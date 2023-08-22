暗瘡｜Youtuber分享2步急救暗瘡肌 3天擺脫痘痘附iHerb暗瘡貼推薦

暗瘡｜快速去暗瘡方法！夏天除了擾人的汗水，炎熱悶焗的天氣亦會造就皮膚狀況連連，高溫影響皮膚油脂分泌平衡，導致毛孔粗大、長暗瘡、長暗粒等問題出現。當碰上暗瘡，都仍然可以用上護膚產品將其暫退，不過當分泌過份旺盛造成毛孔閉塞，就會產生又紅又腫的「石頭瘡」，又該用上什麼消炎方法呢？



網上流傳不少對付暗瘡的偏方，不過在家中自行刺穿放膿、強行擠壓以及用上一些具刺激性的產品，不單無阻暗瘡消炎，反而會令暗瘡惡化，或有機會留下疤痕或瘡印！想重新回復白晢透亮、滑溜嬌嫩的肌膚，不妨參考YouTuber Astor 的分享吧：

YouTuber 分享2步暗瘡急救！（YouTube@Astor）

YouTuber 分享2步暗瘡急救 3天擺脫痘痘爛面

「Astor 」指這個方法適用於「石頭瘡」，又或者未有白頭、摸上手又硬又痛的小腫塊的「痤瘡」，在暗瘡形成初期就可以將其擊退，用上這2步暗瘡護理，避免暗瘡惡化，輕鬆擺脫煩人暗瘡！

暗瘡急救：1. 滅痘靠厚敷酸類產品

想將暗瘡擊退，首要就是代謝掉阻塞毛孔的物質，將過厚的老廢角質層除掉，令毛孔恢復緊緻。「Astor 」指當出現暗瘡時，就代表皮膚油脂分泌過於旺盛，毛孔被阻塞了，這時就可以按照自己的皮膚耐受性，用上能夠加速皮膚代謝的酸類產品，皮膚較敏感或初嘗酸類產品的女生可以挑選較溫和的杏仁酸，想要快速、強效去痘效果的話則可以選擇水楊酸。

暗瘡急救：1. 滅痘靠厚敷酸類產品（YouTube@Astor）

想要加強去痘效果的話，「Astor 」分享自己的秘訣是厚敷水楊酸，這樣就可以加速暗瘡成長，就算即時見到白頭亦千萬不能擠，要連續敷上兩天才可以。除了厚敷，酸類產品如：果酸、杏仁酸亦可以加入日常保養步驟當中，化妝棉上搽上些許，能夠預防痘痘、代謝大部分的粉刺。

暗瘡急救：2. 將痘痘趕盡殺絕

當厚敷過酸類產品後，這時痘痘凸起處就會有相當明顯的白頭，這時可以用上暗瘡針或雙手戳破白頭，要注意手法不要死命硬來，最重要是清走當中的血水及所有組織液，然後用上吸付能力強的人工皮，「Astor 」分享可以的話則貼上人工皮過夜處理痘痘，因為人工皮能夠讓傷口與外界隔絕，透過肌膚代謝出的組織液濕潤傷口周遭肌膚，從而能夠幫助傷口修復、加速癒合及減低疤痕形成，比起痘痘貼吸附能力更強，對抗痘痘更清澈。

暗瘡急救：2. 將痘痘趕盡殺絕（YouTube@Astor）

「Astor 」分享這個2步暗瘡急救法後，不少網友都大讚人工皮的功效，不過礙於美觀，日間或需要化妝的時候，就要用上最為人熟悉的痘痘貼，為你精選出以下5款抵買iHerb的去瘡產品推薦，文末更附有獨家優惠碼，絕對不容錯過！

iHerb去瘡產品推薦：1. Avarelle 去粉刺暗瘡貼片 （16 片大貼片） HK$75.5

購買方法：iHerb官網

來自韓國的Avarelle，在網絡上獲得不少好評，以水膠體技術加上積雪草、茶樹和金盞花油等成份制成，天然香氣加上大容量的設計，能夠輕鬆貼合面部任何部位的暗瘡，不少網友都指用上它能夠控制痤瘡、丘疹等皮膚問題，有助皮膚癒合及去除暗瘡。

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iHerb去瘡產品推薦：2. Alba Botanica, Acnedote 抗暗瘡貼片 特強型 （60 片紋理貼片） HK$74.8

購買方法：iHerb官網

除了可以用上痘痘貼外，大家亦可以將少許酸類產品如：果酸、杏仁酸倒在棉花上，再輕抹面部，除了能夠預防痘痘，亦可以抹走殘留的妝感、代謝大部分的粉刺。如果大家不想如此麻煩的話，亦可以入手已含有酸類成份的貼片，這款含有2% 水楊酸祛痘方劑、麝香草以及金縷梅成份的Alba Botanica, Acnedote 抗暗瘡貼片，不單可以輕抹面部亦可以濕敷，品牌亦證實連續使用 7 天，能夠達至除去暗瘡的成效！

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iHerb去瘡產品推薦：3. Andalou Naturals 祛痘凝膠 極高效清潔肌膚 （18ml）HK$106.69

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除了使用酸類產品、痘痘貼外，亦有一些相對害怕、擔心「手殘」誤傷皮膚的女生會選擇消炎膏、去痘護膚品的方法。這款含摩洛哥堅果及多功能細胞科技的祛痘凝膠，能夠幫助皮膚的酸鹼值回復平衡，即時、快速地舒緩皮膚炎性反應，加快傷口修復速度，使暗瘡自然消退。

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iHerb去瘡產品推薦：4. SOME BY MI 再見黑頭 30 天奇跡綠茶泡泡潔面乳（120g）HK$100.88

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這款聲稱只需 5 分鐘就可以再見黑頭的低 PH 毛孔護理泡泡清潔劑，在iHerb上榮獲高達2千多個 5星好評，當中的茶葉成分配以BHA 微型泡泡，不少網民都大讚這款產品能夠亮白皮膚同時保濕，溫和地溶解黑頭及清潔面部。

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iHerb去瘡產品推薦：5. Cos De BAHA 水楊酸 BHA 2% 液 (120ml） HK$95.3

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酸類產品眾多，如果是初次使用的女生則要有心理準備，使用酸類產品當然可以加速皮膚新陳代謝，同時因為酸類產品富一定刺激性，在使用初期皮膚很容易反而加強爆痘。大家要接受使用酸類產品後，皮膚需要一個正常的適應期，又稱為「排痘期」，因為這些成分會讓皮膚底層的粉刺、暗瘡等加速代謝出來。

另外，使用酸類產品都要相對小心謹慎，應以最低的濃度開始嘗試，一步步測試、提高肌膚的耐受度。千萬不要第一次使用就挑戰高濃度，因為極有可能會引起肌膚的不良反應，像是結痂、灼傷或令痘痘大爆發！

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