Lancôme與羅浮宮破天荒聯乘！必收6款、Zendaya演繹女神雕塑超美

Lancôme聯乘｜舒適漂亮的包裝，絕對是女生忍不住購買的理由之一，既擺得又用得。過去推出不少震撼聯乘的美妝品牌Lancôme，日前便與法國羅浮宮（The Louvre）聯乘，糅合美妝與藝術，打造出令人心動的包裝，非常值得收藏！系列還與新生代女星Zendaya、內地超模賀聰、Aya Nakamura及Amanda Seyfried合作拍攝造型，以不同的強烈個性，展現出雕塑的特色和神話。



Lancôme聯乘｜Zendaya擔任Lancôme x Louvre系列代言人，並在廣告拍攝中演譯女神的感覺。(IG@lancomeofficial)

有去過羅浮宮的話，都會陶醉在眾多雕塑中，加上巧妙的設置，即便整天也逛不完。Lancôme日前聯同這藝術勝地，推出前所未有的護膚及彩妝品，從9件大師名作配合博物館的光暗擺設中汲取靈感，包括《米洛的維納斯》（Venus de Milo）、《薩莫色雷斯的勝利女神》（Winged Victory of Samothrace）及《Nymphe with a Scorpion》等，打造出典雅華麗的包裝。

Lancôme聯乘｜有去過羅浮宮的話，都會陶醉在眾多雕塑中，加上巧妙的設置，即便整天也逛不完。(IG@kristie_line)

Lancôme聯乘｜按圖點擊4位代言人演譯哪個女神雕塑！

聯乘系列現有3款單品，其中皇牌GÉNIFIQUE小黑瓶精華，印上Hygieia雕塑的立體圖案，象徵健康、衛生和清潔，與精華的嫩膚功效理念相近。至於眼影盤，則採用希臘詩人Corinne雕塑的一部分，配搭灰白色調，展現出柔和美艷的感覺，包裝盒上更注入羅浮宮的標誌性椎體設計，收藏度高。最令人心動的，莫過於唇膏的設計，同樣運用灰白色雕塑圖案，配合金屬唇膏管的條紋及唇膏刻有的橄欖圖案，完全散發復古典雅的味道，加上偏裸色調唇色，締造出自然的女性魅力。

Lancôme聯乘｜皇牌GÉNIFIQUE小黑瓶精華 US$88 （約HK$690）(Lancôme及官網提供)

Lancôme聯乘｜Richelieu Wing Face & Eyeshadow Palette US$89 （約HK$698）(Lancôme及官網提供)

Lancôme聯乘｜L'absolu Rouge Matte Lipstick（US$35，約HK$274）共設4色，色調傾向裸色調，以展現出女性自然柔和的一面。(Lancôme及官網提供)

除了華美的護膚及彩妝品，這次特別邀請Zendaya及賀聰等成為代言人，並結合美侖美奐的羅浮宮裝潢，演釋出古代女神的魅力。羅浮宮博物館館長Laurence des Cars讚揚，這次合作讓其看到雕塑如何被詮釋、轉化和演變，而Lancôme國際總經理Françoise Lehmann亦表示興奮，「望在我們的藝術遺產的基礎上，為當代女性提供全新的美麗視角，並頌揚不斷演變的美麗。」