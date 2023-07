7個香港本土護膚品牌推介！謝安琪、洪永城推高效天然純素護膚品

香港本土護膚品牌推介!每次買護膚品第一次時間都是想到有信譽的知名品牌,但其實香港也不少本土護膚品牌,根據香港人膚質、香港氣候、環境等因素而設,更加的貼心。香港本土護膚品牌像是CUBED、AMBER be younique、B.Y.O.B、The Water Story等,都是高質、高效,擁有有不少忠實用家!



香港本土護膚品牌推介1. Kaytiquette X INUF 「The Water Story」系列

謝安琪(Kay)在2021件成立自家女裝品牌Kaytiquette,Kay一直樂於與有共同理念的護膚品牌合作,而香港護膚品牌INUF(I Never Use Foundation)創辦人Olive,與她生活態度、護膚和環保理念都有不少相似地方,她們就一起推出「The Water Story」系列護膚產品。兩個品牌的創辦人都是一位媽媽,所以產品都採用有機、無害的純素天然成分,讓孕婦和母乳媽媽都能安心使用。

香港本土護膚品牌推介1. Kaytiquette X INUF推出「The Water Story」系列(IG@kaytiquette)

The Water Story系列主打3款純素護膚品

The Water Story系列共3款產品,分別是潔面啫喱、爽膚水及Water Drops潤膚液,主要成分都是仙人掌、印度人參、棉籽等植物萃取,配以木棉花與檸檬精華提煉的天然香氣,讓大家在繁忙的生活中,有一個消除疲勞及放鬆心情的MeTime。

The Water Story系列主打3款純天然護膚品(IG@kaytiquette)

香港本土護膚品牌推介2. AMBER be younique

香港本土純素護膚品牌 AMBER be younique,是由洪永城所創立,源於他十多年前在英國一小鎮認識的一對農村老夫婦,以「快樂保養」的理念,採用天然植物自家製出純素護膚品,希望將這份快樂保養也帶回香港。所以品牌的產品都是天然、純淨及無動物測試,同時是高效能。

香港本土護膚品牌推介2. AMBER be younique,是由洪永城所創立(AMBER be younique)

AMBER be younique產品推薦:6效家用美容儀 $4688

AMBER be younique除了有一系列的護膚品外,還有推出了一款6效家用美容儀,一部機就包括了清潔、眼部護理、保護導入、電波拉皮、RF射頻模式以及冰感模式。讓許多美容院的面部保養療程,在家裡也能自行做到,而且美容儀所用的導入啫喱,也是99%天然成分,有效保濕同時嫩白肌膚。

AMBER be younique產品推薦:6效家用美容儀 $4688

香港本土護膚品牌推介3. Nude Story

Nude Story是香港專業手工調配護膚品牌﹐兩位創辦人相信大自然和香薰療法,都能照顧人的身心靈,以及有​助改善有肌膚困擾,所以產品都是純天然、無害的。而且他們分享中都提過曾經幫過不少有乾燥過敏、濕疹、玫瑰痤瘡、暗瘡等問題的客人,是擁有不少好評的香港本土品牌。

香港本土護膚品牌推介3. Nude Story(Art Piece)

Nude Story除了有一系列純天然製和孕婦都適用的產品外,他們還提供「皮膚及產品配搭諮詢服務」,讓不瞭解自身膚質或肌膚問題的女生,由品牌的註冊香薰治療師先分析你的肌膚,再推薦最適合的產品,非常貼心。

Nude Story提供「皮膚及產品配搭諮詢服務」(IG@nudestoryhk)

香港本土護膚品牌推介4. CUBED

Cubed是專門針對香港人常見肌膚問題所創立的護膚品牌,成分天然、不含類固醇,因此特別適合香港人使用。品牌的的皇牌系列產品主打解決濕疹問題,能迅速舒緩紅腫痕癢,有效改善發炎紅疹等問題。此外,亦能淡化因濕疹而遺留的黑印,軟化乾硬肌膚,是備受有嚴重濕疹問題的人士喜愛。

香港本土護膚品牌推介4. CUBED,專門針對香港人常見肌膚問題(Art Piece)

CUBED產品推薦:低敏紓緩潤膚霜 $342/135mL

CUBED長期熱賣的低敏紓緩潤膚霜,有強效修復受損肌膚功能,可在皮膚上形成保護層,阻止二次傷害,更能舒緩身體濕疹、類固醇反彈、蕁麻疹等肌膚問題。而且產品質地輕盈易推,不黏笠,即使夏天使用也對肌膚無負擔!

CUBED產品推薦:低敏紓緩潤膚霜 $342/135mL(IG@cubedhk)

香港本土護膚品牌推介5. Skin Need

Skin Need是香港本土純素護膚品牌,以天然、純素及零殘忍為品牌宗旨,產品都是以綠色無害配方製成,是獲美國藥典(USP)級別認證的天然原料生產,成分不受化學農藥及殺蟲劑污染,而且部分配方更不含麩質,適合孕婦及餵哺母乳的女士使用。

香港本土護膚品牌推介5. Skin Need,推出「Skin Need皮膚分析服務」(IG@skinneedofficial)

Skin Need網站有推出「Skin Need皮膚分析服務」,大家只需要在網站輸入相關資料,即可進行線上皮膚的分析,其後會由品牌的專業團隊按你的皮膚狀態及需要,提供個人化的護膚方案,以及推薦最適合的品牌護膚產品,以對抗自身不同的肌膚問題。

香港本土護膚品牌推介6. B.Y.O.B

B.Y.O.B (Blend Your Own Beauty)是香港本土生產的護膚品牌,亦是Skin Need的副線品牌,所以品牌產品延續了Skin Need的綠色護膚理念,而且創辦人擁有生物化學教育背景,旨在顛覆傳統護膚概念。B.Y.O.B全線產品都是在經GMP認證的香港廠房生產,是正宗的香港品牌。

香港本土護膚品牌推介6. B.Y.O.B,是香港本土生產的護膚品牌(byoblaboratory)

B.Y.O.B產品推薦: VITA亮白維他命注劑VITAMIN COMBAT SERUM $198

B.Y.O.B主打4款治療性精華,包括「ADAP膠原防禦注劑」、「ACID複合酸淨化注劑」、「VITA亮白維他命注劑」以及「PEPT活胜肽注劑」,都是主要針對解決不同的肌膚問題。其中就有VITA亮白維他命注劑,就是針對不少女生最在意的美白,這款精華能有效減淡暗瘡留下的色印及色素沉澱問題,當中的植物性提取物能減少刺激肌膚,達致溫和平衡及提亮膚色,尤其受歡迎。

B.Y.O.B產品推薦: VITA亮白維他命注劑VITAMIN COMBAT SERUM $198(B.Y.O.B官網)

香港本土護膚品牌推介7. factiv

factiv是由香港幾位90後年輕人創辦,創辦人和科研團隊都是來自香港城市大學應用生物學系並在香港科學園設立實驗室,品牌理念是「There are no fairy tales in beauty, only science.」意思是護膚沒有奇跡,只有科學和事實論證才能讓人信服。所有產品都是標明內裡的活性成分和分量,讓用家知道塗了甚麼在臉上,堅持製作高透明度和高效的護膚產品。

香港本土護膚品牌推介7. factiv產品都把成分標明(factiv官網)

factiv產品推薦:1% 泛醇 + Acetyl Tetrapeptide-40 保濕紓緩乳液 $295/50mL

factiv不僅把成分標明,更是以此為產品命名,像是PAN1保濕紓緩乳液,產品內含1% Panthenol(泛醇)和1% Acetyl Tetrapeptide-40,讓大家快速知道自己塗了甚麼上臉。此產品有效保濕,同時減少經皮膚水分流失,持續使用能夠改善角質層屏障功能。適合所有膚質,尤其容易泛紅、易長粉刺及暗瘡皮膚。