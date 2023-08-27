韓國爆紅「424護膚法」無懼生理期再爆瘡！附5大敏感肌護膚品推薦

相信不少女生都曾經歷過，每當生理期一到皮膚狀態都變差，甚至會一些紅腫痘痘，這都是典型的生理期痤瘡的表現。由於女性雌激素分泌量降低，導致皮膚狀態變得不穩定，油脂分泌失平衡，令肌膚乾燥缺水和膚色暗啞。韓國有一個爆紅的「生理期護膚法」，只需利用生理期28天養好皮膚，告別不穩定的膚況。



韓國爆紅「生理期424護膚法」無懼生理期再爆瘡！

女生的生理周期分為四週，總共約為28天，生理期前一星期是黃金期。當雌激素下降，皮膚會變蠟黃暗沉、毛孔亦變得粗大，準備爆瘡。想告別不穩定的膚況，除了在飲食著手多補充鋅，亦不妨試下韓國爆紅的「生理期424護膚法」，有效控制油脂，毛孔也會變得乾淨。

韓國爆紅「生理期424護膚法」無懼生理期再爆瘡！（RED@芊子想變美）

韓國爆紅「生理期424護膚法」無懼生理期再爆瘡！（RED@芊子想變美）

步驟一. 生理期前

首先，使用卸妝油按摩4分鐘，再用洗面乳打泡，再揉揉2分鐘，再用溫水潔面4分鐘，這樣有效降低油脂分泌。另外，這段時候容易長出黑斑，但生理期前夕皮膚相對敏感，任何具有美白功效的產品都不要使用，故此要做好防曬措施。

使用卸妝油按摩4分鐘，再用洗面乳打泡，再揉揉2分鐘，再用溫水潔面4分鐘，這樣有效降低油脂分泌。（RED@芊子想變美）

步驟二. 生理期

當生理期時，新陳代謝會減慢，皮膚的防護力亦會降低，導致肌膚的含水量變低，出現敏感情況亦會變多。但這幾天只需做一件事，有效維持皮膚穩定及補水，以及促進肌膚新陳代謝及加強防護力，做到全方位穩定肌膚。

步驟三. 生理期後

生理期結束兩星期後，正值皮膚最好的狀態，皮膚厚度會增加，這個時候只需根據個人膚質去選擇護膚品，多敷面膜更會令皮膚變好，並且多飲用紅參、紅石榴汁去提高氣息。

5大敏感肌護膚品推薦！告別不穩定膚況

敏感肌護膚品推薦｜ CANVAS 茉莉花妍亮采面膜

CANVAS今年夏天推出全新茉莉花妍亮采面膜，由肌膚表面至底層都照顧到，富含3大天然美白槐寶：茉莉精油、雛菊及熊果素，可促進皮膚更新，並抑制黑色素形成，保持肌膚自然光澤。

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敏感肌護膚品推薦｜ MZ SKIN Vitamin-infused Meso Mask 維他命賦活滋養面膜

購買方法：Lookfantastic｜Net-A-Porter

MZ SKIN紅色面膜含有舒緩抗氧及美白成分，如蘆薈、甘草提取物和維生素 C，可減少肌膚炎症，改善膚況及為皮膚帶來光澤。

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敏感肌護膚品推薦｜XOVĒ白松露滋養修復面膜

環境污染又都市人繁忙工作下，都會令肌膚變得脆弱敏感。XOVĒ這款面膜正正就能解決以上問題，其蘊含7種胎盤肽複合精華和高效濃縮抗氧成份，可以保護肌膚屏障及為肌膚帶來持久光澤充滿彈性，只需一星期使用2至3次有效迅速修復受損肌膚。

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敏感肌護膚品推薦｜CHANEL 一號紅山茶花精華液

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CHANEL一號紅山茶花精華液是萃取自紅色山茶花，富含高濃度活性成分，有效為肌膚灌注細胞活力及抵禦環境傷害。不少用家表示使用後，明顯感到肌膚「飲飽水」，膚色更見均勻亮澤。

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敏感肌護膚品推薦｜Clé de Peau Beauté 4D高效緊緻精華

全新 4D 高效緊緻精華 Firming Serum Supreme 的科研超越 3D 技術，將抗老護膚推崇至 4D 境界。先以 3D 立體提升從老化根源著手對抗鬆弛，於真皮層及皮下組織抵禦地心引力，促進提升緊膚的速度。