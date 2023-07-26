曬傷處理方法｜台女4招「曬後保養術」　快速回復白晢透亮皮膚

【曬後護理/曬後保養】夏天太陽叫人又愛又恨，曬傷退紅更令一眾女生受不住。陽光普照下，户外運動、水上運動連連，毒舌的太陽更讓人招架不住，熱得大汗淋漓不止，物理防曬、化學防曬雙管齊下，都可能會對皮膚造成刺激、曬傷。不小心曬傷後，皮膚又會紅腫難耐，不好好護理的話更會令皮膚變得脆弱敏感。



不希望外出遊玩的好心情，被太陽或皮膚敏感紅腫所影響的話，事前的防囇準備就顯得份外重要，大家要挑選好能夠防曬、防黑的產品，若然還在尋找的大家，不妨參考一下經過 LDK雜誌評測的7款開架防曬。如果還是不小心曬傷的話，想重新回復白晢透亮、滑溜嬌嫩的肌膚，台灣網友分享的4招「曬後保養術」，可能可以助你一星期回復正常肌膚。

台女4招「曬後保養術」 1星期重拾白滑美肌（Dcard）

「曬後保養術」1. 先讓臉降溫

曬傷後總感覺臉頰紅腫難耐，又感覺刺熱的，這是因為經過長時間的曬太陽，臉上吸收了熱量，所以首要事務是要讓臉上的熱感散掉，令臉頰降溫。

這時的臉頰比較敏感，可以不用化妝就盡量減輕負擔，就算化妝亦要小心卸妝步驟，手法輕柔之外，不要用刺激的卸妝產品。為了令臉頰降溫，大家可以用上冷水洗臉，再用冷水浸泡毛巾後輕敷臉部或者將毛巾冷藏後，冰敷一下，不過大家要注意時長，毛巾過於冷凍的話，臉頰有凍傷風險。

「曬後保養術」2. 停用功效型保養品

在降紅後，普遍女生都以為臉上肌膚已經回復正常，就會馬上用上日常護理的步驟，甚至會用上美白產品。有網友大感同意，分享了自己每次戶外運動過後，很擔心變黑就立刻開始擦美白精華，結果臉不白反紅的事宜。

「曬後保養術」：2. 停用功效型保養品（《來自星星的你》劇照）

其實肌膚經歷過曬傷，表面看似回復原樣，但底層肌膚仍存有熱能，功效型的保養品，例如A酸、美白、深層清潔等，這些成分都含有刺激性，會促使皮膚薄弱的屏障再次受傷敏感，絕對會引起更嚴重的敏感與受傷。

「曬後保養術」3. 補水保濕

降紅後，大家要將日常護理步驟暫時放下，反而要將重點放在基礎的保濕、鎮定上，成份愈簡單、天然為好，網友自己曬後保養的秘密武器就是屈臣氏自家品牌的蘆薈凝膠是以及保濕噴霧。除了會大量噴保濕噴霧，為了降溫及保持肌膚水分，另外會用上冷藏過的蘆薈凝膠，冰敷的話降溫、鎮定效果更佳。

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除此之外，更會用上一個韓國皮膚科醫生分享的小方法，以生理鹽水濕敷，生理食水的滲透壓(Osmotic Pressure, OP)大約跟人體體液相同，以其濕敷沖洗，能夠在不刺激皮膚的情況下，起到消炎、鎮定效果。不過要注意濕敷時間大約5至8分鐘即可。

生理鹽水濕敷可以消炎、鎮定（Watsons）

「曬後保養術」4. 修護曬傷受損

降紅濕敷後，就需要保濕產品去鎖住水分、修護肌膚屏障。大家可以先用敏感肌適用的保濕修護精華，再用上乳霜。如果質地略厚的話，這時更可以鎖緊極度缺水的肌膚及修復肌膚，重覆一週後就會發現臉頰慢慢恢復，恢復後才可以使用美白產品或回復日常護理步驟為佳。

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