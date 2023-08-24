小紅書傳BB油除疤貼去頸紋　皮膚科醫生拆解迷思+3大正確去紋方法

即使面部皮膚保養得再好，頸紋明顯一樣容易出賣年齡。因此，不少女生都會用盡方法擊退頸紋，當中包括小紅書紅極一時的BB油（Johnson's Baby Oil）加凡士林（Vaseline）方法。近日，小紅書再次盛行用BB油加上除疤貼或硅酮凝膠敷料去頸紋，到底「頸紋消除法2.0」是否有效? 又有沒有副作用呢? 《01女生》找來皮膚專科醫生為大家解開迷思!



網民實測消滅頸紋大法

最近在小紅書瘋傳用BB油加上除疤貼或醫用硅酮凝膠敷料，可以有效淡化頸紋。有內地網民真人實測後，大讚頸部皮膚由粗糙變得滑嫩細膩，頸紋亦完全消失。

BB油+除疤貼

BB油+除疤貼。(圖片來源:A小青醫療器械@小紅書)

小紅書網民@A小青醫療器械分享，先用清水將頸部輕輕清洗，接著塗上嬰兒油，並輕力按摩幫助吸收。其後，於頸紋貼上疤痕貼約8小時。她表示堅持一段時間後，發現明顯地去除「重度頸紋」，大感神奇。

BB油+醫用硅酮凝膠敷料

網民真人實測BB油加上醫用硅酮凝膠敷料去頸紋。(圖片來源:A小青醫療器械@小紅書)

另一位小紅書網民@崽仔樂園表示自己洗臉後，先薄塗一層嬰兒油，待吸收後再塗凝膠敷料。最後，輕力按摩即可。她又建議早晚各塗一次，嚴重位置可厚敷。大約兩個月後，頸紋「直接乖乖下崗」完全消失。

皮膚專科醫生：治標不治本，可致皮膚敏感

皮膚專科醫生林嘉雯受訪時指出，頸紋形成主因當中包括先天性家族遺傳；後天原因如：年齡老化、紫外線、環境污染、吸煙、頸部脂肪堆積、姿勢不正確等。

對於BB油加凡士林能有助去頸紋，林醫生指需視乎是否屬於乾燥性原因。否則，只有短暫性改善，治標不治本。

林醫生續指，除疤貼及醫用硅酮凝膠敷料都有高度保濕特點。對於乾燥性的頸紋而言，可鎖住角質層中的水份，從而幫助淡化及預防疤痕。不過，目前暫時未有足夠醫學證據證明可有效改善先天或老化而出現的頸紋。故此，她提醒如錯誤使用可引起毛囊閉塞、暗瘡粉刺，甚至皮膚敏感。

正確去頸紋方法

林醫生建議大家先找出頸紋成因，針對性地對症下藥才是最有效去頸紋方法。至於日常生活中，大家可以做以下簡易保養擊退頸紋。

1) 頸部防曬

雖然適量地曬太陽可吸收維他命D，但紫外光會加速衰老，亦有機會增加患上皮膚癌。因此，大家每日出門前需塗上SPF 30以上防曬系數的面霜，以阻隔紫外線進入肌膚。

2) 頸部護理

定時為頸部補水，特別在秋冬或轉季期間，可塗上爽膚水、保濕乳液等，才可避免皮膚因缺水而形成頸紋。另外，適量按摩頸部有助促進新陳代謝及減淡頸紋。

3) 注意用頸姿勢

除減少平日低頭看電話看電腦外，亦要揀選適當高度的枕頭及留意睡姿。否則，頸部肌肉易因受壓而長出頸紋。

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