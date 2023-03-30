暗瘡成因｜痘痘一直好不了？ 台女7招對抗暗瘡肌　回復雞蛋白滑肌

暗瘡怎麼治？痘痘如何消除？如何對抗暗瘡肌？不論是額頭、下巴、背部出現痘痘，除了會突起，影響外觀之外，伴隨的可能是紅、腫、熱、痛的感覺，相信皮膚問題都是不少女生困擾的命題！



暗瘡成因

皮膚長痘痘的原因有很多，熬夜、賀爾蒙變化或肌膚清潔不夠徹底，都會使毛孔堵塞，導致臉上長粉刺和痘痘。尤其是油性肌和混合肌，由於肌膚皮脂腺分泌的油脂量較多，如果沒有確實清潔，毛孔日積月累地堆積油脂和髒污，就會形成粉刺和痘痘。

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暗瘡、痘痘主要因為皮脂分泌過多、堵塞而成（《女神降臨》劇照）

暗瘡形成的原因！雄性激素偏高令暗瘡一直狂冒？

暗瘡、痘痘主要因為皮脂分泌過多、堵塞而成，醫界認為當中有80％是遺傳因素造成，要是三不五時就出現這些問題，你可能就是暗瘡肌體質！「暗瘡肌」顧名思義就是容易長痘痘（暗瘡）的膚質，暗瘡肌女生通常都有皮脂質分泌活性過高的困擾，身體內的雄性激素偏高亦是其中一個影響因素！

暗瘡成因 1. 皮脂腺分泌發達

暗瘡成因 2. 壓力、睡眠不足

暗瘡成因 3. 高油、高脂飲食

暗瘡成因 4. 肌膚屏障出問題

暗瘡成因 5. 荷爾蒙失常

暗瘡成因 6. 護膚品、A酸、其他酸類等形成爆痘

台女分享7招暗瘡肌回復雞蛋白滑肌

面對困擾的暗瘡，又該如何自處呢？最近在Dcard中就有一名台灣女生「黏黏滴答答」以《#分享 我的壓箱底法寶 窮學生的日常保養》為題分享她的抗痘經驗，事主表示自己的是混合偏油膚質，有時候會皮膚敏感，皮膚容易泛紅、長痘痘，所以一直都會選擇敏感肌專用的護膚品，不過亦曾經歷過使用敏感肌專用的仍會泛紅、乾癢的時候。事主亦分享道如何用以下7招令暗瘡肌回復雞蛋白滑肌：

台女分享7招 暗瘡肌回復雞蛋白滑肌（Dcard@「黏黏滴答答」《#分享 我的壓箱底法寶 窮學生的日常保養》）

對抗暗瘡肌1. 減少細菌 洗完臉不要用毛巾擦

事主表示因為毛巾很容易滋生細菌，甚至臭味，洗完面後用衛生紙、紙巾壓乾會比較衛生！另外大家亦可選擇一次性即棄式的洗面巾代替毛巾，因為洗面巾質地柔軟，比毛巾更乾淨衛生，能夠大大降低女生肌膚過敏、紅腫的機會！

對抗暗瘡肌2. 擦保養品前、洗臉前要洗手

我們的雙手看似潔淨、無害，但可能暗藏邋遢，早已沾染了數以百萬計的微生物，當皮膚上早已有傷口及感染後，就需要更小心處理！使用肥皂、洗手乳洗手能透過當中的含界面活性劑成分，促進水與污垢中的油脂結合，發生乳化作用並去除污垢及其中的病菌，此外可藉搓揉去除皮膚污垢和污染的微生物！

我對臉是蠻有潔癖的！我在擦保養品前完全不碰任何東西，包括手機！手機是非常髒的 事主

對抗暗瘡肌3. 過份清潔油脂 早晚洗臉卻有反效果

過份清潔油脂 早晚洗臉造成反效果（Innisfree）

事主表示這點視乎個人皮膚及體質，不過普遍女生都沒有「大油田」的困擾，就盡量避免早晚用洗面乳洗臉，洗兩次會過份清潔油脂，很容易造成臉太乾或角質過薄的情況，事主指大家早上可以用清水或化妝水抹面以除去污垢。

對抗暗瘡肌4. 避免一次性卸妝巾

女生經歷一整天工作過後，回到家的時候總會想偷一下懶，不過卸妝真的不能夠懶惰，有研究指出一天沒卸妝的後果，竟然和30天沒洗臉差不多！因為懶惰而不卸妝、隨便卸妝了事的話，殘留臉上的化妝品加上汗水、細菌，不單會令皮膚無法呼吸、老廢角質堆積，更會堵塞毛孔長粉刺、長痘痘！

事主指卸妝需好好的護理及乳化，好比眼妝要用眼唇卸妝油，底妝用卸妝水、油、膏等卸，她提醒大家千萬不要將一次性卸妝巾當成常規卸妝品，因為容易令皮膚角質層磨損，最後造就一張爛臉。

對抗暗瘡肌5. 保濕護理要做好

對抗暗瘡肌保濕護理要做好！（Shutterstock）

平日的肌膚需要保濕，原來皮膚出問題後更需要保濕！事主提醒道平日護理、濕敷等程序時，用化妝棉要確保有足夠的護養品，不要讓化妝棉過乾而過度拉扯肌膚！另外，大家擦護養品要慢慢的進行，確保吸收後再進行下一步，最為重要的是用乳液、乳霜等產品鎖水！

對抗暗瘡肌6. 皮膚營養過剩 不要每天敷面膜

對抗暗瘡肌，保養當中要注意不要「皮膚營養過剩」，就像吃多了會消化不良一樣，皮膚的吸收也是有一定限度的，面膜及厚重的護膚產品，通常具不能被人體皮膚有效地吸收利用，反而會導致毛孔堵塞，使皮脂腺分泌更旺盛。如果皮膚的角質層過厚，清潔工作又沒有做到位，而護膚品又比較油膩厚重，皮脂無法順利排出，就會導致所謂的 「皮膚營養過剩」。事主表示除了成份要簡單、不含香料，最為關鍵就是「簡單」、不厚重、不悶痘！

對抗暗瘡肌7. 日常護理 良好生活習慣才長久

除了以上的護膚步驟外，事主亦坦言良好生活習慣才能令皮膚狀況變得穩定、長久改變，她指出日常生活中大家要勤換枕頭套、被套。另外規律飲食，例如戒糖、炸物，多吃原型食物等。事主亦提醒道皮膚差並不是只是臉的問題，一定是身體發出的警訊，從護理中改善，再配合規律運動、作息正常才能更有效針對情況！

以前只要生理期必會爆痘的我，自從養成運動的習慣後從沒再爆痘過，有良好的生活習慣才是長久的不二法則。 事主

以上7招之外，事主亦分享了幾款自己實試有效的護膚品，大家可以參考一下，事主亦提醒道如果大家的皮膚問題很嚴重，一定要求醫！

暗瘡肌護膚品推介1. Simple 溫和保濕潔面乳 100g HKD$40



Simple 溫和保濕潔面乳 100g HKD$40（HKTVmall）

事主表示這款波蘭製造的潔面乳是她本人的超愛品之一、無限回購，因為成份溫和，沒有添加任何色素、香精，洗後感覺舒服，不會太乾、不會有沒洗乾淨的滑膩感，而且價錢十分親民！

暗瘡肌護膚品推介2. Dr.WU 全日保濕防曬乳 35ml HKD$248



Dr.WU 全日保濕防曬乳 35ml HKD$248（Dr.WU）

防曬是保養品的最後一個步驟，不是夏天、晴天才要防曬，而是一年四季，陰天、雨天、室內都要做好防曬，事主更提醒大家並不是使用具有防曬指數的化妝品就不用防曬的！事主指這瓶醫生認證過的防曬乳很好用，保濕及防曬度足夠，質地清爽、不泛白。

暗瘡肌護膚品推介3. Paula's Choice 寶拉珍選 2%水楊酸精華液 118ml HKD$365



Paula's Choice 寶拉珍選 2%水楊酸精華液 118ml HKD$365（Paula's Choice 寶拉珍選）

事主表示這瓶水楊酸精華液亦是她本人的超愛品之一、正在無限回購，表示會當日常保養用，用後感比其他產品更有效果，感覺皮膚代謝變好，粉刺、痘痘出現的情況變少。事主提醒大家開始時要確定皮膚適應後再增加頻率，因為產品含2%水楊酸，建議隔天使用。

暗瘡肌護膚品推介4. La Roche-Posay B5萬用修復霜 100ml



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La Roche-Posay B5萬用修復霜 100ml ｜原價$380，現經由《01mall》購買只需$128，千萬不要錯過超值入手價！ （ HK01Mall）

事主表示之前尋麻疹突發的時候也是靠這支B5萬用修復霜，因為它功效多多，不管擦面部、身體都可以，紅腫、乾癢、痘痘、脫皮的地方也能很快降紅！ 事主更分享一個B5萬用修復霜的用法，指大概擠一個小拇指蓋大小的量，在手中先打圈乳化，讓質地變水潤以後再按壓上臉才不悶痘，更有效地運用它！

暗瘡肌護膚品推介5. 肌研極潤保濕化妝水 170ml HKD$135



肌研極潤保濕化妝水 170ml HKD$135（肌研）

事主表示這支化妝水會用作早上的護理程序中，用化妝棉沾他擦全臉，它的質地有點像潤滑液，保濕度不錯，而且便宜，用化妝棉擦過有一種清潔的感覺。

暗瘡肌護膚品推介6. CeraVe 長效滋潤修復乳 562ml



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CeraVe 長效滋潤修復乳 562ml｜原價$208，現經由《01mall》購買只需$469，千萬不要錯過超值入手價！ （ HK01Mall）

事主表示修復乳超適合當秋冬的妝前乳液，具一定保濕度，同時價錢合宜！