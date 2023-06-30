消暗瘡去痘印｜營養師點名7大淡疤消炎食物　藍莓預防黑色素沉澱

每到換季，氣溫濕度變化促使，讓肌膚不只油水不平衡，更引發痘痘、粉刺的浮現！然而若沒有好好照顧發芽的痘痘，還會在肌膚上留下難纏的痘疤、黑疤著實讓人困擾！



若妳也是容易長痘痘粉刺的女孩，換季期間別光依賴保養品，除了多喝水之外，人氣營養師Nutritionist Charlene指點的7大「淡疤消炎食物」必需牢記！

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1. 椰子油

椰子油不光能滋潤肌膚、美白牙齒，吃對方法更能為妳淡化黑斑預防痘痘！由於椰子油內蘊涵豐富的肉桂酸，肉桂酸能有助於身體消炎殺菌，減少肌膚暗瘡發炎的發生，不過由於椰子油熱量高，日常僅建議酌量攝取，切勿過量喔！

2. 三文魚

減脂菜單中常見的能量食材－三文魚（鮭魚），當然也有入榜！營養師分享，由於三文魚蘊含大量的Omega-3不飽和脂肪酸，能有助於抵抗體內發炎反應，間接達到舒緩痘痘、暗瘡問題。當然了三餐也建議搭配蔬果均衡攝取，才不會營養不平衡喔！

3. 洋蔥、蒜頭

許多人都知道，長痘痘粉刺時，最忌諱吃辛辣燥熱食物，那麼洋蔥、蒜頭為何又入榜呢？營養師解釋，原因在於，洋蔥與蒜頭內有豐富的膳食纖維、益生菌，可增加身體免疫力、強化腸道健康，並且阻擋腸胃壞菌，以達到降低肌膚發炎起痘痘的狀況。

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4. 奇亞籽

奇亞籽又被視為減脂瘦身的健康輔助，其又被稱為歐鼠尾草籽，口感獨特具有飽足感，時常被當作代餐食用。然而它的好不光如此～奇亞籽還蘊藏滿滿不飽和脂肪酸，以及膳食纖維，能有效促進腸道蠕動、維持腸胃好菌平衡，亦可達到改善發炎、舒緩發炎反應的效果。

5. 蘆筍

再來看到的是，多數女性最愛的蘆筍！蘆筍內擁有高含量的維他命A，可有效達到身體與肌膚抗氧化效果，更能減緩肌膚黑色素沉澱，即便是再難纏的頑固黑痘印，在對的飲食搭配下，並堅持每日標準飲水量，也能輕鬆化解。

6. 檸檬

養顏美容聖品檸檬，妳也留意到了嗎？不過這裡不是要教女孩們用檸檬敷臉，而是用吃的！檸檬內的天然高含量維他命C，不只有助於肌膚美白，更能淡化黑色素，預防暗沉、痘印堆積，適量定期服用，美容更有感。

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7. 藍莓

對女性身體友善度高的莓果類，也是養顏秘密武器！藍莓蘊含豐富花青素，具有高抗氧化效果，能延緩肌膚衰老，更能預防痘印黑色素沉澱。因此攝取了對的營養，臉部肌膚的健康與光澤也能一併兼顧。

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