香港購物8月優惠：NIKE$203起、CHANEL6折入手、益生菌魚油超抵買

香港購物8月優惠超抵！踏入8月盛夏，不少人都會想到海邊感受陽光海灘、出國旅遊或是留在室內活動，不論是以哪一種方式迎接炎夏，都需要準備些新服飾！有許多商家推出了精彩優惠，這次《01女生》就為家集合了多個8月限定的優惠活動，由運動服飾、手袋到保健食品都有，滿足大家的需要。



消費券2023｜20+超抵優惠：iHerb優惠碼、CK內衣$158起、波鞋15折

香港購物8月優惠1. NIKE波鞋限時折上折！小白鞋推薦：10增高顯瘦鞋款$203起入手

香港購物8月優惠1. NIKE波鞋限時折上折！小白鞋推薦：10增高顯瘦鞋款$203起入手

小白鞋即使有十對也不會嫌多，特別是波鞋，更是增高顯瘦的易襯單品！要數一對多功能的小白鞋，非NIKE波鞋莫屬！品牌官網現時正進行消費獎賞，除了減價鞋款，更限時推出買2件指定款，可享額外85折或7折優惠，最平203港元即可入手。以下精選9款熱賣超值的NIKE波鞋，大家不妨留意減價時段，入手心頭好吧。

NIKE波鞋限時折上折！小白鞋推薦：10增高顯瘦鞋款$203起入手

香港購物8月優惠2. TEVA官網優惠低至半價！9款功能性涼鞋＋舒服厚底抓地力強

香港購物8月優惠2. TEVA官網優惠低至半價！9款功能性涼鞋＋舒服厚底抓地力強

TEVA涼鞋男女皆適合，任何衣著風格的人都輕易配搭。由即日起TEVA官方網上商店進行夏日減價促銷活動，指定鞋款低至半價。趁著夏天的來臨，不如入手一對舒適的涼鞋，有興趣的你們不妨留意以下推介，目前更有2個消費券優惠，滿$900減$120 （CVS120]），以及滿$1,200減$250 （CVS250） 。

TEVA官網優惠低至半價！9款功能性涼鞋＋舒服厚底抓地力強

香港購物8月優惠3. 防曬泳衣推薦！Speedo獨家優惠85折！7款防曬泳衣水上活動必備

香港購物8月優惠3. 防曬泳衣推薦！Speedo獨家優惠85折！7款防曬泳衣水上活動必備

提到夏日消暑好去處，大家會想到甚麼？沙灘暢泳、出海獨木舟、滑水等水上活動都是不錯的炎夏節目。不過，長時間暴曬在陽光之下，不少女生都擔心會曬黑或曬傷，除了要搽防曬外，不妨考慮穿上防曬衣。泳衣品牌Speedo推出了不少功能性、時尚感兼備的防曬泳衣，內文更附有獨家優惠碼呢。

防曬泳衣推薦！Speedo獨家優惠85折！7款防曬泳衣水上活動必備

香港購物8月優惠4. The Korner 10女裝鞋款提案 優雅溫柔 OL女生必備

香港購物8月優惠4. The Korner 10女裝鞋款提案 優雅溫柔 OL女生必備

本地女裝鞋履The Korner 推出了消費券優惠，當中 16 款熱賣鞋子低至半價，購買兩對鞋款更可獲額外95折優惠，不少鞋款都十分合適上班以及外出混搭之用。

The Korner 10女裝鞋款提案 優雅溫柔 OL女生必備

香港購物8月優惠5. Peach John減價優惠低至半價！$40起入手 夏天必備無肩帶胸圍

香港購物8月優惠5. Peach John減價優惠低至半價！$40起入手 夏天必備無肩帶胸圍

日本人氣內衣品牌Peach John推出的內衣向來深受女生喜愛，尤其是無肩帶內衣款式更加是品牌的皇牌兼熱賣款式，也是夏季衣櫥必備的時尚單品。Peach John由即日起至7月23日在全線分店進行「Summer SALE 夏日激減」，門市多款精選商品減價低至5折，多款內衣及家居服套裝均有激減，最平$40起即可入手。

Peach John減價優惠低至半價！$40起入手 夏天必備無肩帶胸圍

香港購物8月優惠6. 日本CHANEL專門店6折入手 日本達人揭1招成功「尋寶」

香港購物8月優惠6. 日本CHANEL專門店6折入手 日本達人揭1招成功「尋寶」

CHANEL多年來的經典包款持續備受追棒，不少忠粉必定知道日本中古店是CHANEL集中地，而且價錢比起一般中古店便宜不少。但原來中古店以外，日本CHANEL專門店一年會推出兩次限時優惠。日前，一名日本達人分享在日本CHANEL專門店以6折購入多款CHANEL單品。

日本CHANEL專門店6折入手 日本達人揭1招成功「尋寶」

香港購物8月優惠7. 小CK包包減價半價起！精選8大夏日百搭袋款：水桶包必收

香港購物8月優惠7. 小CK包包減價半價起！精選8大夏日百搭袋款：水桶包必收

被稱為「小CK」的新加坡人氣品牌 Charles & Keith 向來都憑著眾多袋款及親民價錢，尤其深受OL喜愛。Charles & Keith 官網現正進行大減價，多款人氣手袋款式激減低至5折，最平HK$169就可以買到，《01女生》立即為大家盤點8款夏日感百搭袋款，大家千萬不要錯過今次優惠。

小CK包包減價半價起！精選8大夏日百搭袋款：水桶包必收

香港購物8月優惠8. iHerb必買保健食品Top18附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

香港購物8月優惠8. iHerb必買保健食品Top18附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

iHerb 保健食品向來以高性價比著稱，價格相宜、產品高效。但對於不少初次入手保健品，可能對著網站上這麼多選擇，都會有點無從下手，這次《01女生》為大家集合了iHerb「膳食補充劑」18大暢銷產品，包括了益生菌、魚油、近期大熱的NMN逆齡產品等，在選購時不妨可以參考一下，文章內附有獨家優惠碼。

iHerb必買保健食品Top18附優惠碼︰2款益生菌回購高、NMN逆齡大熱

香港購物8月優惠9. iHerb必買18大護膚品附優惠碼！$49起：暗瘡膏、黑眼圈精華、面霜

香港購物8月優惠9. iHerb必買18大護膚品附優惠碼！$49起：暗瘡膏、黑眼圈精華、面霜

iHerb網站雲集了多個國家的護膚品牌，價格相宜、產品實用高效，而且許多產品都會有小包裝發售﹐女生們除了可以一次過選購所需的護膚品外，還可先入手想試產品的小包裝作試用。這次《01女生》就為大家集合了18款iHerb上不能錯過的護膚品，包括必買臉部精華液、面膜、眼膜、痘痘貼等，內文附有獨家優惠碼。

iHerb必買18大護膚品附優惠碼！$49起：暗瘡膏、黑眼圈精華、面霜

香港購物8月優惠10. iHerb必買10大好用化妝工具$24起：美妝蛋、整套化妝掃

香港購物8月優惠10. iHerb必買10大好用化妝工具$24起：美妝蛋、整套化妝掃

iHerb的保健食品以高性價比，受不少人喜愛，但其實網站上的護膚品、化妝品和化妝工具，都是相當值得入手。iHerb上集合了多個好用的美妝工具品牌，像是Real Techniques、E.L.F、Beauty By Earth等品牌，而且價格更便宜，這次《01女生》為大家集合了10大不能錯過的好用化妝工具，價錢由$29起，最貴也不過$125，文章內附有獨家優惠碼。

iHerb必買10大好用化妝工具$24起：美妝蛋、整套化妝掃

香港購物8月優惠11. iHerb 10大健康食品！低碳飲食/減肥必買 附獨家優惠碼

香港購物8月優惠11. iHerb 10大健康食品！低碳飲食/減肥必買 附獨家優惠碼

作為女生的終生職業之一，當然就是減肥瘦身，不論是瘦腰、瘦手臂、瘦大腿或是瘦肚腩，大家都在一直尋求方法以達致完美身形。俗語有云：「減肥瘦身三分靠運動，七分靠飲食」，除了自律節食、吃低卡路里減肥餐外，難道就別無他法了嗎？不妨參考10款網友力推的iHerb健康食品。想順便買低卡零食，可以看看iHerb 12大低卡健康零食推介附優惠碼。

iHerb 10大健康食品！低碳飲食/減肥必買 附獨家優惠碼

香港購物8月優惠12. 亞麻籽好處及食譜｜抗癌、改善血管/便秘！附5大iHerb亞麻籽推介

香港購物8月優惠12. 亞麻籽好處及食譜｜抗癌、改善血管/便秘！附5大iHerb亞麻籽推介

近年亞麻籽（Flaxseed）都深受女生歡迎，由於進食有利減肥及讓腸胃暢通，加上有不少健身為主的Youtuber都推介觀眾進食，因此今天《01女生》記者查詢了營養師的專業意見，為大家拆解亞麻籽的營養價值，另外附上亞麻籽3大家常做法以及亞麻籽推介。

亞麻籽好處及食譜｜抗癌、改善血管/便秘！附5大iHerb亞麻籽推介