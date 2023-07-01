家用脫毛機10推薦｜附脫毛須知/激光彩光分別　1類人不宜做效果差

家用脫毛機推薦！炎炎夏日當然又是小背心、短褲出「出動」的季節，有時候女生無法外出做Facial或進行脫毛療程而煩惱。除了脫毛療程外，女生們亦可以考慮使用家用脫毛機在家中自行脫毛。以下《01女生》記者分享10款好用家用脫毛機，讓大家隨時隨地狂在家脫毛，有興趣的女生別錯過以下推介！



激光脫毛VS彩光脫毛

其實基本上彩光及激光脫毛本質都是一種強脈沖光，它們的原理都是利用一定波段強光，照射在皮膚上，把毛囊中的黑色素細胞吸收，毛囊會被破壞並萎縮，從而達到脫毛的效果。

激光脫毛利用選擇性光熱作用原理，把毛囊的黑色素細胞對特定波長的激光具有良好的吸收性，產生破壞性作用，使毛囊萎縮達至永久脫毛作用。不過毛髮相對粗而黑，黑色素越深，激光脫毛的起的作用越大，療程效果越佳；相反毛髮較細軟，顏色較淺，其療程效果相應較差。

彩光的波長範圍較廣，介乎550至1200nm不等。儀器配上不同過濾器（cut-off filters），可取得不同波長範圍的光束，適用於各種美容程序。但儀器的操作設定（包括波長範圍、能量強度及脈衝持續時間）需小心控制，才能夠針對毛囊中的黑色素。

家用脫毛機推介2023｜ FOREO PEACHTM 2 彩光脫毛機

FOREO全新推出的PEACHTM 2 IPL 彩光脫毛機，加入了專利 T- SonicTM聲波脈動技術，讓光脈衝更有效地到達毛囊告別毛手毛腳。另外，設有4.5 cm2 出光口面積，即時解決大範圍的毛髮，且內置 5 段光強度、安全感應及指示燈，以防意外漏光及保護皮膚。

家用脫毛機推介2023│FOREO PEACHTM 2 彩光脫毛機 （品牌提供）

家用脫毛機推介2023｜Notime零感嫩膚脫毛機

日本人氣美容儀品牌Notime所推出的零感嫩膚脫毛機，一直長居日本家用脫毛產品人氣榜，可見其擁有極高人氣！採用了IPL (Internse Pulse Light)彩光技術，設有3種模式：冷單發、冷連發及冰敷，且用家可根據膚色選擇的5段光強度及3款不同的護理頭，從而針對不同部位。官方表示脫毛機多年持續使用8年，性價比十分高！

家用脫毛機推介2023│Notime零感嫩膚脫毛機 （品牌提供）

家用脫毛機推介2023｜Smoothskin PURE IPL 脫毛機

Smoothskin PURE IPL 脫毛機是100%英國制造，整個脫毛過程僅需10分鐘，且是完成全身護理（腿部，比基尼線，腋下和臉部）。內置膚色傳感器，用家可根據個人的膚色而進行，設有3種操作模式，在家都可以量身定制自己的脫毛療程，省時又快捷！

家用脫毛機推介2023│Smoothskin PURE IPL 脫毛機（豐澤）

家用脫毛機推介2023｜ JUJY 藍寶石冰點無痛脫毛機

JUJY 藍寶石冰點無痛脫毛機採用了最新技術，整個脫毛過程冰點兼帶有冷敷效果，絕不會感到任何痛感。最吸引的地方是這款脫毛機由小至大的面積都可以精準地脫走，在脫毛前緊記配上刮毛刀及蘆薈凝膠，做足整套護理，毛髮生長速度便會減慢不少！

家用脫毛機推介2023│JUJY 藍寶石冰點無痛脫毛機（豐澤）

家用脫毛機推介2023｜CosBeauty IPL 30萬發脫毛機

CosBeauty 的脫毛機曾獲日本Cosme脫毛產品首位，出名能夠快速徹底除毛。CosBeauty IPL 30萬發脫毛機設設有5 度的閃光強度，當閃光強度愈高，即是代表脫毛效果愈好。基本上持續使用8星期已經會看到明顯效果，絕對是媲美在美容院中的脫毛療程。

家用脫毛機推介2023│CosBeauty IPL 30萬發脫毛機（豐澤）

家用脫毛機推介2023｜ PHILIPS 飛利浦 IPL彩光脫毛機

PHILIPS IPL彩光脫毛機設有SenseIQ 智能感應調控科技，可以自動識別膚色並建議最佳彩光度，只需3次療程 （約4星期）即可減少毛髮達92%。另外，更附有4款智能弧形專用配件，可配合身體、面部、比堅尼位及腋下位置使用。

家用脫毛機推介2023│PHILIPS 飛利浦 IPL彩光脫毛機 （豐澤）

家用脫毛機推介2023｜BRAUN 百靈 Silk-expert Pro 5 彩光脫毛器

BRAUN彩光脫毛器採用SensoAdapt智慧膚色感應技術，可持續識別膚色，達到每秒80次，並自動調節光的強度，安全高效，4周內長效脫毛。附有精準刀頭可以處理面部、比基尼線或腋下等較小區域和較難護理區域。另外，更設有輕柔和超輕柔模式，可降低彩光強度，適用於初次使用者或敏感區域。

家用脫毛機推介2023│BRAUN 百靈 Silk-expert Pro 5 彩光脫毛器 （豐澤）

家用脫毛機推介2023｜TOUCHBeauty TB1755 彩光嫩膚脫毛器

脫毛器採用強脈衝光IPL技術，可以快速及持久地去除面部和身體的毛髮，效果顯著。另外，設有5個檔位調節，有效測試膚色所適應的強度，適用於大部份膚色人仕。而脫毛器有30萬發，一人可使用8至10年，相當抵用。

家用脫毛機推介2023│TOUCHBeauty TB1755 彩光嫩膚脫毛器 （豐澤）

家用脫毛機推介2023｜UPBUTY TORLLA 彩光脫毛器

UPBUTY TORLLA 彩光脫毛器使用醫美級IPL脈衝光技術，設有5檔光照強度，直達毛根。另外，當中的氙燈設計及濾光防護板更令脫毛效果提升35%至45%。

家用脫毛機推介2023│UPBUTY TORLLA 彩光脫毛器 （豐澤）.png

家用脫毛機推介2023｜Silk'n HEALTH196 彩光脫毛器

Silk'n HEALTH196彩光脫毛器使用最新滑動技術，無需按鍵，省力又省時。當中的連續閃光模式適用於大範圍脫毛，只需於脫毛的位置滑動，即會自動閃光。而點按閃光模式適用於小範圍脫毛，垂直點於需脫毛的位置，即會自動閃光，針對唇、腋下、比堅尼線等位置使用。

家用脫毛機推介2023│Silk'n HEALTH196 彩光脫毛器 （豐澤）

脫毛前注意事項

1. 需自行清理毛髮

由於毛囊的黑色素會被儀器吸收，沒有自行清理毛髮情況下直接脫毛。不僅容易增加痛感，脫毛效果亦會大打折扣；盡量在皮膚足夠潤滑的情況下把毛髮去除，才到美容院進行療程。

【激光脫毛／ 彩光脫毛】1. 需自行清理毛髮（GettyImage）

2. 生理期切勿脫毛

脫毛時需避開生理期、孕期、哺乳期。這段時期女生的痛處會相對敏感，而且皮膚狀況不穩定，並不適宜脫毛。

【激光脫毛／ 彩光脫毛】2. 生理期切勿脫毛（GettyImage）

3. 脫毛前切勿暴曬

熱愛夏日陽光，或者愛曬太陽的女生需要特別注意。脫毛前兩周盡量不要暴曬，因為暴曬後皮膚會很可能進行脫毛過程間被光波灼傷肌膚。

【激光脫毛／ 彩光脫毛】3. 脫毛前切勿暴曬（GettyImage）

【家用脫毛機推薦 Q&A】