爆紅護膚法「早P晚R」是甚麼？比「早C晚A」更溫和、所有膚質適合

【護膚公式｜護膚法】「早C晚A」這個護膚公式早前可說是大爆紅，不少女生都跟著做，膚質是肉眼可見的變好，但由於是以含維他命C和維他命A類（如A醇、A醛）護膚品進行，對於肌膚較敏感的女生來說就不適合。近日又一護膚公式-「早P晚R」，它的護膚概念更溫和，更注重防禦及修護，是所有膚質都適合的護膚方式。一起來看看到底甚麼是「早P晚R」？又有甚麼護膚品推薦配合使用？



甚麼是「早P晚R」？

「早P晚R」是以「早C晚A」為基礎改良，如前言所述，護膚概念會是更溫和，是所有膚質包括敏感肌，都可以進行的護膚護膚方式。「早P晚R」重點在於防禦及修護，與一直強調煥膚不同，主打以抗氧化、加強肌膚屏障、修護肌膚等護膚產品，為肌膚帶來溫和滋養及抗衰老效果。

「早P晚R」基本上所有膚質都適合

「早P晚R」和「早C晚A」的護膚理念是相通的，只是差別在於早P晚R可選擇的護膚成分更廣，不只限於維他命C和維他命A類（如A醇、A醛）兩類護膚品。而當護膚成分選擇更多時，代表基本上所有膚質都可以進行，特別是之前不適合進行「早C晚A」的敏感性膚質，但也要根據自身膚況挑選。

「早P晚R」的早P - Protect（防禦）（《無法抗拒的他》劇照）

「早P晚R」的早P - Protect（防禦）

「早P晚R」與「早C晚A」不同，它的英文字母不再是代表某一護膚成分，而是護膚關鍵。「早P晚R」的早P是Protect（防禦），在早上需要為肌膚做好防禦，集中為肌膚使用抗氧化、抗糖化、抗炎及防紫外線等性能為主的產品，保護免於日間的紫外線、空污等外在因素的傷害，同時免去自由基引起肌膚老化狀況。

「早P」護膚成分推薦

在護膚成分方面，可選擇促進肌膚新陳代謝、促進肌膚膠原蛋白生成的「維他命C」；有效防止紫外線對肌膚做成損傷，及清除多種自由基的「麥角硫因」；可以預防光損傷，及清理超氧化自由基與過氧化氫的抗氧化成分「EUK-134」；能夠吸收UVA從而阻止肌膚光老化，同時清除引起肌膚老化的自由基的「蝦青素」，其實除了以上成分外﹐還有很多都能達到防禦效果的護膚成分，大家在選購時不妨多留意。

「早P」護膚品推薦1. belif 綠色純素力量抗痘爽膚棉 HK$235/150ml (70pcs)

belif的綠色純素力量抗痘系列產品，不僅針對暗瘡肌，對於經常熬夜引致荷爾蒙變化，導致形成痘痘、粉刺，也能有很好的改善。其中爽膚棉片可說是近年越來越多女生愛用的護膚品，一次一片，就有效快速鎮靜敏感肌膚，同時為肌膚補充內在水分，打造光滑肌。

「早P」護膚品推薦1. belif 綠色純素力量抗痘爽膚棉 HK$235/150ml (70pcs)（品牌提供）

「早P」護膚品推薦2. 肌研Premium賦活緊緻精華眼霜 HK$179/15ml

購買方法：萬寧官方網店

眼周肌膚狀態是最容易曝露年齡，是最不能忽視的！肌研的Premium賦活緊緻精華眼霜，蘊含專利成分活性多肽及生物聚合物及皇牌透明質酸，重點緊緻眼周肌膚、淡化眼周細紋及乾紋。而眼霜備有冰感眼部按摩頭，塗抺精華眼霜同時準確按摩眼周，能促進眼周血液循環，有助去黑眼圈、消浮腫，是高性價比的眼霜。

「早P」護膚品推薦2. 肌研Premium賦活緊緻精華眼霜 HK$179/15ml（品牌提供）

「早P」護膚品推薦3. Atelo 皇牌膠原抗衰老親膚膜 HK$1,026

Atelo皇牌膠原抗衰老親膚膜，蘊含91%Atelocollagen（獨特膠原蛋白）、5% Chitin（幾丁質、海藻酸鈉）以及4% Squalene（角鯊烯），都是比普通膠原蛋白，更有效穿透皮膚細胞、撫平皺紋及提升緊緻，而且可為肌膚上一層保濕防護膜，鎖緊水份，讓肌膚變得更幼嫩光澤。這款面膜更是深受多位專業醫生，和美容達人喜愛及推薦。

「早P」護膚品推薦3. Atelo 皇牌膠原抗衰老親膚膜 HK$1,026（品牌提供）

「早P晚R」的晚R - Recover（修護）（《無法抗拒的他》劇照）

「早P晚R」的晚R - Recover（修護）

而「早P晚R」的晚R代表著Recover（修護），在晚間肌膚細胞的更新速度比早上快，所以更適合為肌膚進行修護老化、損傷狀況，及代謝日間累積的污染物，讓肌膚維持及達到健康狀態。

「晚R」護膚成分推薦

在護膚成分方面，可選擇幫助加速角質細胞的更新、促進肌膚細胞的再生和修復、美白的維他命A類（如A醇、A醛），但此類成分敏感肌女生要慎選。不過「晚R」可選選的成分更多，像是可刺激膠原蛋白生成、淡化肌膚細紋的「胜肽」，是所有膚質都適用的；而具有修護、抗老、保濕作用的「玻色因」，及有效修護皮脂膜及減少水分流失的「神經醯胺」，都是性質溫和，很不錯的選擇。

「晚R」護膚品推薦1. ELIXIR 膠原彈潤精華水乳液組合 精華水HK$245/ 170mL；乳液 HK$285/130mL

日本多氧銷量第一的抗衰老護膚品牌ELIXIR，備受日本女生喜愛，其中這套精華水乳液組合，均注入3大高效抗老精華成分，並透過獨家膠原蛋白自生內循環科技，激活膠原自生同時將已老廢的膠原降解及排走，強化肌底膠原彈力，令肌膚回復緊緻彈滑。而且產品都特別添加了黃香草木樨萃取精華，可使角質層回復緊密健康狀態，幫助精華深入滲透至肌底，讓肌膚持續散發彈潤透亮的「水玉光」！

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「晚R」護膚品推薦2. d program 酵母益生元修復面霜 HK$270/45g

購買方法：屈臣氏網店

日本護膚品牌d program的產品，都是針對亞洲女性敏感肌而研發，其中酵母益生元修復面霜，以品牌的皇牌「酵母益生元科技」和資生堂獨有的DP穩定配方結合而成，重點針對反覆出現的敏感肌，能達到一抹即時鎮靜紓敏褪紅。而且能改善缺水粗糙、膚色不均等問題，重塑終極鎖水屏障，肌膚回復嫩滑透亮！

「晚R」護膚品推薦2. d program 酵母益生元修復面霜 HK$270/45g（品牌提供）

「晚R」護膚品推薦3. 曼秀雷敦 Botanics蘆薈補水面膜 HK$54/6片

購買方法：萬寧官方網店

曼秀雷敦的蘆薈補水面膜，蘊含雙倍蘆薈細胞水、蘆薈精華及月見草，有效為肌膚補充水分，舒緩修護肌膚，達至雙倍保濕滲透力，使乾淨暗啞的缺水肌，迅速回復水嫩飽滿。