台男不當服食益生菌致肝臟化膿！醫生指8類人不應服用可釀敗血症

近年不少藝人都興起益生菌（probiotics）風潮，使愈來愈多人服用。益生菌顧名思義是有益的細菌，適量份量有助腸道消化，改善腸道細菌平衡，從而提升免疫力。若果不當服用反招危險，台灣一名男子曾因不當服用益生菌肝臟化膿，一來看看究竟及醫生的解說！



台男因免疫力不佳服食益生菌反弄巧成拙 肝臟化膿

台灣一名65歲的男子因肝臟化膿住院，醫生把膿汁化驗後發現，原來是「乳酸菌」所引致。經過查問後，得知男子因免疫力不佳而不時服用益生菌。肝膽腸胃科錢政弘醫生曾在節目《健康好生活》分享該案例，這名男患者是有糖尿病史，因全身倦怠、疲勞而求醫，經過檢查後發現肝臟化膿，又稱「肝膿瘍」。當醫生引流膿汁再化驗，發現並非是糖尿病常見細菌，反而是一種不常見的「乳酸菌」。

台男因免疫力不佳服食益生菌反弄巧成拙 險釀敗血症！ (youtube@《健康好生活》 截圖)

錢政弘醫生指，透過患者進食的東西後發現，之所以出現不常見的「乳酸菌」，皆因是益生菌所引致，「這位病患還蠻嚴重的，除了肝臟化膿，後來還引起下腔靜脈血栓，以及肺部栓塞導致的肺積水」，最終患者足足治療了6星期才出院，還需要服用3個月的抗凝血藥暢通血管。

台男因免疫力不佳服食益生菌反弄巧成拙 險釀敗血症！ (youtube@《健康好生活》 截女

醫生親揭迷思 警告8類人不宜吃益生菌

益生菌中有些是活菌、有些是死菌，錢醫生解釋免疫力不佳人士服用益生菌的話，「這細菌還是會像大腸桿菌或有毒細菌一樣，沿著血液循環造成敗血症。」

另外，本身有慢性病人士，由於對外來的細菌沒有抵抗力，所以存有一定風險；曾做過化療的人士，白血球低兼且抵抗力較弱、心臟瓣膜疾病患者、短腸綜合症病患者、年齡大的病患者、早產嬰兒、有中心靜脈導管病患者及腸道手術恢復期病患者，都不宜服用益生菌當保健食品。

醫生親揭迷思 警告8類人不宜吃益生菌 (youtube@《健康好生活》 截圖)

最後錢政弘醫生表示，益生菌的確對腸胃道保養大有好處，但非人人適合，故此最好切勿胡亂服用。若果無法自行辨別是否屬於高風險群，最好就詢問專業醫生的意見及判斷，以免弄巧成拙。