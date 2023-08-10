Sephora Beauty Pass Sales全場優惠75折起 美妝產品$2XX可入手！

【Sephora/美妝優惠】Sephora 8大抵買美妝產品推薦！Sephora作為集美妝、護膚、美髮產品於一身的美容零售店，當中有不少人氣產品以及獨賣商品，適逢Sephora正在限時全店減價，多項人氣單品都有參與優惠，優惠更低至75折起，各位愛美的女生真的不容錯過！



Sephora Beauty Pass Sales由即日起到8月13日，於官網購物即可享有85折，另外凡於網站上登記新會員或白卡會員，買滿HK$1,200更可享有8折優惠，而金卡及黑卡會員買滿HK$1,200即可享有最低75折優惠！

Sephora Beauty Pass Sales 2023 全場優惠75折起（Sephora）

Sephora Beauty Pass Sales：1. THE ORDINARY 日常護理特大套裝【最抵價HK$248.2】

購買方法：官網

The Ordinary作為實惠之選，而且產品分量大，非常適合小資女、學生使用，不過對於熟齡肌的作用則較低。而這套日常護理特大套裝十分化算，3支人氣產品：角鯊烷潔面乳、2%透明質酸B5面部精華以及天然保濕因子透明質酸面部精華乳霜都是貨裝容量，由潔面後的保濕、滋潤都一一對應好。

Sephora Beauty Pass Sales：1. THE ORDINARY 日常護理特大套裝

原價HK$331 折後HK$281.3

新會員或白卡會員買滿HK$1,200 折後HK$264.8

金卡及黑卡會員買滿HK$1,200 折後HK$248.2



Sephora Beauty Pass Sales：1. THE ORDINARY 日常護理特大套裝（Sephora）

Sephora Beauty Pass Sales：2. FIRST AID BEAUTY FAB極效保濕禮盒組【最抵價HK$450】

購買方法：官網

FIRST AID BEAUTY 的抗敏功效一直大受好評，當中大熱的皇牌產品絕對是燕麥系列的強效面霜，更有萬用霜的稱呼，針對性地愛護肌膚。而這套禮盒組當中除了皇牌燕麥面霜，更有強效修護燕麥舒緩爽膚水、強效修護面部乳液以及強效修護燕麥補水面膜，以燕麥作為護膚步驟的好幫手，不論作為急救護理、妝前使用或是日常護理都十分合適。

Sephora Beauty Pass Sales：2. FIRST AID BEAUTY FAB極效保濕禮盒組



原價HK$600, 折後HK$510

新會員或白卡會員買滿HK$1,200 折後HK$480

金卡及黑卡會員買滿HK$1,200 折後HK$450



Sephora Beauty Pass Sales：2. FIRST AID BEAUTY FAB極效保濕禮盒組（Sephora）

Sephora Beauty Pass Sales：3. DRUNK ELEPHANT Status Glow Skincare Kit【最抵價HK$457.5】

購買方法：官網

來自美國的DRUNK ELEPHANT，除了以可愛簡潔的外形收獲人心，產品亦相當人性化，真空設計能夠避免空氣或細菌進入產品。品牌貫徹「無毒護膚」的理念，不添加任何防腐劑等化學物質，另外更特意控制所有產品pH值都在7以下，不僅可以單用，還可以放心混搭使用！套裝當中含有Protini™強胜肽重塑精華、Protini™多肽面霜以及C-Tango™綜合維他命眼霜，一盒就可以照顧好皮膚！

Sephora Beauty Pass Sales：3. DRUNK ELEPHANT Status Glow Skincare Kit



原價HK$610, 折後HK$518.5

新會員或白卡會員買滿HK$1,200 折後HK$488

金卡及黑卡會員買滿HK$1,200 折後HK$457.5



Sephora Beauty Pass Sales：3. DRUNK ELEPHANT Status Glow Skincare Kit（Sephora）

Sephora Beauty Pass Sales：4. FOREO Luna Mini 3 Glow Up Set (Pearl Pink) 【最抵價HK$1,012.5】

購買方法：官網

FOREO的美容儀器一直大受好評，不論潔面儀、導入儀都相當受歡迎，之前一直觀望入手FOREO產品的女生，真的不要錯過這套套裝！這個套裝除了大熱Luna Mini 3、氨基酸潔面乳以及SERUM SERUM SERUM 抗氧化深層保濕精華，能夠一邊提供最好的清潔，堅守皮膚屏障同時幫助對抗肌膚衰老，增強肌膚彈性！

Sephora Beauty Pass Sales：4. FOREO Luna Mini 3 Glow Up Set (Pearl Pink)



原價HK$1,350 折後HK$1,147.5

新會員或白卡會員買滿HK$1,200 折後HK$1,080

金卡及黑卡會員買滿HK$1,200 折後HK$1,012.5



Sephora Beauty Pass Sales：4. FOREO Luna Mini 3 Glow Up Set (Pearl Pink) （Sephora）

Sephora Beauty Pass Sales：5. GHD PLATINUM+™專業智能造型夾粉紅慈善限量版【最抵價HK$1,796.2】

購買方法：官網

不少女生在購入髮型產品前都會非常苦惱，而 GHD的造型能力無需多說，這款專業智能造型夾預熱時間快、陶瓷物料配上恆溫效能185°C，以最佳造型溫度保護髮質。另外，這個粉紅革命限量版系列意義十足，除了滿足造型需求，更能夠參與善事，幫助香港遺傳性乳癌家族資料庫。

Sephora Beauty Pass Sales：5. GHD PLATINUM+™專業智能造型夾粉紅慈善限量版



原價HK$2,395 折後HK$2,035.7

新會員或白卡會員買滿HK$1,200 折後HK$1,916

金卡及黑卡會員買滿HK$1,200 折後HK$1,796.2



Sephora Beauty Pass Sales：5. GHD PLATINUM+™專業智能造型夾粉紅慈善限量版 （Sephora）

Sephora Beauty Pass Sales：6. AVEDA 限定版長效營養補濕滋潤套裝【最抵價HK$446.2】

購買方法：官網

AVEDA的頭髮護理產品一向備受歡迎，頭髮護理並不是受損、染後才需要，用對美髮產品更可以使髮絲更強韌、健康。這個滋潤套裝中由Nutriplenish™ 長效營養補濕洗髮水、Nutriplenish™ 長效營養補濕護髮素到吹髮造型需要的Nutriplenish™ 營養補濕噴霧都有，適合所有頭皮膚況使用，乾性、油性及一般頭皮皆可使用，深層滋潤每根頭髮。

Sephora Beauty Pass Sales：6. AVEDA 限定版長效營養補濕滋潤套裝



原價HK$595 折後HK$505.7

新會員或白卡會員買滿HK$1,200 折後HK$476

金卡及黑卡會員買滿HK$1,200 折後HK$446.2



Sephora Beauty Pass Sales：6. AVEDA 限定版長效營養補濕滋潤套裝（Sephora）

Sephora Beauty Pass Sales：7. FENTY SKIN 新生煥彩面眼修護保濕二重奏 【最抵價HK$296.2】

購買方法：官網

眼晴作為靈魂之窗，現代人不時熬夜、化妝拉扯令到眼部浮腫、細紋盡現，若果眼部愛護得當，不單可以透出朝氣活力，更是顯年輕的秘訣！而這個面部及眼部極致修護保濕二重奏，當中含有迷你版瞬間修復晚間凝霜以及瞬間喚亮眼部啫喱，煙酰胺、綠茶及波斯絲綢樹成分能夠減淡黑眼圈同時為肌膚瞬間補水！

Sephora Beauty Pass Sales：7. FENTY SKIN 新生煥彩面眼修護保濕二重奏



原價HK$395 折後HK$335.7

新會員或白卡會員買滿HK$1,200 折後HK$316

金卡及黑卡會員買滿HK$1,200 折後HK$296.2



Sephora Beauty Pass Sales：7. FENTY SKIN 新生煥彩面眼修護保濕二重奏（Sephora）

Sephora Beauty Pass Sales：8. CAUDALIE 膠原自生肌底緊緻套裝 【最抵價HK$412.5】

購買方法：官網

自20歲開始，皮膚的膠原蛋白以每年1%的速度流失，想留住青春就要用上抗衰老、提拉功能的美膚產品，擔心皮膚問題的女生，不妨入手這個肌底緊緻套裝吧。CAUDALIE與哈佛大學醫學院聯手合作，研究出白藜蘆醇的專利成分，能夠以天然成分高效抗皺，系列中更結合了三大抗衰老成分：葡萄藤白黎蘆醇、純素膠原蛋白萃取及微透明質酸複合物，能夠針對性地修復、抗衰老、收毛孔，早晚使用就促進所有皮膚層的膠原蛋白合成，回復彈性。

Sephora Beauty Pass Sales：8. CAUDALIE 膠原自生肌底緊緻套裝



原價HK$550 折後HK$467.5

新會員或白卡會員買滿HK$1,200 折後HK$440

金卡及黑卡會員買滿HK$1,200 折後HK$412.5

