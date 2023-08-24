抗衰老｜6大天然逆齡美肌食物 助減肥、美白、抗下垂、去皺紋

抗衰老｜皮膚管理確實是一門學問，需要由內到外的調理、配合才能夠養成水潤、年輕肌膚。想維持穩定的皮膚狀態，除了護膚產品、低敏的化妝產品外，大家亦可以從日常攝取中著手，以食物、生果中吸收維生素，從而養成美好肌膚。



維生素是種有機化合物，對於人體而言極為重要，去幫助人體機能正常的必需營養素。人體所需要的13種維生素，普遍存在於天然食物中，到底應該攝取哪些食品才可以養成美好肌膚呢？想了解更多，不妨參考台灣營養師珊珊的分享吧！

台灣營養師珊珊分享6大天然逆齡美肌食物（FB@sandylovehealthy）

抗老化食物推薦：1. 番石榴

「珊珊」指番石榴高纖低卡，含有豐富鉀質及維他命C，能夠幫助人體的代謝循環，起到平衡血糖以及清理肝臟的效果。而且番石榴中所含有的膳食纖維是人體每日所需的12%，飯前一顆亦可以幫助增加飽肚感，減少進食量，達到減肥的功效。

抗老化食物推薦：1. 番石榴（Gettyimages）

另外，番石榴主要有兩款：紅肉番石榴、白肉番石榴，兩款當中「珊珊」更為推薦紅肉番石榴，因為當中除了豐富維他命C，更有胡蘿蔔素及茄紅素，不單有助抗衰老、增強免疫力，更可以維持皮膚亮白與健康。

抗老化食物推薦：2. 奇亞籽

奇亞籽作為近年大熱的超級食品，它的功效眾多，當中含有高達30%的膳食纖維含量，能夠幫助增加飽足感、使排便更加順暢。攝取適當的奇亞籽有助減重、維持腸道健康，不過要注意的是奇亞籽的卡路里偏高，每100克中含有486卡路里，不要吸收過量。大家可以先浸泡奇亞籽，讓其適當地泡發後食用，這樣更能夠吸收當中的營養價值。

抗老化食物推薦：2. 奇亞籽（Gettyimages）

抗老化食物推薦：3. 無糖乳酪

乳酪能夠成為大眾所推崇的健康食品，無非它含有優質蛋白質、豐富鈣質、鉀質、維他命D及活性益生菌的成份。攝取益生菌對女生好處多多，不單能夠增加體內好菌、降低壞菌比例，減低消化負擔，令腸道共存菌叢更平衡，促進腸道健康。另外好菌亦可以調整消化機能，令排便更順暢，外加多攝取膳食纖維及水，減肥功效更顯著！

抗老化食物推薦：3. 無糖乳酪（Gettyimages）

除此之外，好菌亦對女生的私密保養有所幫助，有助於促進新陳代謝、增加免疫力，減少下體痕癢及不適的情況。

抗老化食物推薦：4. 奇異果

不少水果中都含有豐富維他命C、維他命E，除了可以滋潤身體，使人體自然合成膠原蛋白，更可以美白：淡化雀斑、暗瘡印、增強皮膚抗老化能力以及抵抗黑色素形成！奇異果更有高含量鉀離子的成份，可以維持心血管健康、幫助消水腫，另外若果上火，長口瘡（痱滋）的話，吃個奇異果就會舒緩不少呢！

抗老化食物推薦：4. 奇異果（Gettyimages）

抗老化食物推薦：5. 蘆筍

抗老化、維持肌膚健康，除了維他命C、維他命E外，GSH（榖胱甘肽）亦是一個大熱成份。GSH其實廣泛存在於各種食物當中，其中以新鮮未加工的蔬果及肉類含量較多，不過GSH會隨著高溫烹調及儲存時間較長而流失。在眾多食品當中，蘆筍、牛油果、秋葵的GSH含量較高，蘆筍更是GSH之冠！GSH 不單具備全面的美白、抗氧化能力，更可以幫助皮膚降低紫外線傷害，大家可以加配維生素C 的食品一同服食，平穩肌膚皺紋、美白的功效更有加乘之用。

抗老化食物推薦：5. 蘆筍（Gettyimages）

抗老化食物推薦：6. 海鮮

皮膚老化最明顯的變化，就是面部出現凹陷、鬆弛、下垂、細紋，若果想拯救皮膚，就需要多補充蛋白質、膠原蛋白，特別是當皮膚出現痘痘、小傷口時更需要蛋白質！

抗老化食物推薦：6. 海鮮（Gettyimages）

「珊珊」指白蝦、魚類、貝殼類海產、魷魚等都是相當不錯的低脂海鮮類，既可以幫助組織修復，增強皮膚彈性澎潤、美白之餘又可以消水腫！

同場加映：保健食品助人體吸收營養素 養出年輕肌

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Culturelle 榮得美國兒科醫生推薦及目前市場上唯一獲得LGG益生菌認證的產品！這款混合水果口味的咀嚼片，功效三合一，能夠同時幫助消化、守護私密處以及維持身體健康，當中含有四種女性常見的乳酸桿菌以及菌株，能夠與身體自然融合，從而使私密處保持健康。

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這款來自美國的快速釋放液態膠囊，是個名列前茅的減重補充劑品牌，除了促進新陳代謝能量外，更對頭髮、皮膚、指甲有幫助，當中的配方更含有水解膠原蛋白、堅果油和矽，對皮膚彈性亦有照顧到！

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不少研究都指出女生較常出現缺鐵情況，例如身體虛弱、疲勞衰弱、氣短氣促、暈眩、耳鳴、眼前發黑、易倦、易怒、生理期稀少等。而少女、孕婦、生理期量過多時的女生等都是易缺鐵人羣，這款高鐵血紅蛋白中含有鐵、活性形式的葉酸以及維生素 B 、維生素 C 等結合，能夠更加加強鐵的吸收。

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我們的身體經常幫助消化、吸收不同的外來刺激與毒素，適當的排毒除了維持身體機能健康之外，更可以有去便秘、減重的額外作用！不少用家都指這款排毒保健食品，能有效地增加便意同時不會導致肚痛或其他副作用。