Lyst 2023熱門時尚單品排行榜 推介大熱Loewe白背心百搭易襯

10大熱門時尚單品排行！應該入手什麼必買穿搭好物？正準備入手時裝單品的大家，不妨參考 時裝界權威網站Lyst 第二季熱門時尚單品的十大排名吧！Lyst會根據超過2億人次的網上購物習慣、搜尋、社交平台參與度、銷售量等的數據，於每年、每季度中綜合以上數據。根據平台中搜尋次數、瀏覽量、討論度等而統計出不同排行榜﹐包括年度話題手袋、話題單品、年度品牌等。



Lyst 2023 第二季熱門時尚單品排行榜（lyst.com）

LYST第二季熱門榜單：1. Loewe Anagram tank top

購買方法：LOEWE（HK$3,500）｜Net-a-porter（HK$3,200）

Loewe 作為今季全球最受歡迎品牌，品牌單品能夠成為熱門時尚單品亦不足為奇。這款Loewe Anagram tank top 四季適用，白背心俐落的入肩設計，加上品牌標誌性的Anagram圖案，不論單穿、混搭都可以發揮出特色。

LYST第二季熱門榜單：1. Loewe Anagram tank top（Loewe）

LYST第二季熱門榜單：2. Onitsuka Tiger Mexico 66 sneakers

Onitsuka Tiger其實是知名的運動品牌 ACSIS 前身，曾在多年前瘋迷一時，最廣為人知 MEXICO 66 SLIP-ON 基本上是人手一對的存在。俗言有云：「潮流就是一個輪迴」，這股 Mexico 66 的風潮又在今年Y2K熱之下重新興起， 懷舊復古的設計外型加上豐富的配色選擇，將休閒與時尚完美演繹。

LYST第二季熱門榜單：2. Onitsuka Tiger Mexico 66 sneakers（Onitsuka Tiger）

LYST第二季熱門榜單：3. Versace Maxi Medusa Biggie sunglasses

夏日炎炎，正正就是户外活動、水上運動的好時機，要面對嚴峻的户外考驗，除了防曬，一副能夠對抗毒舌紫外線又美觀的太陽眼鏡更少不免！而大眾的口味偏好略有Y2K感覺，能夠修飾面形同時低調、不過於誇張的Versace 琥珀色太陽眼鏡。

LYST第二季熱門榜單：3. Versace Maxi Medusa Biggie sunglasses（Versace）

LYST第二季熱門榜單：4. Loewe raffia tote bag

購買方法：LOEWE（HK$5,100）｜Net-a-porter（HK$4,400）

夏天必備的元素，除了牛仔布、涼鞋外，籐織的材質亦榜上有名，這款 Loewe船型的草編袋人氣一直高企，保值能力與美觀兼備，Paul’s Ibiza 渡假系列中更為袋款注入清涼活力與漸層變化效果。

LYST第二季熱門榜單：4. Loewe raffia tote bag（Loewe）

LYST第二季熱門榜單：5. New Balance Aime Leon Dore sneakers

購買方法：Farfetch（HK$3,591）

New Balance 被稱為波鞋界中的三巨頭之一，絕對當之無愧，每個人的鞋櫃中幾乎都能見到 New Balance 的身影！New Balance不時與其他品牌推出聯乘單品，這次春夏系列再次與Aime Leon攜手合作，以860v2 鞋款作主題，將Old School與Daddy Shoes美學合二為一。

LYST第二季熱門榜單：5. New Balance Aime Leon Dore sneakers（New Balance）

LYST第二季熱門榜單：6. Agolde jorts

購買方法：Net-a-porter（HK$1,432.89）｜Farfetch（HK$1,180）

牛仔褲作為穿搭必備單品，不單好襯、耐污，一條好的牛仔褲更可以作為傳家之寶的存在。而作為牛仔褲界中的經典品牌Agolde，成立於1989年，品牌以高級面料的牛仔褲為主，在80、90年代的復古牛仔褲版型的基礎上，加入現代元素，創新了一種新式復古牛仔褲型。而今季的牛仔褲潮流當然不單止普通牛仔褲，更是中性風的五分牛仔褲，既沒有單車褲的束縛感，又有牛仔褲的休閑感。

LYST第二季熱門榜單：6. Agolde jorts（Agolde）

LYST第二季熱門榜單：7. Alaïa fishnet flats

購買方法：lanecrawford（HK$6,150）

如果還不認識這個法國品牌Alaïa，就要趕緊補上以下的潮流資訊了！Alaïa 能夠輕鬆展現時尚同時滿足各種不同女性的身形體態，吸引了一眾明星藝人、名人追捧，例如 Rihanna出席紅毯、Jennie、孫藝珍的私下穿搭中亦有它！除了服飾外，它更將今季大熱的Mary Jane鞋履換上透氣、舒適的魚網設計，不單比涼鞋更適合夏天穿搭，同時亦有時尚度。

LYST第二季熱門榜單：7. Alaïa fishnet flats（Alaïa）

LYST第二季熱門榜單：8. The Row City Flip Flops

購買方法：Net-a-porter（HK$8,400）｜Farfetch（HK$9,026）

乍看之下以為只是簡單的人字拖涼鞋，其實是來自深受名人追捧的 The Row，品牌主打融合優雅與實用主義，當中不少單品都大受歡迎，而這款 「City」人字拖涼鞋採用別緻百搭的黑色皮革製成，舒適好襯又好走。

LYST第二季熱門榜單：8. The Row City Flip Flops（The Row）

LYST第二季熱門榜單：9. Longchamp Le Pliage bag

購買方法：Longchamp（HK$2,250）｜Farfetch（HK$1,150）

Longchamp 自漁網袋推出後，愈來愈受到年輕一代的青睞，加上品牌包款推出的顏色豐富多樣，能夠滿足不同年齡層、場合的需要。這款以摺紙藝術為靈感的Le Pliage 系列，輕盈、可折疊，由小巧的Pouch with Handle到大容量的Shoulder bag、Travel Bag都有。

LYST第二季熱門榜單：9. Longchamp Le Pliage bag（Longchamp）

LYST第二季熱門榜單：10. Loro Piana Cap

購買方法：Net-a-porter（HK$4,200）

Loro Piana來自義大利，身為 LVMH 集團的一員而言可謂相當低調，品牌一向以高端羊毛織品、家族傳人所主導。隨著 LVMH 的加入，品牌除了高質的羊毛服飾外，亦拓展不同副產品線，例如包款、鞋履以及配件。這款棒球帽能夠登上榜品絕對是以作品說話，超細纖維材質棒球帽配以麻布襯裏，加上Storm System®防水防風處理，具有良好抗皺性同時保留絲滑質地。