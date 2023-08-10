脫毛產品推薦｜港女做瑜伽沒剃腋毛極尷尬　6款iHerb脫毛產品推介

脫毛產品推介｜每逢夏天，多穿了短袖、小背心，一時忘記了脫毛，腋下毛髮展露人前實在令人大感尷尬！最近有網民在討論區上分享了一件尷尬事，指與同事上瑜伽課時，正是因為忘記了剃毛，舉手時露出腋毛，被同事眼定定望住極為尷尬。所以說，脫毛確實是夏日必要的護理步驟，《01女生》為大家推介6大iHerb脫毛產品推介，一起打造細緻光滑腋下美肌吧！



脫毛產品推介｜每逢夏天，多穿了短袖、小背心，一時忘記了脫毛，腋下毛髮展露人前實在令人大感尷尬！（gettyimages）

港女上瑜伽課忘記剃腋毛極尷尬！

早前，有網民在香港討論區以「琴日上完瑜伽堂好尷尬…」為題發帖文，分享指自己初入職1個多月，希望與同事打好關係，所以就跟同事一起上瑜伽課聯誼一下。在上課前一天因為太忙碌，一時忘記了剃腋毛，而在上課做動作時更被同事看到，對方眼定定望住相當尷尬！

最近有網民在討論區上分享了一件尷尬事，指與同事上瑜伽課時，正是因為忘記了剃毛，舉手時露出腋毛，被同事眼定定望住極為尷尬。（《Girl Friends》劇照）

脫毛產品推薦｜6款iHerb脫毛產品必收

其實不只是上瑜伽課，夏天多穿了短袖、背心，忘記剃腋下，毛髮展露人前確實令人非常尷尬！《01女生》今次就為大家整合6大iHerb脫毛產品推介，提醒女生們要記得定時脫毛，打造光滑腋下美肌之餘，也免得尷尬事再次發生。

iHerb脫毛產品推介1：Nair, Glides Away™ 身體除毛膏 HK$71.10

購買方法：iHerb

Nair, Glides Away™ 身體除毛膏能有效去除粗硬毛髮，使用方法非常簡單，只需打乳膏均勻地塗在毛髮上，讓乳霜在皮膚上停留約3分鐘，再用濕毛巾輕輕擦去褪毛霜及毛髮，這有助令肌膚長時間保持絲滑，減低刮毛刀除毛時對肌膚的傷害，適用於比基尼區域、手臂和腋窩。

iHerb脫毛產品推介1：Nair, Glides Away™ 身體除毛膏 HK$71.10（iHerb 官網）

iHerb脫毛產品推介2：Nair, 褪毛用具，Wax Ready-Strips，用於腿部和身體 HK$79.20

購買方法：iHerb

脫毛蠟紙亦是不少女生選擇的家用脫毛產品，脫毛效果相對的持久度較高！Nair 這款褪毛用具已通過皮膚科醫生測試，可去除短小毛髮，效果可維持長達 8 周，快速、簡單、易於使用，即使趕著出門時需要脫毛也不花時間。

iHerb脫毛產品推介2：Nair, 褪毛用具，Wax Ready-Strips，用於腿部和身體 HK$79.20（iHerb 官網）

iHerb脫毛產品推介3：Schick, Intuition 舒敏柔潤蘆薈與維生素 E，1 個刀架，2 個刀頭 HK$135.08

購買方法：iHerb

Schick 這款剃刀含有機蘆薈，在剃毛的同時有助為肌膚保濕護理，使用時不需再額外使用剃毛膏，產品起泡及剃毛一步便能同時做到，只需把剃刀沾水就能使用，簡單方便！

iHerb脫毛產品推介3：Schick, Intuition 舒敏柔潤蘆薈與維生素 E，1 個刀架，2 個刀頭 HK$135.08（iHerb 官網）

iHerb脫毛產品推介4：Gillette, 維納斯，帶 Avec 按扣，超光滑，1 刀架，1 刀頭，1 嬌點小貝殼 HK$106.79

購買方法：iHerb

有時為免前一晚忘記剃毛，也可以隨身攜帶一個剃毛刀，即使運動前才醒起未剃毛，也可以即時補救。Gillette 這款剃毛刀迷你尺寸便於攜帶而且簡單易用，讓女生們擺放在手袋中，非常適合旅行或帶到健身房使用。

iHerb脫毛產品推介4：Gillette, 維納斯，帶 Avec 按扣，超光滑，1 刀架，1 刀頭，1 嬌點小貝殼 HK$106.79（iHerb 官網）

iHerb脫毛產品推介5：Schick, Quattro 女式除毛刀，1 把剃刀，4 個刀片替換裝 HK$139.35

購買方法：iHerb

這款專屬女士的除毛刀，含蘆薈及維生素E，配合順滑的刮刀，為妳帶來舒適的除毛體驗。套裝包含4個刀片替換裝，方便替換。

iHerb脫毛產品推介5：Schick, Quattro 女式除毛刀，1 把剃刀，4 個刀片替換裝 HK$139.35（iHerb 官網）

iHerb脫毛產品推介6：Gillette, Venus，奢華順滑敏感肌剃刀和刀片架 HK$211.13

購買方法：iHerb

這款 Venus女性剃刀經皮膚科測試，特別適合擁有敏感肌的女生們使用，含SkinElixir 潤滑條，在剃毛時能加倍順滑。