Primark推薦｜英國美妝購物天堂！記者實測$20內卸妝水、遮瑕膏

Primark實測推薦｜每到外地旅遊，都會留意當地平靚正的美妝品。無論服飾或美妝，都是女生購物天堂的Primark，主打價錢親民路條，而且緊貼潮流趨勢，不過到底是否實用？《01女生》早前入手英國Primark的美妝品，其中卸妝水、唇膏和遮瑕膏都是20港元內！因此，記者決定親身評測哪款美妝最好用、哪款竟是個伏？



對於愛買化妝品的女生而言，市面上太多高價的產品，所以都想在某部分妝容上節省，選用一些低價好用的牌子。英國百貨公司Primark深受當地人和遊客喜愛，以親民價錢作主打，難免不讓女生們心動。筆者在約十天的英國旅行中，便已逛店四五次，而且每次都沒空手而回，總會買不同的東西，並提著一大袋戰利品回酒店。因此，這次決定分享於Primark入手的物品，同時評測一下產品的實用度，大家下次英國旅行時，不妨以此參考。

Primark實測推薦｜到底哪款最好用？ (朱加曦攝)

這次選購的目標，為「較平日所見價錢相宜的美妝品」，包括卸妝水、唇膏、遮瑕膏、化妝掃、面膜、足膜和潔面海綿，其中面膜和足膜都是韓國製造，後者更只售2英鎊(約19.8港元)，較平日的平一大截。此外，化妝掃和卸妝水也分別為約3英鎊(約29.7港元)及2英鎊(約19.8港元)，唇膏和遮瑕膏亦是20港元內，可想而知筆者購買時，已是相當忍得手。

Primark實測推薦｜PS… Holly Guacamolei Exfoliating Avocado + Olive Oil Foot Mask 售2英鎊(約19.8港元)

易用度：☆☆☆

舒適度：☆☆☆☆☆

效果：☆☆☆☆



平時很少保養腳掌，只會間中使用腳膜，來改善肌膚暗沉。雖然這腳膜的價錢，與平日逛藥妝店的差很大，但功效也不錯，腳膜套的大小一般人都能用，唯一可改善的是，如果附設膠帶，讓腳膜緊貼包裹雙腳，會較為便利。

使用腳膜後，雙腳觸感滑嫩，過幾天亦會開始脫皮，肌膚看來更有活力光澤，非常適合穿涼鞋的季節。

Primark實測推薦｜PS… Holly Guacamolei Exfoliating Avocado + Olive Oil Foot Mask (朱加曦攝)

Primark實測推薦｜PS… Prep + Perfect Hydrating Priming Sheet Mask 售0.8英鎊(約7.9港元)

水潤度：☆☆☆☆

舒適度：☆☆☆☆

效果：☆☆☆☆



同樣都是韓國製造的面膜，基本上能夠滋潤保濕，剪裁亦算貼服，與一般韓國開架品牌的功效相若，適合肌膚感乾燥時用。

Primark實測推薦｜PS… Prep + Perfect Hydrating Priming Sheet Mas(朱加曦攝)

Primark實測推薦｜Glow Skin Set 潔面海綿 售2.5英鎊(約24.8港元)

舒適度：☆☆☆☆

淨膚力：☆☆☆☆

耐用度：☆☆☆



近日超愛用潔面海綿，不僅卸妝時可帶走化妝殘餘，而且方便易攜，能夠重覆使用，無論出門或旅行時，都可以帶備在手袋內。這組潔面海綿分成3種用途：清潔、卸妝和去角質，可根據不同需要使用，刷毛觸感舒適，每次卸妝都能抹走不少底妝。

Primark實測推薦｜Glow Skin Set 潔面海綿 (朱加曦攝)

Primark實測推薦｜PS… Micellar Cleansing Water 售2英鎊(約19.8港元)

舒適度：☆☆☆☆

淨膚力：☆☆☆☆



當看到一大瓶的卸妝水，只售約20港元，難免令人質疑，是否真的好用？卸妝水的質感清爽，容易倒在卸妝綿上，印在肌膚上時沒有刺痛感，非常舒適。它的卸妝度也不錯，能夠一抹卸除部分底妝，意外地好用！

Primark實測推薦｜PS… Micellar Cleansing Water (朱加曦攝)

Primark實測推薦｜Primark 化妝掃 售約3英鎊(約29.7港元)

舒適度：☆☆☆☆

均勻度：☆☆☆☆



對於選購化妝掃，刷毛觸感非常重要。這款質感偏向柔軟，能夠抓住粉底，並均勻地塗在面上，不會留有花痕，鼻翼較深的位置，則需用手輕輕拉開，才可均勻塗抹。

Primark實測推薦｜Primark 化妝掃 (朱加曦攝)

Primark實測推薦｜PS… Lip Balm 售0.7英鎊(約6.9港元)

舒適度：☆☆☆☆

滋潤度：☆☆☆☆



潤唇膏質感滋潤，塗後唇紋減淡，回復飽滿感覺，而且體積細小，方便攜帶。 它的鎖水力則算不過不失，可以維持鎖水感覺一兩小時。

Primark實測推薦｜PS... Lip Balm (朱加曦攝)

Primark實測推薦｜PS… My Perfect Colour Concealer Stick 售1英鎊(約9.9港元)

舒適度：☆☆☆

遮瑕度：☆☆☆☆

持久度：☆☆☆



這支遮瑕膏的遮瑕力超好，能夠遮住暗沉和紅印等問題，塑造出自然無瑕底妝。遮瑕膏的質感偏乾，需要塗上滋潤的護膚品後用，若然有些少磨擦，遮瑕膏亦易掉粉。

Primark實測推薦｜PS… My Perfect Colour Concealer (朱加曦攝)

Primark實測推薦｜Lustre Lipstick 售2英鎊(約19.8港元)

舒適度：☆☆☆

上色度：☆☆☆☆

滋潤度：☆☆



雖然唇膏的價錢真的吸引，不過用後覺得質感普通，而且偏乾，用了一段時間會有崩緊感覺，也會出現唇紋，建議配合唇彩使用。