吃不胖的體質，可現時吃的東西，都如實呈現在體重上。」葉醫師解釋，這是因代謝率下降，即若要維持原來體重的話，便需要多做運動和按摩，以提升循環和代謝。

初老4大徵狀：性慾減退、情緒波動

若然易感疲倦的話，或與初老有關？Ariel形容踏入初老階段的話，情緒起伏較大，在意的事也特別多。葉醫師表示，這或與壓力有關，同時也是賀爾蒙減少的關係，由於血壓因此升高，膽固醇水平增加，影響情緒狀態，包括性慾減退，出現性冷感問題，平日也易感到疲勞和精力不足。因此他建議，每日都要抽空平伏心情，去調整狀態，以及蓄集正能量，讓自己真正的休息。

抗衰老2023｜隨年紀身體機能減慢，Ariel亦嘆步入30歲後，吃不胖體質消失。(《舉重妖精金福珠》劇照)

緩慢初老的精油配方

要減慢出現初老問題，可從調節經期著手。Ariel分享，以聖潔莓、鼠尾草、天竺葵及百里香等精油作調配，加入杏仁油為基底，製出3%至5%的濃度，然後塗在腹部或八髎穴位置，有效調理經期狀態。她亦指出，初老的最大原因，便是體內失衡，因此使用桂花、大馬士革玫瑰、永久花和白玉蘭花等精油，調出3%至5%的濃度，再塗抹身體上，就能舒暢身心，達致回春的狀態。

抗衰老2023｜調理經期的精油配方包括聖潔莓、鼠尾草、天竺葵及百里香等。(YouTube@精油姐妹說)

抗衰老2023｜舒緩身心抗衰老的精油配方包括桂花、大馬士革玫瑰、永久花和白玉蘭花等精油。(YouTube@精油姐妹說)

靠2穴道抗初老

在使用精油的同時，可以靠按壓兩個穴道，來幫助減慢衰老。葉醫師表示，在足內踝尖上約4指位置（三陰交）按壓，可促進脾肝腎功能，以提升造血力，調理月經，並提神精氣，是保養卵巢的一個重要穴位。而按壓肚臍下方約4指位置（關元穴）的話，亦能活絡子宮的氣血，緩解經痛。

抗衰老2023｜在足內踝尖上約4指位置（三陰交）按壓，可促進脾肝腎功能。(YouTube@精油姐妹說)

此外，精油配方還可搭浸浴使用，讓身心達致安寧狀態。但需注意的是，若只滴在水面上，精油不能與水融入，只會浮面，因此建議混合界面活性劑，如咖啡奶仔或無香淋浴乳，都可以將精油稀釋水中，減少因濃度太高而傷到肌膚。

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杏仁油易被肌遍吸收，以軟化和滋潤肌膚，同時其油性特質，亦適合作為精油基底，將不同的精油融合和稀釋。

抗衰老2023｜NOW Foods 甜杏仁油 (iHerb)

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鼠尾草的功效相信不少人都認識，可以紓緩抑鬱徵狀，改善失眠，同時緩解經痛，讓人身心舒暢，減少思緒混亂的感覺。

抗衰老2023｜NOW Foods 鼠尾草精油 (iHerb)

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天竺葵有效振奮情緒，營造鎮靜和沈穩的氛圍，以減輕日常面對的壓力和工作疲累。它同時蘊含香茅醇及香葉醇，幫助驅蟲，在夏天非常實用。

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玫瑰果籽油萃取自成熟後玫瑰果實中的琥珀色油，氣味幽香可助緩和身心，而精油亦含天然視黃醇，可作補水和抗衰老，亦能修復烈日曝曬後的肌膚。

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薰衣草的香氣，可助紓緩焦慮和壓力，同時改善皮膚粗糙和泛油問題，無論對身心都有超強的功效。

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資料來源：YouTube@精油姐妹說